ЦИК отказа публична проверка на машините за гласуване

13 Януари, 2026 15:32 740 17

Предложението на депутати от ПП-ДБ бе отхвърлено с 12 гласа "против" и 2 гласа "за"

ЦИК отказа публична проверка на машините за гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С 12 гласа "против" и 2 гласа "за", Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за организиране на публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации, относно сигурността на вота с устройствата, съобщи БНР.

Писмото с искането докладва членът на комисията Любомир Георгиев.

"Според двамата народни представители при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни той.

Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но това бе отхвърлено с 12 гласа.

Красимир Ципов мотивира отказа си така: "Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, нито в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това".

Друг член на комисията - Елка Стоянова - обясни, че гласува "против" , тъй като не вижда причина, процедура или правно основание, на което ЦИК да предприема действия по публична проверка.


Оценка 1.3 от 9 гласа.
Оценка 1.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Мадуровките

    15:34 13.01.2026

  • 2 бушприт

    2 2 Отговор
    Друга членка на комисията - Елка Стоянова обясни, че гласува "против" ,

    15:35 13.01.2026

  • 3 Лего

    7 6 Отговор
    На машина не можеш да платиш,за да гласува за теб.

    Коментиран от #10, #16

    15:36 13.01.2026

  • 4 Синя София

    10 4 Отговор
    ЦИК е клон на ГЕРБ

    15:36 13.01.2026

  • 5 ДОКАТО

    12 3 Отговор
    Двата нереза не влязат в затвора,никакви избори.

    15:36 13.01.2026

  • 6 фен

    7 6 Отговор
    мащините на мадуро изхвърлани от мадуро продължаваме подмяната и далавераджиска българия ги внедриха и манипулираха изборите в БЪЛГАРИЯ з година- анадаму

    15:37 13.01.2026

  • 7 Синя София

    9 4 Отговор
    ЦИК е клон на ГЕРБ

    15:37 13.01.2026

  • 8 Даниел

    6 6 Отговор
    Явно машините не могат да се манипулират,но това не е от полза на статуквото!

    Коментиран от #9

    15:39 13.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Даниел":

    Като председател на избирателна комисия знам десет начина за манипулиране на машините.А на бюлетините знам 20 начина.Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    Коментиран от #14

    15:41 13.01.2026

  • 10 Ала бала

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лего":

    Може да се направи.....,...
    Що не си намерят 20 000 наблюдатели.
    Щото няма, и всички от протестите да дойдат ,не стигат

    15:42 13.01.2026

  • 11 електорат 80%

    5 0 Отговор
    За прегрупирано задкулисие не гласуваме

    15:48 13.01.2026

  • 12 Димитрис

    3 2 Отговор
    Който не иска гласуване само машини, се нуждае от купен вот. Това вече и децата го научиха. Поканиха ги да покажат как се манипулират машините и никой не иска просто защото не могат да се манипулират и това не им харесва на прасетата и тиквите.

    15:55 13.01.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    "Скритото млеко котки не го лочат !"

    16:00 13.01.2026

  • 14 Като

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Толкова много знаеш - коя е по-мека Милде или Малива ?

    16:05 13.01.2026

  • 15 Некъпания хакер Божо

    3 2 Отговор
    Вервайте ми, аз ви гарантирам честни мадуровски избори!

    16:07 13.01.2026

  • 16 Леголенд

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лего":

    Затова за електрическо печелене на избори се плаща само на няколко ай-ти-го-сърши специалистчета.

    16:09 13.01.2026

  • 17 ЦИК

    2 1 Отговор
    пак саботират машинното гласуване. Оставка!

    16:15 13.01.2026

