Пожарът край Стара Загора бил предизвикан от двама мъже, работели с флекс

Двама мъже са задържани за срок до 24 часа за причиняване на вчерашния пожар в района на Стара Загора. Те са на 40 и 39 години, съобщават от полицията.

Сигнал за пожара в местността "Черния мост" край града е подаден в 15:10 ч. в неделя. По случая е образувано досъдебно производство по чл.331, ал.3 от НК, което се провежда под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването е установило, че при извършване на строителни дейности и работа с флекс двамата мъже са запалили неумишлено сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея, уточни news.bg.

Заради силния вятър пожарът се е разраснал, като са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Хората във вилната зона са евакуирани за кратко време. На място вчера са работили 14 екипа от старозагорската пожарна и огнеборци от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия са се включили и два екипа от Пловдив. Съдействие е оказано от Министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене. В гасенето са се включили полицейски, общински и горски служители и доброволци.

Към днешна дата пожарът е локализиран. Екипи на пожарната продължават гасят локални огнища в периметъра с помощта на доброволното формирование към община Стара Загора.

По-рано днес заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев съобщи пред bTV, че е локализиран и пожарът, който избухна вчера в труднодостъпна борова гора в местността Присовски завои край града. Екипи на пожарната и горските служители са останали на място през цялата нощ, за да предотвратят ново разпалване на огъня.

Недев увери, че ситуацията към момента е под контрол. "На терен остават дежурни екипи на пожарната и горското, които следят за евентуални нови огнища. Няма опасност от разрастване", посочи той.

По първоначална информация пожарът е предизвикан от повреден тир със спуканa задна гума. Искри от превозното средство подпалили суха растителност и последвало разрастване на огъня към гората.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е чуждестранен гражданин. Той е задържан и предстои прокуратурата да прецени дали да му повдигне обвинение.