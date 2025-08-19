Новини
Росен Желязков: Каналите за подкрепа на Украйна трябва да продължат да се прилагат координирано

19 Август, 2025 15:52

Според министър-председателя тези канали са ключов елемент от гаранциите за сигурност

На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон". Това написа в социалната мрежа Х министър-председателят на България Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.
Премиерът отбелязва още, че всички канали за подкрепа на Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.


  • 1 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Абе вие на пенсионерите не искахте да дадете каквото им се полагаше, сега започнахте и на чуждите да раздавате, нали сме се оринали от пари тука....

    16:17 19.08.2025

  • 2 Мунчо

    27 1 Отговор
    Кой ти е разрешил да ни вкарваш в коалиция на желаещите бе червей хлъзгав?

    16:18 19.08.2025

  • 3 пешо

    17 1 Отговор
    много прозт

    16:21 19.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента е заявил 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    16:22 19.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Желязков и Бойко Борисов строят спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция с газ който ние ще платим.

    16:24 19.08.2025

  • 6 МАЙКОПРОДАВЦИТЕ НАСКАЧАХА в ефир

    14 1 Отговор
    ХАЙДЕ И ТОЯ МАЙКОПРОДАВЕЦ НЕКАДЪРЕН ИЗКОЧИ И ПАК ПЛЕЩИ ЗА ОКРАИНА. А БЪЛГАРИТЕ КОЙ ЩЕ СПАСЯВА БРЕ УТЕПКО?Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на руските, атомни ракети да достигнат до България. Иначе казано по ГеРРБЕРСКИ.

    16:24 19.08.2025

  • 7 да бе

    14 1 Отговор
    Костинбродска бюлетино твоя шеф сикаджията 2 години вдига възрастта за пенсиониране но не увеличава пенсиите по швейцарското

    16:27 19.08.2025

  • 8 Трол

    8 1 Отговор
    Г-н Желязков лично ще следи да няма пробойни по каналите за подкрепа и ако се налага, ще ги запушва с тяло.

    16:27 19.08.2025

  • 11 😃😃😃

    9 1 Отговор
    Понеже Тръмп иска Зеленски много скоро да организира честни избори в Украйна,
    Зеленски е помолил К@стинбродски да напечата около 45О,ООО бюлетина за да може Зеленски да спечели
    изборите.

    16:32 19.08.2025

  • 12 абре

    10 1 Отговор
    каква е тая коалиция на желаещите и кой е дал право на тоя лъзгавия да вкарва България в нея, като управлява с около 20% подкрепа от имащите право на глас и то при съмнителни избори ???

    16:34 19.08.2025

  • 13 Дориана

    5 2 Отговор
    Провален, лицемерен политик , , който се нагажда на където духа вятъра в Европа няма място във властта.

    16:38 19.08.2025

  • 14 Браво!

    1 8 Отговор
    Мъдро изказване!

    16:38 19.08.2025

  • 15 До хамстера албинос

    4 1 Отговор
    Абе ти колко пари даде от твоята заплата? Народен съд те чака

    16:44 19.08.2025

  • 16 Левски

    3 1 Отговор
    Типичен пудел. Не знае какво говори. Няма ли свестни български политици. КириякСтефчов.

    16:46 19.08.2025

  • 17 Опс

    2 1 Отговор
    да ти отпушат канала ония от Анадола....

    16:49 19.08.2025

  • 18 Справедлив

    1 1 Отговор
    Я вземи и се скрий ве. Продажник

    16:49 19.08.2025

  • 19 Тома

    0 0 Отговор
    Точно за това на този най много главата му се доближава като на член

    16:54 19.08.2025

