Мъж се удави в язовир „Кърджали“, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 24 август. При разходка в язовира с лодка 35-годишен мъж е влязъл във водата да плува.

Приятелите му са забелязали, че има проблем, притекли се на помощ, също и други граждани, които са били на мястото.

Мъжът е бил изваден на брега, но починал. Тялото е транспортирано за аутопсия и по случая се води разследване.