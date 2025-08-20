Новини
Млад мъж се удави в Приморско

Млад мъж се удави в Приморско

20 Август, 2025 19:13

  • удавен-
  • приморско

Инцидентът се случва малко след 17 часа днес

Млад мъж се удави в Приморско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Мъж на 35 години се удави на Северния плаж в Приморско, съобщиха от пресцентъра на полицията в Бургас за bTV. Инцидентът се случва малко след 17 часа днес.

Спасители успяха да извадят живи от морето жена и дете. Спасен е и още един мъж.

Преди няколко дни друга трагедия се случи на български плаж.

Телата на изчезнали в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър.

Двамата са в неизвестност от деня, когато влизат в морето край хотел „Вянд“ в курорта.

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влизат в морето, за да се освежат.

Четирима мъже от групата успяват да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина са завлечени от мъртвото вълнение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Още лежи на плажа пльоснат по очи.

    19:20 20.08.2025

  • 2 Бат Венце Сикаджията

    3 9 Отговор
    Снимката е уникална. Трябва да си пълен идиот да си помислиш, че това е удавник, а не пиян руснак.

    19:29 20.08.2025

  • 3 Ината Понякога е Полезен !

    4 0 Отговор
    Ината Понякога е Полезен !

    Друг Път !

    НЕ !

    19:31 20.08.2025

  • 4 Русороб

    10 2 Отговор
    По -добре дъщеря леко момиче, отколкото син журналист. Всяка година пускате тази снимка , сигурно и новината е измислена

    19:32 20.08.2025

  • 5 Дедо

    6 0 Отговор
    Голяма компания ......демек тумба римляни

    19:43 20.08.2025

  • 6 🦦🦦🦦

    2 0 Отговор
    ОблЯкан е в плувки.

    19:44 20.08.2025

  • 8 Офелии

    7 0 Отговор
    Факти, този от снимката за кой път го давите?

    19:52 20.08.2025

  • 9 Георгиев

    3 1 Отговор
    Е, как може да давате снимка? Ами това е стрес. Срамота! Спомням си снимките на Луканов от патологията. Кому е нужно това?

    19:52 20.08.2025

  • 10 може

    1 0 Отговор
    да е удавен от глутница морски вълци.

    19:54 20.08.2025

  • 11 Боби667

    2 0 Отговор
    Редовната снимка.

    20:05 20.08.2025

