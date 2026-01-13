Вкарваме все повече чуждестранни работници

През 2021 година България е внесла над 10 хиляди работници от трети страни, а през 2024 техният брой вече е около 36 хиляди. Данните са от Агенцията по заетостта.
Въпреки увеличаването на наетите работници от страни извън Европейския съюз, дефицитът на пазара на труда у нас нараства с над 25%. През 2022 година бизнесът у нас е имал нужда от 205 хиляди души, а в края на миналата година незаетите места са били вече 262 хиляди.
Според националната статистика България разполага с вътрешен резерв от над 1 млн. неактивни лица, като 85 000 от тях заявяват желание да работят. Все повече работници от страни като Узбекистан, Филипините, Непал и Индия започват работа у нас.
Амит Шиян е индиец и вече 3 години работи като главен готвач в един от най-големите хотели в Слънчев Бряг.
„Миналото лято дойдоха мои приятели от Индия, за да работят тук за пет месеца. Дойдоха около 50 човека, а тази година очакваме над 60. Остават доволни и идват с целите си семейства, за да работят в България“, казва той пред бТВ.
Само през миналата година около 50 000 работници от трети страни са започнали работа у нас. Според икономиста Георги Вулджев увеличаването на вноса на труд не решава структурните проблеми, а ги задълбочава.
„Това, което виждаме като масов внос е не толкова специалисти, а масова работна ръка. Налице е заместване на местни млади и по-слабо образовани работници, особено в секторите строителство и хотелиерство“, обяснява той.
„Има един много сериозен риск България да се пристрасти към вноса на евтин труд, да се застопори един модел, който разчита на евтина работна ръка, да не се правят достатъчно инвестиции в капитал, в технологии, в образование“, каза още икономистът.
Не на това мнение са от Българската хотелска асоциация. Според Веселин Данев наемането на хора от трети страни не е по-евтино, защото законът задължава работодателите да им плащат не само заплати, но и самолетни билети и квартири.
„Много по-добре би било за нас да наемем хора от вътрешността на страната, но за съжаление липсва този ресурс. Според мен ние като страна, не само в туризма, при този недостиг на хора, не можем да се справим без интелигентно отношение към миграцията“, обяснява той.
Данев е категоричен, че хората от трети страни заемат и високоплатени позиции, а мотивацията им за работа у нас, е голяма.
