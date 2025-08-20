15-годишен падна от надуваем атракцион в „Слънчев бряг”, в болница е

Пореден случай на инцидент с атракцион в "Слънчев бряг".

15-годишен тийнейджър е паднал, след като е бил ударен от надуваем банан теглен от джет, съобщи NOVA.

Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание.

Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията.