Мъж си счупи врата след скок в морето в Приморско

25 Август, 2025 13:43 881 8

Медицинският му статус към момента не е уточнен

Мъж си счупи врата след скок в морето в Приморско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

58-годишен мъж от град Бухово пострада тежко при инцидент в морето край Южния плаж в град Приморско, съобщиха от Българското национално радио.

По първоначална информация, мъжът е скочил във водата, но е ударил главата си в дъното и е загубил съзнание. Свидетели на случилото се веднага са му оказали помощ, като го извадили на брега и подали сигнал към спешните служби.

Пострадалият е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък“ в град Бургас, където е настанен с диагноза черепно-мозъчна травма и счупен шиен прешлен. Медицинският му статус към момента не е уточнен.

Случаят е под наблюдението на компетентните органи, като се извършва проверка на обстоятелствата около инцидента.


България
  • 1 Пияна

    0 0 Отговор
    гарга.

    13:48 25.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ако извади късмет ще пукне като куче и ще облекчи пенсионната система.

    13:48 25.08.2025

  • 3 Хубаво е на морето

    1 0 Отговор
    покрай какички по бикини, но то си иска неговото.
    Всяка година посетителите плащат кръвен данък.
    На море, в другия живот.

    13:50 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Счупен шиен

    3 0 Отговор
    прешлен е парализа на всичко от врата надоло - ръце,крака...Жалко за човека !!?

    14:01 25.08.2025

  • 6 Всичко което трябва

    0 0 Отговор
    Ако си зле, молиш се, ще привлечеш добри духове помощници и ангелски сили, които да те защитават от злото. Може би имаш лош дълг от предишен живот и си поставян в нещастна позиция. Земята е тъмница за престъпници и взелите кредит от сатаната, и за тези избрали тъмнината за да скрият "напростимите" си постъпки. БЛУДНИЯТ СИН Е ЧОВЕКЪТ. Добрите сили те защитават от злите сили, привлечени от някого до теб или от теб. Но ако правиш нещо в което не искат да участват добрите духове, те ще те напуснат в този момент. А злите сили това и чакат. Ако мастурбираш, това отдалечава добрите сили, и привлича злите сили - невежите духове. Невежите духове и добро да ти мислят, ще ти дадат невежи направления и страсти, поттик. БЪДИ ЧИСТ И ПРОЩАВАЙ ВСИЧКО! АМИН!

    Коментиран от #7

    14:03 25.08.2025

  • 7 Иуфаа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко което трябва":

    Дааа, знам откъде си го прочел! Но най-тъмно е преди разсъмване! Идва светлина!

    14:06 25.08.2025

  • 8 И какво

    0 0 Отговор
    проверяват "компетентните органи" ? Травмите са изключително тежки , не е за тях работа ю

    14:06 25.08.2025

