Запрянов: „Терем - Ивайло“ ЕООД е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“

Завод „Терем – Ивайло“ е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“. Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите машини и процесът да започне. Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Атанас Запрянов. Днес, 13 януари, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова се запознаха на място с готовността на дружеството да извършва финалното асемблиране на машините, проверката на тяхната функционалност и цялостна подготовка. Присъства и изпълнителният директор на „Терем Холдинг“ ЕАД Калин Димитров.

Министър Запрянов припомни, че правителството инвестира 17 милиона лева за подготовката на завод „Терем - Ивайло“ ЕООД. Съгласно договора, общо 198 бронирани и спомагателни машини ще бъдат доставени в нашата страна.

Като част от подготовката на инфраструктурата, на територията на завода изцяло са реновирани сградите, където ще се приема техниката, и ще се извършва асемблирането. Изградени са и нови сгради за други дейности. В момента вървят довършителни работи по обектите. Освен строителната дейност, в дружеството, се подготвя и обучава и личният състав. По думите на министър Запрянов, новото е, че освен асемблаж на машините, в „Терем - Ивайло“ ще бъде развърнат и център за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства, какъвто досега в България не е имало. Сервизният център ще даде възможност да се диагностицира и ремонтира комуникационна техника и за други формирования в армията.

Министърът на отбраната припомни, че по договора на „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“, освен асемблаж, в България ще се проверяват функционалността на вътрешните комуникационни системи, управлението на машината, на нейните огневи средства, както и на радио системите и комуникациите. След дооборудването и проверката на функционалността, „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“ ще предадат техниката на Сухопътните войски на САЩ. Съгласно договора на Министерството на отбраната с правителството на САЩ, Сухопътните войски на САЩ ще предоставят тази техника на българското Министерство на отбраната и на нашите Сухопътни войски; ще бъдат извършени изпитания, включително и стрелби, след което тя ще бъде приета от Сухопътните войски на Република България и ще започне обучението на екипажи.

Финансирането по договора за придобиване на бойните машини е напълно осигурено, по години и периодично се извършват съответните плащания.

Във Велико Търново министър Атанас Запрянов отговори и на други журналистически въпроси, свързани с актуални теми в отбраната. „Всички цели, които бяхме поставили в програмата по отношение на отбраната, са изпълнени“, подчерта той. За пример посочи приключилата доставка на първите осем самолета F-16 Block 70, подготовката на инфраструктурата на Трета авиационна база, приемането на първия многофункционален боен кораб, подготовката на инфраструктурата за бойните машини „Страйкър“ и др. „Без да нарушаваме и бойната подготовка, всички учения и мероприятия са завършени“, каза министърът. Той благодари за подкрепата от министър-председателя и от колегите си министри.

Съгласно договора с Германия за нова система за противовъздушна отбрана IRIS-T, първата такава система е поръчана и в момента се произвежда. През февруари се очаква Европейската комисия да одобри националния план по механизма SAFE, след което думата ще има българският парламент. В плана има общо девет проекта ключови за отбранителните ни способности.

Подготовката и усвояването на новите самолети също продължава успешно. „От пристигането на техника, до получаване на национална оперативна способност, трябва време“, посочи министър Запрянов и допълни: „Нашите пилоти в момента летят и усвояват самолета. Очакваме в края на другата година да имат друг тренинг и подготвеност. Общо 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени и сертифицирани“.

Сред проблемите в отбраната той посочи преди всичко финансовото осигуряване и необходимостта от политическа стабилност, за да не спира развитието на модернизационните проекти.

Министър Атанас Запрянов подчерта, че е спокоен за състоянието на Българската армия и хората в нея са мотивирани. По думите му - има огромен интерес за служба в армията. „Намалили сме некомплекта с 4.3 процента за войници за една година“, посочи той и допълни: „Ние се справяме вече с некомплекта, но ни трябва бюджет“.