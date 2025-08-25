Важните новини във ФАКТИ на 25.08.2025 г.

Служител на парасейлинг в Несебър към майка на дете: Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик

Капитанът на лодката, теглила парашута, от който падна и загина 8-годишния Иван в Несебър, обжалва размера на обявената от съда гаранция, съобщи адвокатът на Христо Раев.

След като клон уби мъж в Пловдив, уволниха директора на "Градини и паркове"

След трагичния инцидент в Пловдив, при който мъж беше убит от паднал върху него клон, директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев е освободен от длъжност. Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова е разписала заповедта, съобщават от Нова телевизия.

В София: Тротинетка блъсна пешеходец

Тротинетка блъсна пешеходец в София, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев” №10. Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач.

300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна. Парите ще бъдат дарени на болни деца

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук". Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналото 12-годишно момиче, цитиран от bTV.

Почина известен наш фоторепортер

Отиде си Георги Цветков - легенда на фотографския отдел на "Труд" в годинитe, когато вестникът диктуваше стандартите, съобщи Клуб "Z".

Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка в София

Задържаха учител за педофилия в София, научи NOVA от свои източници.

Полицаи и жандармеристи ескортираха мъж със симптоми на инфаркт до столична болница

На 21 август г-жа Рая Цолова и нейни близки пътуват по автомагистрала „Хемус“ към спешното отделение на столична болница, когато се натъкват на проблем – отклоняване на движението поради ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

Бебе на месец и половина почина в Царево, задържаха родителите му

Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево, съобщи NOVA.

Румен Петков: Лъжите на Ревизоро за отровена вода са престъпни, прокуратурата трябва да се намеси

Лидерът на АБВ настоя МОСВ да публикува всички документи за качеството на водата в Плевен, призова за координация между институциите и предложи временно решение с индустриални води.

Излязоха нови подробности за открития дрон край Созопол

Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ спират временно приемането на всички видове пратки за САЩ, съобщиха от държавната компания.

Иван Таков: Сега ни остава само да обявим Терзиев за почетен кмет и СОС да поеме управлението на града...

Сега ни остава само да обявим Васил Терзиев за почетен кмет и СОС да поеме управлението на града...

Парк „Врана“ премина под управлението на Областната администрация, входът става свободен

Парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

Капитанът на лодката към атракциона с починалото дете обжалва паричната си гаранция

Капитанът на лодката към атракциона, от който падна и почина 8-годишно дете в Несебър, Христо Раев обжалва решението на Окръжен съд - Бургас, с което му беше наложена парична гаранция от 5 000 лева. Неговият адвокат Ваня Радиева обясни пред bTV, че ще настояват за отмяна на гаранцията или за по-ниска парична сума. Срокът за подаване на въззивна жалба е двуседмичен.

Удължават забраната за износ на инсулини и антибиотици с още месец

До 24 септември 2025 г. се удължава срокът за забрана за износ на инсулини, техни аналози и някои антибиотици. Това е посочено в заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

Корнелия Нинова: "Вижте списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите. Спрете ги!" СНИМКИ

Това е списъкът на частните ВЕЦ, които точат вода от язовирите. Отделно са тези на реките. (общо над 200):

Язовирите пресъхват, а собствениците им печелят милиони, докато 260 000 българи мизерстват, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, мъкнат кофи и пълнят бидони. Списъкът е от 2024 г. и го имам официално от министерствата, защото още като бях депутат се борех с тази гигантска несправедливост.

Сирийци в България протестираха за по-бързи визи за семействата си

Сирийската общност в България излезе на протест днес пред сградата на Министерството на външните работи в София с искане за по-бързо издаване на визи за членовете на техните семейства. Според организаторите на протеста през последните месеци българските консулства в Турция, Ливан и Йордания дават неоснователни оправдания за отказ, забавят разглеждането на кандидатури с месеци и игнорират съдебни решения.

Мъж се удави в язовир „Кърджали“

Мъж се удави в язовир „Кърджали“, съобщиха от полицията.

Спират водата на Велики Преслав

Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно на 26 август заради планов ремонт на стария довеждащ водопровод от язовир "Тича". Това съобщават от "Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ЕООД на сайта си.

ЕРМ Запад извършва мащабни подобрения за по-сигурно електрозахранване на района на Угърчин

Тази година ЕРМ Запад завършва реконструкция на електропровода, който захранва угърчинските села, включително Микре, Голец и Сопот.

Ще има затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти в края на август

На 27 и 28 август вечерта са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на системата за събиране на пътни такси, съобщиха от Националното тол управление.

Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестиция

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отиде в Германия, за да се срещне с ръководството на оръжейния концерн „Райнметал“ и да благодари, че компанията ще инвестира в България. Това стана ясно от видео, публикувано във фейсбук от политика.

20-годишен шофьор загина след удар в стълб в пазарджишко село

Мъж на 20 години е починал при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Мъж си счупи врата след скок в морето в Приморско

58-годишен мъж от град Бухово пострада тежко при инцидент в морето край Южния плаж в град Приморско, съобщиха от Българското национално радио.

Ново огнище на "шарка по овцете и козите" в Свиленградско

Огнище на заразната болест "шарка по овцете и козите" е установено в животновъден обект в свиленградското село Левка. Това съобщи областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Всички 220 овце във фермата ще бъдат умъртвени.