Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга

Кола блъсна пешеходец този следобед в Хасково. Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието.
Катастрофата е възникнала на булевард „Раковски“ в района на кръговото кръстовище с улица „Ком“.
Водачът на автомобила се издирва от органите на реда. По информация на полицията колата не се води на негово име.
Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначални данни от медицинския преглед той е с леки охлузвания.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #5
16:37 13.01.2026
2 Опааа
16:42 13.01.2026
3 Аз не помня
Говоря за годините от 1973-та от ,когато съм водач...
Коментиран от #4
16:45 13.01.2026
4 Аха ша бягат ама
До коментар #3 от "Аз не помня":друг път. През 80-те си държах мотора на улицата отключен, че нямаше къде да го пребирам. Само 1 път ми беше откраднат и след подаването на сигнала ми /около 5 ч. сутринта/ до МВР след 2-3 часа около 8-9 ч. ме извикаха да си го взема, бяха го намерили. А сега как е?
16:59 13.01.2026
5 къ позна
До коментар #1 от "Любопитен":язе съм сиганин и нема книжки мишки
17:06 13.01.2026
6 оня с коня
17:26 13.01.2026
7 истина ти казвам
17:28 13.01.2026
8 Анонимен
17:36 13.01.2026