Мъж си счупи врата след скок в морето в Приморско

58-годишен мъж от град Бухово пострада тежко при инцидент в морето край Южния плаж в град Приморско, съобщиха от Българското национално радио.
По първоначална информация, мъжът е скочил във водата, но е ударил главата си в дъното и е загубил съзнание. Свидетели на случилото се веднага са му оказали помощ, като го извадили на брега и подали сигнал към спешните служби.
Пострадалият е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък“ в град Бургас, където е настанен с диагноза черепно-мозъчна травма и счупен шиен прешлен. Медицинският му статус към момента не е уточнен.
Случаят е под наблюдението на компетентните органи, като се извършва проверка на обстоятелствата около инцидента.
1 Пияна
13:48 25.08.2025
2 Данко Харсъзина
13:48 25.08.2025
3 Хубаво е на морето
Всяка година посетителите плащат кръвен данък.
На море, в другия живот.
13:50 25.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Счупен шиен
14:01 25.08.2025
6 Всичко което трябва
Коментиран от #7
14:03 25.08.2025
7 Иуфаа
До коментар #6 от "Всичко което трябва":Дааа, знам откъде си го прочел! Но най-тъмно е преди разсъмване! Идва светлина!
14:06 25.08.2025
8 И какво
14:06 25.08.2025