Националният борд по водите разгледа проблемите в областите Ямбол, Перник и Велико Търново

Националният борд по водите разгледа проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново. На свое редовно заседание днес, под ръководството на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, членовете на борда се запознаха с проблемите, свързани с водоснабдяването в общините Елхово и Болярово и необходимостта от реконструкция на главен водопровод „Воден – Елхово“ в област Ямбол.
Вицепремиерът Зафиров заяви, че всички би трябвало да имаме сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарският, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната. „Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, добави Зафиров.
По данни на ВиК Холдинга цялостната дължина на водопровода е 35 километра, от които 17-18 километра следва да бъдат реконструирани.
Кметът на община Елхово Петър Гендов обясни, че въпросният водопровод дава много аварии като за един месец са констатирани 25 такива. Христо Христов, кмет на община Болярово, изтъкна като основен проблем липсата на проектиране, за да се предприемат дейности по цялостна рехабилитация на водопровода. Христов поясни, че община Болярово е предприела необходимите действия през годините и е сменила три водопровода на сто процента. „В момента изпълнява четвърти с тенденция и пети да бъде изпълнен, но загубите от този довеждащ водопровод са около 70 литра в секунда“, добави кметът.
Бордът прие решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг в срок до 23 януари тази година да предостави информация относно текущото състояние на главния водопровод „Воден-Елхово“, евентуални планове за неговия ремонт, включително възможности за осигуряване на средства за изпълнение на неговия ремонт.
В хода на заседанието кметът на село Рударци Пантелей Янков запозна членовете на борда с проблемите на водоснабдяването в пернишкото село. По думите му Рударци се ползва целогодишно като вилна зона, разраства се, непрекъснато се строят с нови къщи и не може да се справи с водоснабдяването поради намален дебит на вода.
Обсъден бе и проблемът с водата от язовир „Йовковци“ във Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Манол Генов докладва за извършената проверка на язовира и намаления приток. Министърът посочи, че за тази година няма да има проблеми с питейно битовото водоснабдяване, но препоръча да се търсят алтернативни решения, ако тенденцията с намаления приток се запази.
1 Тоя в средата
21:13 13.01.2026
2 Мда
Коментиран от #17
21:14 13.01.2026
3 Да,бе
21:14 13.01.2026
4 Народа
Коментиран от #7
21:15 13.01.2026
5 Данко Пиратина
Коментиран от #12
21:22 13.01.2026
6 анонимен
21:24 13.01.2026
7 Мнение
До коментар #4 от "Народа":Само не забравяйте към Борисов и Пеевски да добавите и ППДБ!
Тия последните са по-долни от първите, понеже те гледат в очите казват ти по телевизията, че няма са се коалират с прасетата и накрая го правят!!!
Кирчо, кокорчо, мирчев и хр иванов, тия трябва да са в кауша още преди боко и шишо, че да им стоплят килиите!!!
21:29 13.01.2026
8 Ей ама какъв борд,
Каква снимка. Красота.
21:32 13.01.2026
9 Демокрацията
"Вие не можете даже и да боядисвате това, което онази система създаде..."! Ала бала даже и български език вече трудно говорят "демократичните" поколения. Няма вече.и свестни електротехници. 300 лева надница им плашат на строежите и няма...
Коментиран от #13
21:40 13.01.2026
10 Спецназ
а друг язовир за друг град да е празен!??
При същите валежи и водосбор както в последните десетилетия!
ТОЧАТ ги които са проточни за ВЕЦ-ове, Баце!
На реките, които се вливат направили 300 отклонения за Мандри и напояване!
През сухите периоди такива отклонения убиват язовира,
защото губи 3 пъти повече вода от притока!
ФАКТ!
Е, така нЕма стане!
21:41 13.01.2026
11 БГ123
21:47 13.01.2026
12 Змей Горянин
До коментар #5 от "Данко Пиратина":Това е стара комунистическа традиция, да отварят импровизирани кариери и да хвърлят враговете си там. След ножа, който им заби в гърба, дай им само малко време и ще го видиш с нова кариера..., в кариерата...
🍗 Яба-даба-дууу, ту-туу! ⛏
21:51 13.01.2026
13 Гръм и мълнии
До коментар #9 от "Демокрацията":Точно затова няма. Разни строителни компании те викат да работиш на парче, без договор и заплата и не е ясно, колко ще ти платят. Много от тези компании така прилъгваха години наред и електротехници в чужбина, където също строят с безобразно евтина българска работна ръка. Е, на електротехниците отдавна им писна и си смениха занаята, вече поправят само печките на жените си или разклонителите вкъщи и не искат да си спомнят за професията електротехник.
21:56 13.01.2026
14 Гръцките фермери
22:10 13.01.2026
15 Маноле,доматите изгниха,вода няма.
22:10 13.01.2026
16 ТА И ТИ СИ ОТ ТАМ.
22:13 13.01.2026
17 тая шия
До коментар #2 от "Мда":не е от туршия
22:39 13.01.2026