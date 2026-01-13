Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга

Кола блъсна пешеходец този следобед в Хасково. Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието.

Катастрофата е възникнала на булевард „Раковски“ в района на кръговото кръстовище с улица „Ком“.



Водачът на автомобила се издирва от органите на реда. По информация на полицията колата не се води на негово име.



Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначални данни от медицинския преглед той е с леки охлузвания.