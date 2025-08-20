ПП: БНБ е безсилна да защити банковата система от лица с наложени санкции по „Магнитски“

Българската народна банка (БНБ) е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство, заявяват от „Продължаваме промяната“.

От партията посочват, че това става известно от отговор на БНБ на официално искане за информация от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, сред които е и Делян Славчев Пеевски. Към съобщението до медиите от „Продължаваме промяната“ прилагат писмото на Асен Василев до БНБ, отговора на Централната банка и прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г.

В писмото си до БНБ Асен Василев припомня прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г., според което БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението на Централната банка всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

В отговора на БНБ, изпратен до Василев, се обяснява, че в гореспоменатото прессъобщение се описва действащата правна уредба, в рамките на която БНБ и банките в страната отчитат последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни. Подчертана е необходимостта от национално законодателно решение, с оглед липсата на изрична нормативна регламентация.

Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. БНБ не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

Според „Продължаваме промяната“ БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък „Магнитски“ за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност, посочват от партията.

Освен това от политическата сила припомнят, че на 22 май 2025 г. „Продължаваме промяната - Демократична България“ са внесли предложения за законови изменения, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и у нас.

"След витиеватия отговор на БНБ „Продължаваме промяната“ е твърдо решена да продължи да защитава сигурността на банковата система в България. След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка“, заявяват от партията.

В началото на август Асен Василев съобщи, че е внесъл писмо до БНБ с въпроси за Общинска банка. В него се позовава на инструкции на БНБ от 2021 г., че българските банки не трябва да работят с лица, санкционирани по „Магнитски“, а според данни от Централната избирателна комисия „ДПС Ново начало“ работи с Общинска банка.