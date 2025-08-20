Новини
България »
15-годишен падна от надуваем атракцион в „Слънчев бряг”, в болница е

20 Август, 2025 18:13 907 27

  • паднал-
  • надуваем атракцион-
  • слънчев бряг

Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията

15-годишен падна от надуваем атракцион в „Слънчев бряг”, в болница е - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай на инцидент с атракцион в "Слънчев бряг".

15-годишен тийнейджър е паднал, след като е бил ударен от надуваем банан теглен от джет, съобщи NOVA.

Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание.

Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фиткифакти

    11 1 Отговор
    Е така се пишат "новини", разбрахте ли нещо?

    Коментиран от #2

    18:15 20.08.2025

  • 2 еоеоое

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "фиткифакти":

    Как така е ударен от банана и е паднал в морето, намирайки се в морето?! Или банана е ходел по сушата и е бутнал момчето, хахаха. Паднал е от банана, тъъпанари. Очевидно журналистите от Факти пият по цял и нощ и в проблясъците пишат неграмотните си "статии".

    Коментиран от #15

    18:18 20.08.2025

  • 3 адаша

    9 0 Отговор
    Ама нищичко не разбрах какво се е случило. Кой, какво и кого е ударил и от къде е паднал- ужас?!

    18:19 20.08.2025

  • 4 нептун

    6 0 Отговор
    не разбирам курортистите на плаж ли са дошли или да беснеят.Всеки ден инциденти.

    18:20 20.08.2025

  • 5 Закривай

    5 3 Отговор
    Черноморието!!!

    Коментиран от #13

    18:21 20.08.2025

  • 6 За да няма инциденти

    3 2 Отговор
    закрийте атакциона и подведете под отговорност организаторите, заради технически причини.

    18:24 20.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 писарке де е банана

    2 0 Отговор
    виждаме каки украинки

    Коментиран от #18

    18:27 20.08.2025

  • 9 Оф ай ся

    3 0 Отговор
    За най малкото. Ко стана с оня с АТВ то....а ко стана там....?

    Коментиран от #12

    18:28 20.08.2025

  • 10 Тинейджърът защо не се държи?

    5 0 Отговор
    Селфи ли си е правил? Егаси лигавото поколение расте.

    18:28 20.08.2025

  • 11 Само да попитам

    3 0 Отговор
    Как така на Влас на централен плаж,който е неохраняем,има всякакви атракциони,отдават се чадъри под наем,и има заведения без договори,цяло лято?

    Коментиран от #14

    18:29 20.08.2025

  • 12 Тоя с АТВ то

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оф ай ся":

    В домашен арест.

    18:29 20.08.2025

  • 13 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Закривай":

    Искаш да закриваш Черноморието независимо че БГ е АТРАНО-ТУРИСТИЧЕСКА Държава...А ИМАШ ЛИ ПАРИ бе Тигре даплащаш Заплатите на цяла Армия работещи там?А можеш ли да внесеш и Стабилните данъци в Хазната които постъпват баш от Черноморието?А имаш ли---5лв за Баничка с боза,или чакаш с нетърпение дядо Иван да дойде и да сложи Един казан с Борш на Мегдана,за да се наплюскате до насита?

    18:30 20.08.2025

  • 14 Що не внимаваш?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Само да попитам":

    Плажът е без концесионер. Не е неохраняем. Стопанисва се от общината.

    Коментиран от #17

    18:31 20.08.2025

  • 15 Скоро

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "еоеоое":

    Изскуственият интилект ще покрие загубата от естествен такъв.

    18:33 20.08.2025

  • 16 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    Как да го разбирам това? Малкия е бил на портокал и го ударил един банан и той взел че паднал в морето ???

    18:35 20.08.2025

  • 17 Само да попитам

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Що не внимаваш?":

    Значи много внимавам,охранява се от черврния кръст посредством една частна фирма и спасителите са без заплати и дават чадъри под наем,а заведенията и атракционните коридори,нямат договор с никого!!! Ти внимавай!

    18:35 20.08.2025

  • 18 Ами !.. Банана !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "писарке де е банана":

    Ами !.. Банана !

    Е В Тях !

    18:36 20.08.2025

  • 19 Прокълнато

    1 3 Отговор
    място е региона ! Продукт на червените главатари и наследниците им , на ДС престъпници и услужливите им мутри , днес чрез бригадните им за всякакви поръчки ! Маса спортисти лични и безлични заграбиха с далавери и чадър какво ли не !

    18:37 20.08.2025

  • 20 Някой

    2 2 Отговор
    Семейството е виновно!?!?!?!?

    18:41 20.08.2025

  • 21 Госあ

    1 1 Отговор
    По тия плажове е живо чудо - джетове фърчат, банани фърчат, кво ли не ! Джунгла, бате ! Важното е да се отчиташ на групировката и шефа на държавата

    18:42 20.08.2025

  • 22 Линда

    2 0 Отговор
    Ши са изтрьепити ?

    18:43 20.08.2025

  • 23 Падна ?

    1 0 Отговор
    Не е ли било обезопасено , че хората да могат да падат ?

    18:44 20.08.2025

  • 24 истината

    0 0 Отговор
    Мисирски новини.
    Прочетох 3 други сайта и там както тук кашата е пълна.
    Според една информация се е возил на надуваем дюшек, теглен от лодка, паднал, сам се върнал на дюшека, ама после след време на плажа му прилошало. Не пише да го е удрял банан.
    Другаде пишат, че се возил и паднал от банан, теглен от джет.

    Извод: Паднал е от банан и дюшек едновремено, ударили са го и банана и дюшека едновремено, добре че лодката и джета не са се сблъскали, че вероятно са без гражданска.

    18:47 20.08.2025

  • 25 Емигрант

    0 0 Отговор
    Вечерта в новините ще ви съобщят, че правителството не може да намери кой е отговорен за атрактивните по морето ! И сега ако не можете да разберете, че ви управляват мафиоти по шуробаджанашки начин значи сте непоправимо най-простия народ на планетата Земя ! Никой министър или политик няма как да въвлече във винивност роднина когото е назначил за да граби от България и да бъде отговорен за нечия смърт ! Стойте тук коментирайте колко е ясна статията и чакайте през целият си живот да се изнамери някой смелчага който да ви избави от простотията ви и страхът ! Коментирайте още тук маловажните неща, а сериозните ги оставяте настрани, както и самият си мизерен живот !

    18:49 20.08.2025

  • 26 Пълна лудница

    0 0 Отговор
    За това от години не ходя на море защото е претъркано, мръсно, шумно, скъпо очевидно и опасно! Как си почиваш на такова място? Ходя в някое малко градче с хубав хотел и басейн на спокойствие и тишина!

    18:49 20.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

