Eмил Димитров-Ревизоро: ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха. Трябва да се извинят на Плевен

Eмил Димитров-Ревизоро: ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха. Трябва да се извинят на Плевен

19 Август, 2025 22:18 1 275 13

  • емил димитров - ревизоро-
  • герб-
  • вода-
  • плевен-
  • извинение

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза бившият министър на околната среда и водите

Eмил Димитров-Ревизоро: ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха. Трябва да се извинят на Плевен - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Продължава водният режим в Плевен. Има ли решение на водната криза?

"Кризата в Плевен е за трета поредна година и изведнъж са се сетили политиците". "Не можем ли да направим извънредно заседание?". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро в предаването "Денят ON AIR".

Къде е проблемът с безводието

Той обясни, че, когато се е правил "Южен поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може, като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров.

По думите му е трябвало да се направят нови сондажи.

Надеждата е в язовир Горни Дъбник
"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза бившият министър на околната среда и водите пред Bulgaria ON AIR.
Според Емил Димитров управляващите три години са крили информацията, докато не е намаляла водата.

"От Горни Дъбник е изграден водопроводът до същите увредени сондажи. По действащата тръба може да се сложи модул за очистване и утаител", уточни той.

"Ще стане както в Перник. Направиха нов водопровод, той работи само 40 дни. Направиха магистрала и се оказа, че е абсолютно безсмислена инвестиция и водата дойде от язовира", добави Димитров.

Според него "всичко се прави за едни пари, които трябва да се усвоят".
"Искат да въведат извънредно положение, за да може без обществени поръчки да се харчат пари. Само водата в Горни Дъбник може да се ползва. Всичко друго е лъжа. Плевен има много повече нужда от вода, отколкото Търново. Водата, която е налична в момента, може да стигне с всички загуби и в Плевен да няма режим", на мнение е бившият екоминистър.
Димитров смята, че докато не пуснат от язовир Горни Дъбник пречистена вода, плевенчани няма да имат вода за в бъдеще.

"ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха, и ГЕРБ трябва да се извини на Плевен. Плевенчани не са длъжни да страдат заради други", призова бившият министър на околната среда и водите.


България
  • 1 А тоя

    8 14 Отговор
    наглец отдавна трябваше да бъде в затвора !

    Коментиран от #12

    22:21 19.08.2025

  • 2 Този е Престъпник

    5 7 Отговор
    Заглавието казва всичко !

    22:21 19.08.2025

  • 3 Даниел

    4 1 Отговор
    Трябва да е доста добро извинение,като за 500млн лева!!!

    22:23 19.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Арабите в пустинята имат вода .

    22:23 19.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ТО САМО В ПЛЕВЕН. И В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
    В СЪЩОТО
    .....
    КОЕТО ЗА МЕН Е ДОБРЕ
    ......
    КОГАТО НА ОВЦЕТЕ ИМ ПИСНЕ,
    И ПОЧНАТ ДА СТАВАТ СПОНТАННИ ПРОТЕСТИ
    ......
    СТРАШНАТА СИЛА НА ЗАСПАЛИТЕ ЛЪВОВЕ
    ЩЕ РАЗКЪРТИ РОБСТВОТО ЗА 2-3 СЕДМИЦИ
    .....
    И НАТО И ЕВРОБАНКАТА ЩЕ ГЛЕДАТ БЕЗПОМОЩНИ :))

    22:24 19.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ОТ АЛЧНОСТ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
    САМИ СИ КОПАЯТ ГРОБОВЕТЕ
    .....
    А ДРУГАТА ЛОША НОВИНА Е ЧЕ ДАЖЕ ДА ИЗБЯГАТ
    С НАГРАБЕНОТО, БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
    ЩЕ ПОЛОЖИМ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ДА ГИ ЛИКВИДИРАМЕ :)

    22:27 19.08.2025

  • 7 народа е казарл

    0 10 Отговор
    ХРАНИ КУЧЕ, ДА ТЕ ЛАЕ.

    За справка
    ГЕРБ не управлява от април 2021 година
    от тогава управлява БОТАШко
    до януари 2025г.
    ако спестим парите за БОТАШ
    Плевен може да пие ледникова вода докарана от северния полюс

    22:40 19.08.2025

  • 8 Мдаа

    8 1 Отговор
    Партия ГРОБ-НН гарантира светло бъдеще 🕯️⚰️⛪

    22:40 19.08.2025

  • 9 Тома

    5 1 Отговор
    Трябва от Плевен да вземат кмета на Симитли който знае как бати Бойко тиквата ще се извини.

    22:46 19.08.2025

  • 10 12340

    2 2 Отговор
    Танцьора разбира от хидроинженерство....

    22:47 19.08.2025

  • 11 ОПГ Гроб

    3 1 Отговор
    Смаза цяла България, не само Плевен. Алчна шайка айдуци!

    22:51 19.08.2025

  • 12 Ти па си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А тоя":

    Много убав.

    22:54 19.08.2025

  • 13 Васил левски

    1 0 Отговор
    Заради мене страдате че ви докарах българо руско комунистическо милиционерско мутренско робство

    22:58 19.08.2025

