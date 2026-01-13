Новини
Тир се завъртя и блокира движението край Лютиброд

13 Януари, 2026 22:10

Преди няколко месеца там поставиха ограничителни колчета

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Завъртял се тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на отсечката Мездра-Ботевград в участъка, който все още е в ремонт и с временна организацията на движението.

Преди няколко месеца там поставиха ограничителни колчета, за да се ограничи изпреварването в участъка след серия от тежки катастрофи. Гъвкавите ограничители се разполагат в участък от 4 километра около село Лютидол.

Към 20,00 часа пътят в посока от Ботевград към Мездра вече е отворен, но има засилен трафик и се образуват тапи.

В обратна посока - София, движението е нормално.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръцките фермери

    2 1 Отговор
    Дапукнатдано

    22:10 13.01.2026

  • 2 Ами да, те така

    2 1 Отговор
    правят тировете...

    22:11 13.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Тир е град ‼️

    22:15 13.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    А "тир" в спортната стрелба означава стрелбище, коридор❗

    22:18 13.01.2026

  • 5 Алкохоле

    1 1 Отговор
    "Тапи". От шампанско. Или капачки за кувьози.

    22:25 13.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    1 0 Отговор
    Гърците и турците карат освен само с летни гуми и зимата,

    ами карат до грайфера на влекача станат до 0!

    "За камиони (тир), минималната законна дълбочина на грайфера е
    1.6 мм"

    Това според нашите закони!
    Т.ПАЦИ!

    Задължете турците да карат с над 5 мм, грайфер, ВЕ!

    Една НОВА зимна гума за ТИР е 15 мм, грайфер!
    ПФУ!

    22:44 13.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

