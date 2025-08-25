Мъж си счупи врата след скок в морето в Приморско

58-годишен мъж от град Бухово пострада тежко при инцидент в морето край Южния плаж в град Приморско, съобщиха от Българското национално радио.

По първоначална информация, мъжът е скочил във водата, но е ударил главата си в дъното и е загубил съзнание. Свидетели на случилото се веднага са му оказали помощ, като го извадили на брега и подали сигнал към спешните служби.

Пострадалият е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък“ в град Бургас, където е настанен с диагноза черепно-мозъчна травма и счупен шиен прешлен. Медицинският му статус към момента не е уточнен.

Случаят е под наблюдението на компетентните органи, като се извършва проверка на обстоятелствата около инцидента.