Тир се завъртя и блокира движението край Лютиброд

Завъртял се тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на отсечката Мездра-Ботевград в участъка, който все още е в ремонт и с временна организацията на движението.
Преди няколко месеца там поставиха ограничителни колчета, за да се ограничи изпреварването в участъка след серия от тежки катастрофи. Гъвкавите ограничители се разполагат в участък от 4 километра около село Лютидол.
Към 20,00 часа пътят в посока от Ботевград към Мездра вече е отворен, но има засилен трафик и се образуват тапи.
В обратна посока - София, движението е нормално.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гръцките фермери
22:10 13.01.2026
2 Ами да, те така
22:11 13.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
22:15 13.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
22:18 13.01.2026
5 Алкохоле
22:25 13.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спецназ
ами карат до грайфера на влекача станат до 0!
"За камиони (тир), минималната законна дълбочина на грайфера е
1.6 мм"
Това според нашите закони!
Т.ПАЦИ!
Задължете турците да карат с над 5 мм, грайфер, ВЕ!
Една НОВА зимна гума за ТИР е 15 мм, грайфер!
ПФУ!
22:44 13.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.