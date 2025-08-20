Млад мъж се удави в Приморско

Мъж на 35 години се удави на Северния плаж в Приморско, съобщиха от пресцентъра на полицията в Бургас за bTV. Инцидентът се случва малко след 17 часа днес.
Спасители успяха да извадят живи от морето жена и дете. Спасен е и още един мъж.
Преди няколко дни друга трагедия се случи на български плаж.
Телата на изчезнали в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър.
Двамата са в неизвестност от деня, когато влизат в морето край хотел „Вянд“ в курорта.
Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влизат в морето, за да се освежат.
Четирима мъже от групата успяват да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина са завлечени от мъртвото вълнение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
