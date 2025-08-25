Мъж се удави в язовир „Кърджали“, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден на 24 август. При разходка в язовира с лодка 35-годишен мъж е влязъл във водата да плува.
Приятелите му са забелязали, че има проблем, притекли се на помощ, също и други граждани, които са били на мястото.
Мъжът е бил изваден на брега, но починал. Тялото е транспортирано за аутопсия и по случая се води разследване.
1 Къпането
Коментиран от #2
14:53 25.08.2025
2 редник
До коментар #1 от "Къпането":Вероятно не.
Водата близо до брега може да е сравнително топла, но навътре е доста студена и, ако е скочил от лодката, може да е имал проблем със дишането и сърцето от студа...
15:25 25.08.2025