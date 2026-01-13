Новини
България »
Икономист: Работещите от трети страни у нас подбиват заплатите

Икономист: Работещите от трети страни у нас подбиват заплатите

13 Януари, 2026 22:41 353 8

  • икономист-
  • заплати-
  • заетост-
  • пазар на труда

Този внос от трети страни по-скоро задълбочава, отколкото да решава проблемите на пазара на труда у нас, коментира Георги Вулджев

Икономист: Работещите от трети страни у нас подбиват заплатите - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Може ли недостигът на работна сила в страната да бъде преодолян с внос на служители от трети страни и трябва ли България да увеличи квотите за чуждестранни работници в предприятията, каквото намерение имат от правителството в оставка? Какъв ефект обаче постига до момента вносът на работници от далечни страни, доклад по тези въпроси публикуваха днес от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

„Този внос по-скоро задълбочава, отколкото да решава проблемите на пазара на труда у нас. Забелязват се принципи на на практика заместваща трудова миграция. Това какво ще рече - че работниците, които се внасят от трети страни заместват местните работещи“, обясни икономистът Георги Вулджев от ЕКИП за детайли и ключови моменти от анализа в предаването „Интервюто на деня“.

По думите му данните на НСИ сочат ясно - до второто тримесечие на 2025 г. има най-сериозен спад като брой заети именно в секторите, в които се внася най-много труд от трети държави, а дефицитът на кадри расте.

На въпрос как това влияе на заплатите, той уточни:

„Най-малкото влияе заплатите в тези сектори да растат с по-бавни темпове. Ако това не се случваше, нямаше в данните да виждаме такива признаци за заместване на постоянно пребиваващото население в тези сектори, където има и най-голям внос“.

„Данните със сигурност сочат това - че има подбиване на заплатите на работещите български граждани“, категоричен беше той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв е този

    3 4 Отговор
    юноша бледен???

    Коментиран от #5

    22:42 13.01.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор
    Аре, бе! Сериозно?!?

    22:42 13.01.2026

  • 3 Българи!

    7 1 Отговор
    Представете си Левски, Раковски, Бенковски да се редят на опашка да обменят лева!

    22:43 13.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Ми то това е и целта!
    По-ниски заплати - по-високи печалби!

    При средна производителност на икономиката около 60% от европейската при нас заплатите са около 30% от европейските - и то взимайки изкривените стойности на средната заплата. Познайте къде отиват липсващите 30%!

    22:44 13.01.2026

  • 5 Юношата бледен е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "какъв е този":

    икономистче. От малко по-обективните анализаторчета. Далече е от нивото на Стоян Панчев, де.

    Коментиран от #7

    22:45 13.01.2026

  • 6 Неудобен въпрос

    5 0 Отговор
    А дали Желязков ще носи отговорнст утре, когато пакистанците му почнат да убиват и изнасилват?

    22:46 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Работник

    0 0 Отговор
    Ех, така си мечтаех да стана изкопчия, или поне боклукчия, ама ей на, подбиха ни възнагражденията тея пакистанци.

    22:52 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове