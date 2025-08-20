ПП: БНБ е безсилна да защити банковата система от лица с наложени санкции по „Магнитски“

Българската народна банка (БНБ) е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство, заявяват от „Продължаваме промяната“.
От партията посочват, че това става известно от отговор на БНБ на официално искане за информация от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, сред които е и Делян Славчев Пеевски. Към съобщението до медиите от „Продължаваме промяната“ прилагат писмото на Асен Василев до БНБ, отговора на Централната банка и прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г.
В писмото си до БНБ Асен Василев припомня прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г., според което БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението на Централната банка всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.
В отговора на БНБ, изпратен до Василев, се обяснява, че в гореспоменатото прессъобщение се описва действащата правна уредба, в рамките на която БНБ и банките в страната отчитат последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни. Подчертана е необходимостта от национално законодателно решение, с оглед липсата на изрична нормативна регламентация.
Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. БНБ не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.
Според „Продължаваме промяната“ БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък „Магнитски“ за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност, посочват от партията.
Освен това от политическата сила припомнят, че на 22 май 2025 г. „Продължаваме промяната - Демократична България“ са внесли предложения за законови изменения, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и у нас.
"След витиеватия отговор на БНБ „Продължаваме промяната“ е твърдо решена да продължи да защитава сигурността на банковата система в България. След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка“, заявяват от партията.
В началото на август Асен Василев съобщи, че е внесъл писмо до БНБ с въпроси за Общинска банка. В него се позовава на инструкции на БНБ от 2021 г., че българските банки не трябва да работят с лица, санкционирани по „Магнитски“, а според данни от Централната избирателна комисия „ДПС Ново начало“ работи с Общинска банка.
Последния Софиянец
11:27 20.08.2025
Някой
Коментиран от #7
11:28 20.08.2025
Красимир Петров
11:28 20.08.2025
БНБ е безсилна да защити банковата
11:32 20.08.2025
гуру Имелин Михайлов
Коментиран от #10
11:33 20.08.2025
Ъхъъъъъ
11:33 20.08.2025
8 1488
щото тука никой не е толковаТЬП да купува нещо което не притежава на диск и не може да го ползва без интернет, за разлика от теб и западнитеБАЛЬЦИ
11:40 20.08.2025
Подлоги чуждестранни
11:42 20.08.2025
10 Мдаа
До коментар #5 от "гуру Имелин Михайлов":На Ивелин и други инвеститори сметките са им запорирани (без никакви доказателства) за разлика от Шиши.
Коментиран от #28
11:42 20.08.2025
Аха, сега вече се говори затова, но
11:43 20.08.2025
Точно
11:44 20.08.2025
Българин
11:44 20.08.2025
14 Хаха
Пепи от вас държавата е в разпад и ви благодарим!
Подготвяме Белене
11:45 20.08.2025
Запомнете го и го проверете!
Коментиран от #17
11:46 20.08.2025
Развитие
11:47 20.08.2025
17 койдазнай
До коментар #15 от "Запомнете го и го проверете!":Това са тези евра, които сега са обепечение на лева. Така че нищо не се променя.
11:50 20.08.2025
18 фактчекър
Към 2025 година, при приемането на управлението от правителството на Росен Желязков, държавният дълг е нараснал и се очаква да достигне около 59,8 милиарда лева, или около 27,8% от БВП, според средносрочната бюджетна прогноза за 2025 г.
Тази информация сочи значително увеличение на държавния дълг през периода, което е обяснимо с бюджетни дефицити и тегленето на нови заеми от Министерството на финансите.
11:50 20.08.2025
Асеня
11:52 20.08.2025
20 Ъхъъъъъ....
покачване на пазарната цена на златото в евро е за 2024 г. ......След като ни нахакат еврото,от
Нова година автоматично 8% от българските евра стават собственост на ЕЦБ ! Дали предателите в парламента не го знаят а?
Коментиран от #22
11:53 20.08.2025
да да
11:53 20.08.2025
22 фактчекър
До коментар #20 от "Ъхъъъъъ....":Европейската централна банка (ЕЦБ) отчете рекордна загуба за 2024 г. в размер на около 7,9 милиарда евро. Основната причина за тази загуба е рязкото повишаване на лихвените проценти, което доведе до по-големи разходи за лихви, които надвишават приходите от облигации, закупени в периоди с ниски лихвени проценти.
Тази загуба е резултат на мерките на ЕЦБ за борба с ускоряващата се инфлация и отразява изпълнението на основната ѝ задача за поддържане на ценова стабилност. Въпреки финансовата загуба, ЕЦБ подчертава, че финансовата ѝ стабилност остава непокътната и че може да изпълнява своите функции ефективно.
Очаква се загубите да продължат и през следващите години, но със затихващ темп, като в крайна сметка ЕЦБ планира да се върне към печалба.
Коментиран от #23, #24, #26
11:57 20.08.2025
23 Точно така, но напиши
До коментар #22 от "фактчекър":И следващият абзац! ....В края на 2024 г. общата стойност на евробанкнотите в обращение, емитирани от Евросистемата, беше 1588,3 млрд. евро – с 1,3% повече спрямо края на 2023 г. ЕЦБ има дял от 8% от общата стойност на евробанкнотите в обращение. Това се равнява на 127,1 млрд. евро в края на годината. По закон право да емитират евробанкноти имат както ЕЦБ, така и НЦБ на държавите от еврозоната. На практика обаче само НЦБ емитират физически евробанкноти или ги изтеглят от обращение. Затова ЕЦБ има вземания в рамките на Евросистемата от НЦБ от еврозоната, равни на стойността на нейния дял от евробанкнотите в обращение....
Коментиран от #25
12:00 20.08.2025
24 Ъхъъъъъ
До коментар #22 от "фактчекър":В България не знам но в сайта на ЕЦБ има една страница: " Най-важните числа " и какво четем там....Загубата на ЕЦБ за годината е в размер на 7,9 млрд. евро. Както в предишната година Управителният съвет реши да пренесе тази загуба в баланса на ЕЦБ и тя да бъде компенсирана от бъдещи печалби...... НО : Общият размер на оперативните разходи на ЕЦБ, включително за амортизация и за услуги по производството на банкноти, отбеляза нарастване със 198 млн. евро до 1470 млн. евро (Графика 22). Това се дължеше главно на по-високите разходи за персонала поради по-големите разходи, свързани с доходи след приключване на трудовите правоотношения, възникнали вследствие на изменението на правилата за пенсионните програми на ЕЦБ през 2024 г. Административните разходи също нараснаха, основно поради по-високите разходи за ИТ във връзка с цифровата трансформация, отразявайки същевременно и въздействието на инфлацията....Макар че ЕЦБ очаква да започне отново да генерира печалба, не може да се изключи възможността за още загуби през следващите години. Ако това се случи, очаква се тези загуби да бъдат по-малки, отколкото през 2023 г. и 2024 г...
12:03 20.08.2025
25 е кво от това?
До коментар #23 от "Точно така, но напиши":Ние пък емитираме ваучери за храна. Не ли?
12:04 20.08.2025
26 Ъхъъъъъ, после пише
До коментар #22 от "фактчекър":ЕЦБ придобива дял от 8% от общата стойност на евробанкнотите в обращение. Този дял е обезпечен с вземания от НЦБ, които се записват в баланса в показателя „Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата“
Коментиран от #29
12:04 20.08.2025
Запомнете го и го проверете!
Коментиран от #30
12:06 20.08.2025
28 гуру Швелин Михалов
До коментар #10 от "Мдаа":Получаваш медал ,Мозъчна промивка" първа степен.Най-високото отличие на сектата.Ако искаш можеш да инвестираш в летището на дядо Мраз на центъра на Неофит Рилски.Ще те направя главен мениджър на обекта летище.След време летището ще бъде твое а сега инвестирайте при мен чеда мои ако искате и вие летища....
12:06 20.08.2025
29 и какво от това?
До коментар #26 от "Ъхъъъъъ, после пише":И без това България има депозирани 70 милиарда Евро за гаранция на Борда. С тази пари дори държавния дълг може да си изплати.
12:07 20.08.2025
30 верно ли
До коментар #27 от "Запомнете го и го проверете!":Твърдението, че „Европейската централна банка (ЕЦБ) придобива дял от 8% от общата стойност на евробанкнотите в обращение“ и че този дял е обезпечен с вземания от националните централни банки (НЦБ), които се записват в баланса под показателя „Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата“, отразява механизма по управлението и отчетността на паричната маса в еврозоната.
Ето някои ключови аспекти:
Дял на ЕЦБ в евробанкнотите
Евробанкнотите се емитират като общо националните централни банки на страните от еврозоната и ЕЦБ. Всеки участник притежава дял в общия обем според установеното разпределение. Посоченият дял от 8% показва конкретната част, която формално принадлежи на ЕЦБ в тази обща сума.
Обезпечаване с вземания от НЦБ
Този дял на ЕЦБ е обезпечен чрез вземания, които ЕЦБ има от националните централни банки. Това означава, че когато националните банки издават банкноти, те поемат съответни задължения към ЕЦБ, които се записват като актив („вземания“). Това е важно за финансовата отчетност и гарантира проследимостта и стабилността на емитираните пари.
Показател в баланса
Балансовата позиция „Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата“ представлява активите на ЕЦБ, свързани именно с този дял от емитираните банкноти. Този показател е част от финансовите документи на ЕЦБ и гарантира прозрачност.
Значение за паричната политика
Точно регламен
Коментиран от #33
12:08 20.08.2025
Запомнете го и го проверете!
12:08 20.08.2025
ПП-ДБ
12:09 20.08.2025
33 продължение
До коментар #30 от "верно ли":Значение за паричната политика
Точно регламентираното разпределение и обезпечаване на евробанкнотите подсигурява надеждността на валутата, поддържа доверието в еврото и структурира паричната система на еврозоната.
В обобщение, това изказване коментира структурния финансов механизъм зад емитирането и разпределението на евробанкнотите, както и начина, по който ЕЦБ и националните централни банки управляват отговорностите и активите, свързани с паричното предлагане в еврозоната. Тази система е ключова за стабилността и ефективността на европейската парична политика.
12:09 20.08.2025