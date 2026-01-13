ЦИК отказа публична проверка на машините за гласуване

С 12 гласа "против" и 2 гласа "за", Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за организиране на публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации, относно сигурността на вота с устройствата, съобщи БНР.
Писмото с искането докладва членът на комисията Любомир Георгиев.
"Според двамата народни представители при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни той.
Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но това бе отхвърлено с 12 гласа.
Красимир Ципов мотивира отказа си така: "Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, нито в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това".
Друг член на комисията - Елка Стоянова - обясни, че гласува "против" , тъй като не вижда причина, процедура или правно основание, на което ЦИК да предприема действия по публична проверка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:34 13.01.2026
2 бушприт
15:35 13.01.2026
3 Лего
Коментиран от #10, #16
15:36 13.01.2026
4 Синя София
15:36 13.01.2026
5 ДОКАТО
15:36 13.01.2026
6 фен
15:37 13.01.2026
7 Синя София
15:37 13.01.2026
8 Даниел
Коментиран от #9
15:39 13.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Даниел":Като председател на избирателна комисия знам десет начина за манипулиране на машините.А на бюлетините знам 20 начина.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.
Коментиран от #14
15:41 13.01.2026
10 Ала бала
До коментар #3 от "Лего":Може да се направи.....,...
Що не си намерят 20 000 наблюдатели.
Щото няма, и всички от протестите да дойдат ,не стигат
15:42 13.01.2026
11 електорат 80%
15:48 13.01.2026
12 Димитрис
15:55 13.01.2026
13 АГАТ а Кристи
16:00 13.01.2026
14 Като
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Толкова много знаеш - коя е по-мека Милде или Малива ?
16:05 13.01.2026
15 Некъпания хакер Божо
16:07 13.01.2026
16 Леголенд
До коментар #3 от "Лего":Затова за електрическо печелене на избори се плаща само на няколко ай-ти-го-сърши специалистчета.
16:09 13.01.2026
17 ЦИК
16:15 13.01.2026