15-годишен падна от надуваем атракцион в „Слънчев бряг”, в болница е

Пореден случай на инцидент с атракцион в "Слънчев бряг".
15-годишен тийнейджър е паднал, след като е бил ударен от надуваем банан теглен от джет, съобщи NOVA.
Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание.
Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фиткифакти
Коментиран от #2
18:15 20.08.2025
2 еоеоое
До коментар #1 от "фиткифакти":Как така е ударен от банана и е паднал в морето, намирайки се в морето?! Или банана е ходел по сушата и е бутнал момчето, хахаха. Паднал е от банана, тъъпанари. Очевидно журналистите от Факти пият по цял и нощ и в проблясъците пишат неграмотните си "статии".
Коментиран от #15
18:18 20.08.2025
3 адаша
18:19 20.08.2025
4 нептун
18:20 20.08.2025
5 Закривай
Коментиран от #13
18:21 20.08.2025
6 За да няма инциденти
18:24 20.08.2025
8 писарке де е банана
Коментиран от #18
18:27 20.08.2025
9 Оф ай ся
Коментиран от #12
18:28 20.08.2025
10 Тинейджърът защо не се държи?
18:28 20.08.2025
11 Само да попитам
Коментиран от #14
18:29 20.08.2025
12 Тоя с АТВ то
До коментар #9 от "Оф ай ся":В домашен арест.
18:29 20.08.2025
13 оня с коня
До коментар #5 от "Закривай":Искаш да закриваш Черноморието независимо че БГ е АТРАНО-ТУРИСТИЧЕСКА Държава...А ИМАШ ЛИ ПАРИ бе Тигре даплащаш Заплатите на цяла Армия работещи там?А можеш ли да внесеш и Стабилните данъци в Хазната които постъпват баш от Черноморието?А имаш ли---5лв за Баничка с боза,или чакаш с нетърпение дядо Иван да дойде и да сложи Един казан с Борш на Мегдана,за да се наплюскате до насита?
18:30 20.08.2025
14 Що не внимаваш?
До коментар #11 от "Само да попитам":Плажът е без концесионер. Не е неохраняем. Стопанисва се от общината.
Коментиран от #17
18:31 20.08.2025
15 Скоро
До коментар #2 от "еоеоое":Изскуственият интилект ще покрие загубата от естествен такъв.
18:33 20.08.2025
16 Бай Данчо
18:35 20.08.2025
17 Само да попитам
До коментар #14 от "Що не внимаваш?":Значи много внимавам,охранява се от черврния кръст посредством една частна фирма и спасителите са без заплати и дават чадъри под наем,а заведенията и атракционните коридори,нямат договор с никого!!! Ти внимавай!
18:35 20.08.2025
18 Ами !.. Банана !
До коментар #8 от "писарке де е банана":Ами !.. Банана !
Е В Тях !
18:36 20.08.2025
19 Прокълнато
18:37 20.08.2025
20 Някой
18:41 20.08.2025
21 Госあ
18:42 20.08.2025
22 Линда
18:43 20.08.2025
23 Падна ?
18:44 20.08.2025
24 истината
Прочетох 3 други сайта и там както тук кашата е пълна.
Според една информация се е возил на надуваем дюшек, теглен от лодка, паднал, сам се върнал на дюшека, ама после след време на плажа му прилошало. Не пише да го е удрял банан.
Другаде пишат, че се возил и паднал от банан, теглен от джет.
Извод: Паднал е от банан и дюшек едновремено, ударили са го и банана и дюшека едновремено, добре че лодката и джета не са се сблъскали, че вероятно са без гражданска.
18:47 20.08.2025
25 Емигрант
18:49 20.08.2025
26 Пълна лудница
18:49 20.08.2025
