Икономист: Работещите от трети страни у нас подбиват заплатите

Може ли недостигът на работна сила в страната да бъде преодолян с внос на служители от трети страни и трябва ли България да увеличи квотите за чуждестранни работници в предприятията, каквото намерение имат от правителството в оставка? Какъв ефект обаче постига до момента вносът на работници от далечни страни, доклад по тези въпроси публикуваха днес от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

„Този внос по-скоро задълбочава, отколкото да решава проблемите на пазара на труда у нас. Забелязват се принципи на на практика заместваща трудова миграция. Това какво ще рече - че работниците, които се внасят от трети страни заместват местните работещи“, обясни икономистът Георги Вулджев от ЕКИП за детайли и ключови моменти от анализа в предаването „Интервюто на деня“.

По думите му данните на НСИ сочат ясно - до второто тримесечие на 2025 г. има най-сериозен спад като брой заети именно в секторите, в които се внася най-много труд от трети държави, а дефицитът на кадри расте.

На въпрос как това влияе на заплатите, той уточни:

„Най-малкото влияе заплатите в тези сектори да растат с по-бавни темпове. Ако това не се случваше, нямаше в данните да виждаме такива признаци за заместване на постоянно пребиваващото население в тези сектори, където има и най-голям внос“.

„Данните със сигурност сочат това - че има подбиване на заплатите на работещите български граждани“, категоричен беше той.