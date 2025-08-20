Новини
БНБ обвини „Продължаваме промяната“ в политически натиск

20 Август, 2025

Според БНБ ПП изисква разкриването на банкова тайна извън предвидения в закона ред, тъй като информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е конфиденциална

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) разпространи чрез БТА позиция, според която „БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по „Магнитски“.

От Българската народна банка определиха обвиненията като "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, който противоречи на закона и институционалния ред в страната".

Според БНБ ПП изисква разкриването на банкова тайна извън предвидения в закона ред, тъй като информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е конфиденциална.

В официална позиция от централната банка заявиха следното:

"Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ".

От БНБ заявиха, че допълнителни отговорности могат да им бъдат възложени единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 киру тъпуту

    6 7 Отговор
    натискам само козунаците като работя при линда и парапетка чат пат

    Коментиран от #10

    17:18 20.08.2025

  • 2 мърсула

    5 2 Отговор
    не е верно
    те беха добрите

    17:19 20.08.2025

  • 3 Зевс

    13 1 Отговор
    На територията всичко, което няма да се хареса на раята, винаги е някаква тайна.

    17:22 20.08.2025

  • 4 Тия ППДБ

    8 14 Отговор
    живи ли са още?
    Освен за Пеевски, друго знаят ли?
    Пеевски да работи, Магазините за хората работят на пълни обороти.
    Правителството работи и това се вижда. Започват строеж на нов язовир.
    ППДБ нищо не оставиха след себе си. Само кражби!

    Коментиран от #8

    17:25 20.08.2025

  • 5 Оракула от Делфи

    13 1 Отговор
    Е, как няма да подскочат "статистите" от "БНБ",
    като всички в тази банка, са много внимателно подбрани и назначени до един от "Чекмеджето"???
    "БНБ" е "Ощипаната мома", цирка е вече в действие, спете спокойно Българи, има "Институций"...!!!
    Време е Прокуратурата да започне разследване ," защо има такъв натиск" , а не "защо са допуснали
    санкционираните по закона Магнитски" , да правят каквото си искат ???
    До къде стигнахме , да не може да се направи дори и забележка, за далаверите на "Феномена"???
    Докарахме диктаторите , сега иде ред и на диктатурата!

    Коментиран от #9

    17:34 20.08.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 3 Отговор
    От всяка българска институция наднича зурлата на Пеевски !

    Коментиран от #7

    17:35 20.08.2025

  • 7 12345

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    По силно искам да лаеш пудел.

    17:49 20.08.2025

  • 8 Очевидец

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тия ППДБ":

    "Магазин за хората", е една много тъпа и елементарна залъгалка за наивници от детската градина!
    Все едно да издържаме назчени на работа само за да могат да гласуват, платени гласове!
    Относно язовира :
    - Не знам дали ще сме живи, да видим този язовир построен и работещ???
    Да напопмня на някой с къса памет!

    Онези 500 милиона за ремонт на язовирите ,така е не се появиха , в "отчетната графа" на Правителството!

    А и Цветан Василев от фалираната "КТБ" си иска парите от Пеевски, ... и не само той???

    Коментиран от #12

    17:50 20.08.2025

  • 9 Я па Тоя

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Оракула от Делфи":

    АЗ ПЪК ПОМНЯ КАК ППДБ ВКАРВАХА В " МАГНИТСКИ" ОПОНЕНТИТЕ СИ С ПОМОЩТА НА ИЗЛЕЖАВАЩИЯТ 11 ГОДИНИ ЗА КОРУПЦИЯ БИВШ СЕНАТОР МЕНЕНДЕС. ПОМНЯ И КАКВО КАЗА ЗА АСЕН ВАСИЛЕВ БИВШИЯТ МУ ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА МОРТЕН ЛУНД. ТА КОГО ЩЕ СЕЗИРАТ ТЕЗИ СМЕШНИЦИ?

    Коментиран от #11

    17:50 20.08.2025

  • 10 Смени "репертуара" ...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "киру тъпуту":

    четем ти глупостите от сутрин до вечер , не разбра ли , че нямаш дарба да пишеш!

    17:59 20.08.2025

  • 11 Помниш, ...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я па Тоя":

    колкото една мисирка!

    18:04 20.08.2025

  • 12 Вас ви видяхме

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Очевидец":

    що за стока сте - само акъл и претенции и някаква работа! Все намирате кусури на другите, само вие нямате кусури...понеже нищо не направихте!
    Е, асфалтирахте участъка от пътя, където колата на Кики Куролацията уби човек!

    18:15 20.08.2025

