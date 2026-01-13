Запрянов: „Терем - Ивайло“ ЕООД е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“

Завод „Терем – Ивайло“ е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“. Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите машини и процесът да започне. Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Атанас Запрянов. Днес, 13 януари, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова се запознаха на място с готовността на дружеството да извършва финалното асемблиране на машините, проверката на тяхната функционалност и цялостна подготовка. Присъства и изпълнителният директор на „Терем Холдинг“ ЕАД Калин Димитров.
Министър Запрянов припомни, че правителството инвестира 17 милиона лева за подготовката на завод „Терем - Ивайло“ ЕООД. Съгласно договора, общо 198 бронирани и спомагателни машини ще бъдат доставени в нашата страна.
Като част от подготовката на инфраструктурата, на територията на завода изцяло са реновирани сградите, където ще се приема техниката, и ще се извършва асемблирането. Изградени са и нови сгради за други дейности. В момента вървят довършителни работи по обектите. Освен строителната дейност, в дружеството, се подготвя и обучава и личният състав. По думите на министър Запрянов, новото е, че освен асемблаж на машините, в „Терем - Ивайло“ ще бъде развърнат и център за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства, какъвто досега в България не е имало. Сервизният център ще даде възможност да се диагностицира и ремонтира комуникационна техника и за други формирования в армията.
Министърът на отбраната припомни, че по договора на „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“, освен асемблаж, в България ще се проверяват функционалността на вътрешните комуникационни системи, управлението на машината, на нейните огневи средства, както и на радио системите и комуникациите. След дооборудването и проверката на функционалността, „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“ ще предадат техниката на Сухопътните войски на САЩ. Съгласно договора на Министерството на отбраната с правителството на САЩ, Сухопътните войски на САЩ ще предоставят тази техника на българското Министерство на отбраната и на нашите Сухопътни войски; ще бъдат извършени изпитания, включително и стрелби, след което тя ще бъде приета от Сухопътните войски на Република България и ще започне обучението на екипажи.
Финансирането по договора за придобиване на бойните машини е напълно осигурено, по години и периодично се извършват съответните плащания.
Във Велико Търново министър Атанас Запрянов отговори и на други журналистически въпроси, свързани с актуални теми в отбраната. „Всички цели, които бяхме поставили в програмата по отношение на отбраната, са изпълнени“, подчерта той. За пример посочи приключилата доставка на първите осем самолета F-16 Block 70, подготовката на инфраструктурата на Трета авиационна база, приемането на първия многофункционален боен кораб, подготовката на инфраструктурата за бойните машини „Страйкър“ и др. „Без да нарушаваме и бойната подготовка, всички учения и мероприятия са завършени“, каза министърът. Той благодари за подкрепата от министър-председателя и от колегите си министри.
Съгласно договора с Германия за нова система за противовъздушна отбрана IRIS-T, първата такава система е поръчана и в момента се произвежда. През февруари се очаква Европейската комисия да одобри националния план по механизма SAFE, след което думата ще има българският парламент. В плана има общо девет проекта ключови за отбранителните ни способности.
Подготовката и усвояването на новите самолети също продължава успешно. „От пристигането на техника, до получаване на национална оперативна способност, трябва време“, посочи министър Запрянов и допълни: „Нашите пилоти в момента летят и усвояват самолета. Очакваме в края на другата година да имат друг тренинг и подготвеност. Общо 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени и сертифицирани“.
Сред проблемите в отбраната той посочи преди всичко финансовото осигуряване и необходимостта от политическа стабилност, за да не спира развитието на модернизационните проекти.
Министър Атанас Запрянов подчерта, че е спокоен за състоянието на Българската армия и хората в нея са мотивирани. По думите му - има огромен интерес за служба в армията. „Намалили сме некомплекта с 4.3 процента за войници за една година“, посочи той и допълни: „Ние се справяме вече с некомплекта, но ни трябва бюджет“.
1 Последния Софиянец
15:39 13.01.2026
2 АМАН
15:40 13.01.2026
3 Далавери
15:42 13.01.2026
4 лъжи
Да се чете : Очкват се от Украйна
15:43 13.01.2026
5 Брях
Коментиран от #16
15:44 13.01.2026
6 целия свят се запалва
15:45 13.01.2026
7 нано
Коментиран от #11, #13
15:45 13.01.2026
8 Хохо Бохо
15:46 13.01.2026
9 розодендрон
15:48 13.01.2026
10 Лего за големи
15:49 13.01.2026
11 честен ционист
До коментар #7 от "нано":Идеални са за репресии върху цивилни в градски условия.
15:51 13.01.2026
12 НВа
ТеНеТеМе (ТНТМ) му се викаше едно време в училище... Труд и творчество един вид...
По това време ми бяха подарили един сглобяем транзистор/радио, кутия, платка, ластиче за копчето за избор на честота и тн, сам да си го сглобиш. Цената му следва да е под тази за готов за употреба транзистор.
15:53 13.01.2026
13 тъй
До коментар #7 от "нано":дават ама не на нас, Полша е купила 240 машини "Страйкър" за 1$, които ще модернизират.
15:59 13.01.2026
14 Мюмюн
15:59 13.01.2026
15 Тодор
От липсващите Запрянов се хвали че е намалил бройката с 4,3 % или 445 души. А останалите липсващи 9915 кога Запрянов?
Да не говорим, че не само некомплекта трябва да изчезне, ами армията да с увеличи драстично като състав, най ама най-малко 100 000. Светът се тресе и потъва в хаос той се хвали с 445 човека намерени.
Вече и бебетата знаят, че при опастност НАТО няма да ни защити, нито Тръмп ще си мръдне пръста нито ЕС. Европейците се вижда колко войски пращат в Гренландия нали - николко
Сами трябва да си подсигурим сигурността, ама не догодина или по-догодина, а сега в следващите дни, в следващите седмици.
16:00 13.01.2026
16 Ъхъ
До коментар #5 от "Брях":От много атлантизъм са забравили и майчиният си език! Ако изобщо са имали майки!
16:00 13.01.2026
17 Винкело
16:03 13.01.2026
18 Гост
16:06 13.01.2026
19 ЕЙЙ ЗАПРЯН Я СЕ
16:10 13.01.2026
20 само да дойдат подходящи
16:12 13.01.2026
21 Гаврата е пълна
16:14 13.01.2026
22 Уса
16:18 13.01.2026