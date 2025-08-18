Новини
Отново катастрофа с тир край Телиш

Отново катастрофа с тир край Телиш

18 Август, 2025 21:00 1 463 16

На същия път преди 4 месеца в катастрофа с тир загина Сияна

Отново катастрофа с тир край Телиш - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Отново катастрофа с тежкотоварен камион на път I-3 край Телиш, съобщи бТВ.

Пътната настилка е мокра, след като преваля в региона и това вероятно е причината за инцидента.

Не се съобщава за ранени и пострадали.


България
  • 1 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Апииии ша ви апи кучето

    21:01 18.08.2025

  • 2 потвърждава се вината на апи дпс-гроб

    25 4 Отговор
    фалшив асфалт за повече пачки в чекмеджетата

    Коментиран от #10

    21:07 18.08.2025

  • 3 Да,бе

    20 2 Отговор
    Несъобразена скорост с пътните условия...А че няма път сме виновни водачите, и винетки им плащаме за липсата на пътища,маркировка и адекватна милиция.А в Слънчев бряг едно милиционерско отроче гази наред,щото сме "демокрация".И няма тол камери за средна корупция и некадърност в бардака на къдравата сю...

    21:08 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрБр

    17 1 Отговор
    Де го Бащата на Сияна да спретне 5-6 телевизионни интервюта?

    21:11 18.08.2025

  • 6 Анонимен

    14 2 Отговор
    Хайде ПеПейския ремонт и обезопасяване на участъка дават "резултат"!

    21:19 18.08.2025

  • 7 Цирк бащата на Саяна

    6 7 Отговор
    Цирк бащата на някаква Саяна с денонощни представления по всички телевизии.

    21:30 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кариера

    3 11 Отговор
    Като Саяна порасне ще стане пътен експерт и ще обикаля всички телевизии като баща си.

    Коментиран от #11

    21:31 18.08.2025

  • 10 Герп боклуци

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "потвърждава се вината на апи дпс-гроб":

    Сложиха 5 знака и 2 табелки, за тях това е обезопасен участък и всичко е наред, ако има виновни след това, ще са шофьорите

    21:34 18.08.2025

  • 11 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Кариера":

    дано и твоите деца така пораснат ...

    Коментиран от #12

    21:35 18.08.2025

  • 12 А ти нямаш

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Може да осиновиш като Сачева, и да вземеш бащата на Саяна за мъж и да ходите в козметичния салон.

    21:38 18.08.2025

  • 13 Поет ангажимент

    5 2 Отговор
    Няма ранени, няма пострадали, няма щети, но има снимка на пострадалото преди 4 месеца момиче!
    Ако някой се изчурулика там, пак ли ще ни занимавате с едно ПТП?

    21:42 18.08.2025

  • 14 Не разбрах

    5 1 Отговор
    В какво конкретно се изразява катастрофата?
    Ама важното е фа ни набият за лека нощ, снимка от погребение?

    21:47 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хорхе

    3 0 Отговор
    Тоя мишок Ванката Иванов на МРРБ къде го? Шефа му в кабинета нали каза: Искам резултати или уволнение!? Нащърбете асфалта в участъка, така, че като ръсне дъждец да има сцепление. Един вид няма да инвестирате, ще открадната пак от асфалта. Така си го пишете, че да спите спокойно!

    22:22 18.08.2025

