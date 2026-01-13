Новини
Вкарваме все повече чуждестранни работници

13 Януари, 2026 21:42 1 102 51

Работници от страни като Узбекистан, Филипините, Непал и Индия започват работа у нас

Вкарваме все повече чуждестранни работници - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През 2021 година България е внесла над 10 хиляди работници от трети страни, а през 2024 техният брой вече е около 36 хиляди. Данните са от Агенцията по заетостта.

Въпреки увеличаването на наетите работници от страни извън Европейския съюз, дефицитът на пазара на труда у нас нараства с над 25%. През 2022 година бизнесът у нас е имал нужда от 205 хиляди души, а в края на миналата година незаетите места са били вече 262 хиляди.

Според националната статистика България разполага с вътрешен резерв от над 1 млн. неактивни лица, като 85 000 от тях заявяват желание да работят. Все повече работници от страни като Узбекистан, Филипините, Непал и Индия започват работа у нас.

Амит Шиян е индиец и вече 3 години работи като главен готвач в един от най-големите хотели в Слънчев Бряг.

„Миналото лято дойдоха мои приятели от Индия, за да работят тук за пет месеца. Дойдоха около 50 човека, а тази година очакваме над 60. Остават доволни и идват с целите си семейства, за да работят в България“, казва той пред бТВ.

Само през миналата година около 50 000 работници от трети страни са започнали работа у нас. Според икономиста Георги Вулджев увеличаването на вноса на труд не решава структурните проблеми, а ги задълбочава.

„Това, което виждаме като масов внос е не толкова специалисти, а масова работна ръка. Налице е заместване на местни млади и по-слабо образовани работници, особено в секторите строителство и хотелиерство“, обяснява той.

„Има един много сериозен риск България да се пристрасти към вноса на евтин труд, да се застопори един модел, който разчита на евтина работна ръка, да не се правят достатъчно инвестиции в капитал, в технологии, в образование“, каза още икономистът.

Не на това мнение са от Българската хотелска асоциация. Според Веселин Данев наемането на хора от трети страни не е по-евтино, защото законът задължава работодателите да им плащат не само заплати, но и самолетни билети и квартири.

„Много по-добре би било за нас да наемем хора от вътрешността на страната, но за съжаление липсва този ресурс. Според мен ние като страна, не само в туризма, при този недостиг на хора, не можем да се справим без интелигентно отношение към миграцията“, обяснява той.

Данев е категоричен, че хората от трети страни заемат и високоплатени позиции, а мотивацията им за работа у нас, е голяма.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    28 0 Отговор
    Пакистанците нещо ги пропускате. Сигурно сте ги "забравили".😎

    Коментиран от #15, #30

    21:44 13.01.2026

  • 2 Тошко Африкански

    18 5 Отговор
    Много бързо ще ги излекуваме gen z лекарчетата, не за 500 ами за 100 евро ще се радват да работят, защото пакистанците от Карачи чакат на опашка

    Коментиран от #7, #12, #21

    21:47 13.01.2026

  • 3 Спецназ

    15 2 Отговор
    НЕма можем различим индиец от местен М.нгал, Баце!

    Има индийци, кои са по -бели от нашите брадчеди у маалата!

    Тука има едни дръти ЧРЪН катраник- кръкат бира от 9 часа сутринта!

    Нали съм доставчик и им зареждам магазините- само на помощи и НИКАКВА РАБОТА!

    Заради тех работя АЗ!
    ПФУ!

    21:48 13.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Абе откъде бяха едни дето дойдоха, направиха им документи за работа в ЕсеС , а на другия ден ....бяха напуснали не само обекта , ами България🤔❓❗

    Коментиран от #27

    21:48 13.01.2026

  • 5 ООрана държава

    30 3 Отговор
    Бойко изгони над 2 милиона работоспособни българи за 12 годишното си управление. Голяма част никога няма и да се върнат

    Коментиран от #8, #20

    21:49 13.01.2026

  • 6 Ел Кондор паса

    14 1 Отговор
    От мюсли държави е пагубно, примери цяла западна, южна и Северна Европа. От Индия същата работа. Филипинците са работливи...

    21:50 13.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко Африкански":

    А тези новите лекарчИта бързо ще ни излекуват нас❗
    Едно време имаше виетнамци, един се хвалеше колко знае български:
    " Имам много думи тук в ГАЗЪТА!"

    21:51 13.01.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    А що народ от останалите затри...

    Коментиран от #33

    21:51 13.01.2026

  • 9 Спецназ

    12 0 Отговор
    Има теория, доказана, че

    тукашните М.нгали всъщност са на

    индийците Ц.ГАНИТЕ!

    НЕкогашния Махараджа на Индия ги изгонил и
    те дошли в Европа!

    21:52 13.01.2026

  • 10 Христо

    24 1 Отговор
    Това е поредното национално предателство. Смъртоносно за народа ни

    21:52 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко Африкански":

    Тошко, моли се вместо ВАКСИНАЦИЯ
    да не ти правят ВАЗЕКТОМИЯ
    новите лекарчИта ❗
    Ама то май ще е от полза ‼️

    21:53 13.01.2026

  • 13 КНСБ и ПОДКРЕПА

    16 0 Отговор
    А нашите грижовни синдикати за българските работници ... къде са!!!!

    Коментиран от #48

    21:55 13.01.2026

  • 14 ПОЖЕЛАНИЕ

    19 3 Отговор
    Който си вкарва роби в България, да му фалира бизнеса!

    21:55 13.01.2026

  • 15 Обществена тайна

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    Имам подозрения, че не за работа ги вкарват.

    21:58 13.01.2026

  • 16 Гост

    8 1 Отговор
    Как все им трябват .. глупости просто им трябва по-евтина работна ръка..

    22:00 13.01.2026

  • 17 Бизнес в внос на мигранти

    11 2 Отговор
    И от всеки взимат пари за да дойде. При толкова безработни в България довличат патладжани с фалшиви дипломи, как им проверяват квалификацията? И колко пропаднали Узбекистан би трябва да са за да предпочетат България пред Узбекистан.

    22:02 13.01.2026

  • 18 Работодател

    6 13 Отговор
    Българите станаха необразовани и мързеливи и искат големи заплати. Изритал съм ги всички. Взех непалци и си реших проблема. Работят като роботи, не мрънкат и са доволни на 1000 лв. заплата.

    Коментиран от #24, #45, #46

    22:05 13.01.2026

  • 19 хаха

    8 0 Отговор
    "Боклук при боклук отива."

    народна поговорка
    ХАХАХА!

    22:06 13.01.2026

  • 20 смехоран

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    аха,Бойко май е виновен и че си се родил.Егати кукувците сте.На крив таковата,Бойко му пречи.Га си некадърен,оставаш такъв во веки веков.

    Коментиран от #25

    22:06 13.01.2026

  • 21 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко Африкански":

    Не те слуша главата

    22:06 13.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    В същото време в малките населени места мизерията е пълна - а навремето са издържали предприятия със стотици работници.
    Рядко има община с под 10 000 човека население, а това е достатъчно за едно прилично средно голямо производство - само да има кой да инвестира, вместо да се бута всичко в няколкото областни града

    22:07 13.01.2026

  • 23 Гръцките фермери

    5 0 Отговор
    Дапукнатдано

    22:08 13.01.2026

  • 24 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Работодател":

    Бягай с двеста робовлад

    22:09 13.01.2026

  • 25 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "смехоран":

    Я лай още бе тиквист кухорог и дееволюирал.

    22:09 13.01.2026

  • 26 Нeвеpоятни т пaци

    6 1 Отговор
    Жълтопаветните нео-либерали и впиянчените русофобни дъртаци направо разсипахте тази държава с тази алчност.
    Само тия ни липсваха, ще след година-две ще влизат в копторите ви и ще се радвате ако сте останали живи.
    Путин е виновен - нали?

    22:11 13.01.2026

  • 27 Ммм, даааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това го правят всички по умни, но има и будали като българите. Веки получул работна виза за България важи за целия ЕС.

    22:13 13.01.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    ПОДМЕНЯТ НИ!

    22:14 13.01.2026

  • 29 Исторически парк

    4 0 Отговор
    КАПИТАЛИЗМЪТ НЯМА РОДИНА! КАПИТАЛИСТЪТ НЯМА НАРОД! - Карл Маркс

    22:15 13.01.2026

  • 30 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    Те са за "друга" работа

    22:19 13.01.2026

  • 31 Дъмпинг

    5 1 Отговор
    Временните работници плащат данък общ доход но не плащат социални пенсионни и здравни вноски.

    22:19 13.01.2026

  • 32 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Към то западна Европа ли?

    22:20 13.01.2026

  • 33 големдебил

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    е ти нали не си затрит,оставил те е жив за да го плюеш

    Коментиран от #38

    22:22 13.01.2026

  • 34 Иван Венков

    8 0 Отговор
    На всеки български капиталист, който внася работници от чужбина, най-сърдечно му желая един черен ангел. Това заслужават тези предатели.

    22:26 13.01.2026

  • 35 Работодател

    1 4 Отговор
    Българите станаха необразовани и мързеливи и искат големи заплати. Изритал съм ги всички. Взех непалци и си реших проблема. Работят като роботи, не мрънкат и са доволни на 1000 лв. заплата.

    Коментиран от #41

    22:33 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Възраждане

    1 1 Отговор
    Скоро ще ни лекуват по улиците хирурзи и инженери

    Коментиран от #49

    22:33 13.01.2026

  • 38 Налудник

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "големдебил":

    А дали си има причина, м? На вас, от шайката, нормален човек не може да ви схване примитивното слагаческо мислене.

    22:34 13.01.2026

  • 39 Иван

    2 1 Отговор
    Много жалко направо трагедия но каквото си посял това ще жънеш

    22:39 13.01.2026

  • 40 Име

    1 0 Отговор
    Тия са само тук за работни визи . После бягат към "белите" държави ...

    22:41 13.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Колеф и Колеф

    1 0 Отговор
    Младото поколение е изключително необразовано и неграмотно, но има претенции за високи заплати.
    Мързеливи са и лесно се огъват, затова взимам индийци и непалци.

    22:41 13.01.2026

  • 43 Всички ресторанти Хеппи

    1 0 Отговор
    вече са пълни с сервитьори - таджики. Който не знаят нито дума на български или английски и пъхат пръстите си в чиния когато я носят.
    Скоро ще стане като в Русия, с таджики и узбеки навсякъде, които изнасилват и убиват деца и жени.

    22:44 13.01.2026

  • 44 Втасахме я

    1 0 Отговор
    Нищо лично, но някой мисли ли за етническия ни състав, традиции, религии и пр. За другото да не говорим...

    Коментиран от #47

    22:44 13.01.2026

  • 45 село Долно Уйно (Кюстендил)

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Работодател":

    С 1000 лв питка и свещи си купи! Български душманин, това си ти.

    22:44 13.01.2026

  • 46 БОЙКОТ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Работодател":

    Съвсем скоро ще пуснете кепенците.

    22:45 13.01.2026

  • 47 Ти добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Втасахме я":

    От реститутки мисъл?

    22:46 13.01.2026

  • 48 чешят

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "КНСБ и ПОДКРЕПА":

    коня

    22:49 13.01.2026

  • 49 Вашето е нелечимо!

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възраждане":

    Патерици на Тиквата!

    22:50 13.01.2026

  • 50 Труд

    0 0 Отговор
    Нашите джейзита манифестират по жълтите павета.Имат желание само да дават акъл.Ако искате да очерните нещо,наемете млади българи

    22:51 13.01.2026

  • 51 ширминт

    0 0 Отговор
    в нормалните държави е бизнесмен а в България е бизнесолигофрен!

    22:51 13.01.2026

