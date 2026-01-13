Новини
България »
Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга

13 Януари, 2026 16:36 890 8

  • пешеходец-
  • хасково-
  • шофьор

Властите издирват водача

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кола блъсна пешеходец този следобед в Хасково. Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието.

Катастрофата е възникнала на булевард „Раковски“ в района на кръговото кръстовище с улица „Ком“.

Водачът на автомобила се издирва от органите на реда. По информация на полицията колата не се води на негово име.

Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначални данни от медицинския преглед той е с леки охлузвания.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    11 0 Отговор
    Пак ли е някой команч от местния катун?

    Коментиран от #5

    16:37 13.01.2026

  • 2 Опааа

    8 0 Отговор
    Ингилизова мисиркоооо! Колата не е блъснала никого! ШОФЬОРЪТ на АВТОМОБИЛА е блъснал с АВТОМОБИЛА си пешеходец! Неграмотна мисирка!

    16:42 13.01.2026

  • 3 Аз не помня

    5 1 Отговор
    Едно време така масово да са бягали шофьори след ПТП,особенно с пострадал пешеходец...
    Говоря за годините от 1973-та от ,когато съм водач...

    Коментиран от #4

    16:45 13.01.2026

  • 4 Аха ша бягат ама

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз не помня":

    друг път. През 80-те си държах мотора на улицата отключен, че нямаше къде да го пребирам. Само 1 път ми беше откраднат и след подаването на сигнала ми /около 5 ч. сутринта/ до МВР след 2-3 часа около 8-9 ч. ме извикаха да си го взема, бяха го намерили. А сега как е?

    16:59 13.01.2026

  • 5 къ позна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    язе съм сиганин и нема книжки мишки

    17:06 13.01.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    Първо- не е "избягал",а е напуснал Местопроизшествието вследствие на силна Уплаха.Второ - няма смисъл да го издирват - той сам ще се яви за разпит по случая,но...след като в кръвта му няма вече алкохол.

    17:26 13.01.2026

  • 7 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Вида ли го на пътеката че, цъка на телефона направо го газа!👿

    17:28 13.01.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Значи знаят кой е. Колата я знаят и че не се води на неговото име също знаят. Това означава, че шофьорът е известен след като знаят че колата не е негова.

    17:36 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове