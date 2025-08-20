БНБ обвини „Продължаваме промяната“ в политически натиск

Политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) разпространи чрез БТА позиция, според която „БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по „Магнитски“.

От Българската народна банка определиха обвиненията като "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, който противоречи на закона и институционалния ред в страната".

Според БНБ ПП изисква разкриването на банкова тайна извън предвидения в закона ред, тъй като информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е конфиденциална.

В официална позиция от централната банка заявиха следното:

"Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ".

От БНБ заявиха, че допълнителни отговорности могат да им бъдат възложени единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.