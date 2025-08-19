Росен Желязков: Каналите за подкрепа на Украйна трябва да продължат да се прилагат координирано

На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон". Това написа в социалната мрежа Х министър-председателят на България Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.
Премиерът отбелязва още, че всички канали за подкрепа на Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
16:17 19.08.2025
2 Мунчо
16:18 19.08.2025
3 пешо
16:21 19.08.2025
4 Последния Софиянец
16:22 19.08.2025
5 Последния Софиянец
16:24 19.08.2025
6 МАЙКОПРОДАВЦИТЕ НАСКАЧАХА в ефир
16:24 19.08.2025
7 да бе
16:27 19.08.2025
8 Трол
16:27 19.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 😃😃😃
Зеленски е помолил К@стинбродски да напечата около 45О,ООО бюлетина за да може Зеленски да спечели
изборите.
16:32 19.08.2025
12 абре
16:34 19.08.2025
13 Дориана
16:38 19.08.2025
14 Браво!
16:38 19.08.2025
15 До хамстера албинос
16:44 19.08.2025
16 Левски
16:46 19.08.2025
17 Опс
16:49 19.08.2025
18 Справедлив
16:49 19.08.2025
19 Тома
16:54 19.08.2025