Новини
България »
Станислав Стоянов: Сделката ЕС–Меркосур е удар срещу българското земеделие

Станислав Стоянов: Сделката ЕС–Меркосур е удар срещу българското земеделие

13 Януари, 2026 15:04, обновена 13 Януари, 2026 15:07 905

  • станислав стоянов-
  • евродепутат-
  • меркосур-
  • възраждане

Евродепутатите от ЕСН ще гласуваме „против“, заяви представителят на "Възраждане" от Брюксел

Станислав Стоянов: Сделката ЕС–Меркосур е удар срещу българското земеделие - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представителите на “Възраждане” в Европейския парламент ще гласуват против Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската търговска организация Меркосур, одобрено от Съвета на ЕС миналата седмица.

Това съобщи в социалната мрежа евродепутатът от „Възраждане“, председател на европейската партия "Европа на суверените нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов.

България е гласувала в подкрепа на сделката в Съвета на ЕС, което според „Възраждане“ налага правителството да даде ясно обяснение защо подкрепя споразумение, което е вредно за селското стопанство и носи малко реални ползи за страната.

По думите на Стоянов земеделските производители у нас не само ще продължат да бъдат натоварени със строги регулации и растящи разходи, но и ще трябва да се конкурират с вносна продукция от държави извън ЕС, където стандартите и производствените разходи са значително по-ниски.

Евродепутатът посочва, че през изминалата година е провел редица срещи с представители на земеделския сектор в България и в други европейски държави, за да чуе директно опасенията им относно ефектите от споразумението. Тези възражения са били поставени и в рамките на обмен на мнения с комисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Меркосур е южноамерикански търговски блок, създаден през 1991 г. с цел икономическа интеграция и свободна търговия. Пълноправни членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Според критиците на споразумението ЕС–Меркосур, отварянето на европейския пазар за големи квоти за месо, захар, соя и други селскостопански продукти може да доведе до затваряне на стопанства в ЕС. Споразумението предстои да бъде разгледано и гласувано в Европейския парламент.


Белгия
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове