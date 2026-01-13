Новини
България
Националният борд по водите разгледа проблемите в областите Ямбол, Перник и Велико Търново

13 Януари, 2026 21:10 739 17

  • национален борд по водите-
  • ямбол-
  • велико търново-
  • перник

Зафиров заяви, че всички би трябвало да имаме сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарският, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният борд по водите разгледа проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново. На свое редовно заседание днес, под ръководството на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, членовете на борда се запознаха с проблемите, свързани с водоснабдяването в общините Елхово и Болярово и необходимостта от реконструкция на главен водопровод „Воден – Елхово“ в област Ямбол.

Вицепремиерът Зафиров заяви, че всички би трябвало да имаме сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарският, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната. „Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, добави Зафиров.

По данни на ВиК Холдинга цялостната дължина на водопровода е 35 километра, от които 17-18 километра следва да бъдат реконструирани.

Кметът на община Елхово Петър Гендов обясни, че въпросният водопровод дава много аварии като за един месец са констатирани 25 такива. Христо Христов, кмет на община Болярово, изтъкна като основен проблем липсата на проектиране, за да се предприемат дейности по цялостна рехабилитация на водопровода. Христов поясни, че община Болярово е предприела необходимите действия през годините и е сменила три водопровода на сто процента. „В момента изпълнява четвърти с тенденция и пети да бъде изпълнен, но загубите от този довеждащ водопровод са около 70 литра в секунда“, добави кметът.

Бордът прие решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг в срок до 23 януари тази година да предостави информация относно текущото състояние на главния водопровод „Воден-Елхово“, евентуални планове за неговия ремонт, включително възможности за осигуряване на средства за изпълнение на неговия ремонт.

В хода на заседанието кметът на село Рударци Пантелей Янков запозна членовете на борда с проблемите на водоснабдяването в пернишкото село. По думите му Рударци се ползва целогодишно като вилна зона, разраства се, непрекъснато се строят с нови къщи и не може да се справи с водоснабдяването поради намален дебит на вода.

Обсъден бе и проблемът с водата от язовир „Йовковци“ във Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Манол Генов докладва за извършената проверка на язовира и намаления приток. Министърът посочи, че за тази година няма да има проблеми с питейно битовото водоснабдяване, но препоръча да се търсят алтернативни решения, ако тенденцията с намаления приток се запази.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя в средата

    10 0 Отговор
    На конгреса си заминава ведно с Гуцко и Кирчо.

    21:13 13.01.2026

  • 2 Мда

    10 0 Отговор
    Зафиров и работа? Забрави. Екскурзии и гощавки.

    Коментиран от #17

    21:14 13.01.2026

  • 3 Да,бе

    9 0 Отговор
    Време е потърпевшите от безводните райони да възстановят старата българска традиция с гадаене по карантиите на водният борд ..Със сигурност ще имат вода в кратки срокове.

    21:14 13.01.2026

  • 4 Народа

    7 0 Отговор
    Само граждански арест и затвор за диктаторите Борисов и Пеевски, може да позволи на България да е отново свободна, кражбите им да спрат, хората да имат работа и добри доходи. Новите избори ще ги вкарат отново в парламента

    Коментиран от #7

    21:15 13.01.2026

  • 5 Данко Пиратина

    8 0 Отговор
    Зафиров по-добре да отговаряше за каменните кариери!

    Коментиран от #12

    21:22 13.01.2026

  • 6 анонимен

    9 0 Отговор
    Нищоправници!Събраха се, изслушаха мнения и възложиха на ВИК да предостави информация. Тези ,ако са на норма ще умрат от глад.

    21:24 13.01.2026

  • 7 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    Само не забравяйте към Борисов и Пеевски да добавите и ППДБ!
    Тия последните са по-долни от първите, понеже те гледат в очите казват ти по телевизията, че няма са се коалират с прасетата и накрая го правят!!!

    Кирчо, кокорчо, мирчев и хр иванов, тия трябва да са в кауша още преди боко и шишо, че да им стоплят килиите!!!

    21:29 13.01.2026

  • 8 Ей ама какъв борд,

    6 0 Отговор
    направо да ти продума. Вече проблем с водите няма да има.
    Каква снимка. Красота.

    21:32 13.01.2026

  • 9 Демокрацията

    5 0 Отговор
    Успя даже и водата да изчезне в България!
    "Вие не можете даже и да боядисвате това, което онази система създаде..."! Ала бала даже и български език вече трудно говорят "демократичните" поколения. Няма вече.и свестни електротехници. 300 лева надница им плашат на строежите и няма...

    Коментиран от #13

    21:40 13.01.2026

  • 10 Спецназ

    6 0 Отговор
    КАК например язовира за Враца и Монтана да е пълен догоре,

    а друг язовир за друг град да е празен!??

    При същите валежи и водосбор както в последните десетилетия!

    ТОЧАТ ги които са проточни за ВЕЦ-ове, Баце!

    На реките, които се вливат направили 300 отклонения за Мандри и напояване!

    През сухите периоди такива отклонения убиват язовира,
    защото губи 3 пъти повече вода от притока!
    ФАКТ!
    Е, така нЕма стане!

    21:41 13.01.2026

  • 11 БГ123

    5 0 Отговор
    Щом Фред Флинстоун ги е разгледал, сега ще се видят у проблеми. Не давайте на Фред да ходи в Сахара, че пясъкът ще стане редкоземен елемент.

    21:47 13.01.2026

  • 12 Змей Горянин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Пиратина":

    Това е стара комунистическа традиция, да отварят импровизирани кариери и да хвърлят враговете си там. След ножа, който им заби в гърба, дай им само малко време и ще го видиш с нова кариера..., в кариерата...
    🍗 Яба-даба-дууу, ту-туу! ⛏

    21:51 13.01.2026

  • 13 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Демокрацията":

    Точно затова няма. Разни строителни компании те викат да работиш на парче, без договор и заплата и не е ясно, колко ще ти платят. Много от тези компании така прилъгваха години наред и електротехници в чужбина, където също строят с безобразно евтина българска работна ръка. Е, на електротехниците отдавна им писна и си смениха занаята, вече поправят само печките на жените си или разклонителите вкъщи и не искат да си спомнят за професията електротехник.

    21:56 13.01.2026

  • 14 Гръцките фермери

    1 0 Отговор
    Дапукнатдано

    22:10 13.01.2026

  • 15 Маноле,доматите изгниха,вода няма.

    1 0 Отговор
    Е щом на това му викат национален борд по водите с тия две светила,само им липсва и хидроинженера ,забравете вода няма да има до второто пришествие.Това си е майтап и подигравка. Взимат парички за всяко заседание и нищо ,резултатати нема,вода няма и няма и да има. За Пернишко да не говорим, там са загубли човешки образ и нямат нищо общо с образ Божи и подобие. Вода няма особенопо селата - само на осемдесет киломтра от столицата все едно си на заточение. Тока е като дискотека, пътища черни кал, осветлението е тука има ,тука няма, за водата да не говорим ,остаряли водопроводи,неподържани ,задръстени , дива история само за шенген ,еврозонаи еврокомисията с ценностите. Предстои филм да се направи и да се прати на Урсула и сие комисари ,да види Европа що е то вода за пиене у пернишко и каква е разликата между изогорялото село в Трънско и Газа.

    22:10 13.01.2026

  • 16 ТА И ТИ СИ ОТ ТАМ.

    2 0 Отговор
    Милееш за края си Звездец. И ти още лятоска обеща че няма никой да оставиш без вода. Ко стана лъжльо.

    22:13 13.01.2026

  • 17 тая шия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    не е от туршия

    22:39 13.01.2026

