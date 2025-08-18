Отново катастрофа с тир край Телиш

Отново катастрофа с тежкотоварен камион на път I-3 край Телиш, съобщи бТВ.
Пътната настилка е мокра, след като преваля в региона и това вероятно е причината за инцидента.
Не се съобщава за ранени и пострадали.
1 ООрана държава
21:01 18.08.2025
2 потвърждава се вината на апи дпс-гроб
Коментиран от #10
21:07 18.08.2025
3 Да,бе
21:08 18.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрБр
21:11 18.08.2025
6 Анонимен
21:19 18.08.2025
7 Цирк бащата на Саяна
21:30 18.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кариера
Коментиран от #11
21:31 18.08.2025
10 Герп боклуци
До коментар #2 от "потвърждава се вината на апи дпс-гроб":Сложиха 5 знака и 2 табелки, за тях това е обезопасен участък и всичко е наред, ако има виновни след това, ще са шофьорите
21:34 18.08.2025
11 Ами
До коментар #9 от "Кариера":дано и твоите деца така пораснат ...
Коментиран от #12
21:35 18.08.2025
12 А ти нямаш
До коментар #11 от "Ами":Може да осиновиш като Сачева, и да вземеш бащата на Саяна за мъж и да ходите в козметичния салон.
21:38 18.08.2025
13 Поет ангажимент
Ако някой се изчурулика там, пак ли ще ни занимавате с едно ПТП?
21:42 18.08.2025
14 Не разбрах
Ама важното е фа ни набият за лека нощ, снимка от погребение?
21:47 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хорхе
22:22 18.08.2025