Запрянов: „Терем - Ивайло“ ЕООД е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“

13 Януари, 2026 15:39

Сред проблемите в отбраната той посочи преди всичко финансовото осигуряване и необходимостта от политическа стабилност

Запрянов: „Терем - Ивайло“ ЕООД е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“ - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова

Завод „Терем – Ивайло“ е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“. Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите машини и процесът да започне. Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Атанас Запрянов. Днес, 13 януари, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова се запознаха на място с готовността на дружеството да извършва финалното асемблиране на машините, проверката на тяхната функционалност и цялостна подготовка. Присъства и изпълнителният директор на „Терем Холдинг“ ЕАД Калин Димитров.

Министър Запрянов припомни, че правителството инвестира 17 милиона лева за подготовката на завод „Терем - Ивайло“ ЕООД. Съгласно договора, общо 198 бронирани и спомагателни машини ще бъдат доставени в нашата страна.

Като част от подготовката на инфраструктурата, на територията на завода изцяло са реновирани сградите, където ще се приема техниката, и ще се извършва асемблирането. Изградени са и нови сгради за други дейности. В момента вървят довършителни работи по обектите. Освен строителната дейност, в дружеството, се подготвя и обучава и личният състав. По думите на министър Запрянов, новото е, че освен асемблаж на машините, в „Терем - Ивайло“ ще бъде развърнат и център за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства, какъвто досега в България не е имало. Сервизният център ще даде възможност да се диагностицира и ремонтира комуникационна техника и за други формирования в армията.

Министърът на отбраната припомни, че по договора на „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“, освен асемблаж, в България ще се проверяват функционалността на вътрешните комуникационни системи, управлението на машината, на нейните огневи средства, както и на радио системите и комуникациите. След дооборудването и проверката на функционалността, „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“ ще предадат техниката на Сухопътните войски на САЩ. Съгласно договора на Министерството на отбраната с правителството на САЩ, Сухопътните войски на САЩ ще предоставят тази техника на българското Министерство на отбраната и на нашите Сухопътни войски; ще бъдат извършени изпитания, включително и стрелби, след което тя ще бъде приета от Сухопътните войски на Република България и ще започне обучението на екипажи.

Финансирането по договора за придобиване на бойните машини е напълно осигурено, по години и периодично се извършват съответните плащания.

Във Велико Търново министър Атанас Запрянов отговори и на други журналистически въпроси, свързани с актуални теми в отбраната. „Всички цели, които бяхме поставили в програмата по отношение на отбраната, са изпълнени“, подчерта той. За пример посочи приключилата доставка на първите осем самолета F-16 Block 70, подготовката на инфраструктурата на Трета авиационна база, приемането на първия многофункционален боен кораб, подготовката на инфраструктурата за бойните машини „Страйкър“ и др. „Без да нарушаваме и бойната подготовка, всички учения и мероприятия са завършени“, каза министърът. Той благодари за подкрепата от министър-председателя и от колегите си министри.

Съгласно договора с Германия за нова система за противовъздушна отбрана IRIS-T, първата такава система е поръчана и в момента се произвежда. През февруари се очаква Европейската комисия да одобри националния план по механизма SAFE, след което думата ще има българският парламент. В плана има общо девет проекта ключови за отбранителните ни способности.

Подготовката и усвояването на новите самолети също продължава успешно. „От пристигането на техника, до получаване на национална оперативна способност, трябва време“, посочи министър Запрянов и допълни: „Нашите пилоти в момента летят и усвояват самолета. Очакваме в края на другата година да имат друг тренинг и подготвеност. Общо 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени и сертифицирани“.

Сред проблемите в отбраната той посочи преди всичко финансовото осигуряване и необходимостта от политическа стабилност, за да не спира развитието на модернизационните проекти.

Министър Атанас Запрянов подчерта, че е спокоен за състоянието на Българската армия и хората в нея са мотивирани. По думите му - има огромен интерес за служба в армията. „Намалили сме некомплекта с 4.3 процента за войници за една година“, посочи той и допълни: „Ние се справяме вече с некомплекта, но ни трябва бюджет“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Това не е повод за гордост.

    15:39 13.01.2026

  • 2 АМАН

    12 1 Отговор
    ОТ ИДИОТИ.

    15:40 13.01.2026

  • 3 Далавери

    13 0 Отговор
    и бизнес със смъртта , с човешки невинни животи !

    15:42 13.01.2026

  • 4 лъжи

    12 0 Отговор
    грешка: "Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите машини и процесът да започне".
    Да се чете : Очкват се от Украйна

    15:43 13.01.2026

  • 5 Брях

    12 0 Отговор
    Каква сложна дума успя да каже! Ама пък незнае какво означава.

    Коментиран от #16

    15:44 13.01.2026

  • 6 целия свят се запалва

    11 1 Отговор
    жалка картинка... смях... всичко звучи гротески на фона на ВОЙНА

    15:45 13.01.2026

  • 7 нано

    12 2 Отговор
    машините „Страйкър“ са безполезни дори американците ги подаряват за 1 долар!

    Коментиран от #11, #13

    15:45 13.01.2026

  • 8 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Да ги почва летоска, че ся голям бахър......както се вижда от снимката. Тоя и другите евроатлантици казаха ли как ще поддържаме краварска техника когато рижия прибере Гренландия и урсулестите наложат санкции? Или апят 0б0ср@лис??? Евроатлантик на снимка да видиш трябва да го биеш.....до посиняване,

    15:46 13.01.2026

  • 9 розодендрон

    4 1 Отговор
    Ще се лети на машинини "Страйкър".Точка по въпроса!

    15:48 13.01.2026

  • 10 Лего за големи

    7 0 Отговор
    Ще си играят с Лего, ще сглобяват. Като гледам чичаците от снимката, водомер не биха могли да монтират.

    15:49 13.01.2026

  • 11 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "нано":

    Идеални са за репресии върху цивилни в градски условия.

    15:51 13.01.2026

  • 12 НВа

    2 1 Отговор
    Т.е. не сме купили "военни машини", а части да си ги сглобим.
    ТеНеТеМе (ТНТМ) му се викаше едно време в училище... Труд и творчество един вид...
    По това време ми бяха подарили един сглобяем транзистор/радио, кутия, платка, ластиче за копчето за избор на честота и тн, сам да си го сглобиш. Цената му следва да е под тази за готов за употреба транзистор.

    15:53 13.01.2026

  • 13 тъй

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "нано":

    дават ама не на нас, Полша е купила 240 машини "Страйкър" за 1$, които ще модернизират.

    15:59 13.01.2026

  • 14 Мюмюн

    1 0 Отговор
    вероятно асемблирабе няма да е. най-много да ги за-си-ят.

    15:59 13.01.2026

  • 15 Тодор

    4 1 Отговор
    От заложена численост 37 000 на армията некомплекта е 28%, тоест 10 360 души липсват.
    От липсващите Запрянов се хвали че е намалил бройката с 4,3 % или 445 души. А останалите липсващи 9915 кога Запрянов?
    Да не говорим, че не само некомплекта трябва да изчезне, ами армията да с увеличи драстично като състав, най ама най-малко 100 000. Светът се тресе и потъва в хаос той се хвали с 445 човека намерени.
    Вече и бебетата знаят, че при опастност НАТО няма да ни защити, нито Тръмп ще си мръдне пръста нито ЕС. Европейците се вижда колко войски пращат в Гренландия нали - николко
    Сами трябва да си подсигурим сигурността, ама не догодина или по-догодина, а сега в следващите дни, в следващите седмици.

    16:00 13.01.2026

  • 16 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Брях":

    От много атлантизъм са забравили и майчиният си език! Ако изобщо са имали майки!

    16:00 13.01.2026

  • 17 Винкело

    4 0 Отговор
    Асемблиране на "Страйкър"? Колко гордо и евроатлантски звучи. Пък то си е едно простоселско сглобяване. Ние "Москвичи" вече сме сглобявали.

    16:03 13.01.2026

  • 18 Гост

    4 0 Отговор
    На основния ремонт вече АСЕМБЛИРАНЕ му се казва!

    16:06 13.01.2026

  • 19 ЕЙЙ ЗАПРЯН Я СЕ

    3 0 Отговор
    ЗАПРИ ДА СЕ ПРАВИШ НА УМЕН. СЪВЕТИ ДА ДАВАШ И ДА СЕ ИЗЛАГАШ. ТИ ЧЕТЕШ ЛИ КОМЕНТАРИТЕ ИЛИ САМО СЕ ДУУЕШ. ИЗКУКАЛИ ДЕДО-ОФЦИ.

    16:10 13.01.2026

  • 20 само да дойдат подходящи

    2 0 Отговор
    Дойде ли нормален на власт всичките тия железа за скрам или разпродажба по други страни който плати.

    16:12 13.01.2026

  • 21 Гаврата е пълна

    2 0 Отговор
    И за толкова милиарди стари каруци в насипно състояние комплект "направи си сам"!

    16:14 13.01.2026

  • 22 Уса

    0 0 Отговор
    Тъжно,че използват парите на народа и радостно,че ще бъдат унищожени преди линията на фронта,ако изобщо стигнат до някъде.Руската бойна техника е в пъти по добра

    16:18 13.01.2026

