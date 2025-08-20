Инструктор по парасейлинг за инцидента в Несебър: Проблем с въжетата не е имало

Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката, която остава на парашута. Това означава, че детето се е отделило. Това е възможно само при скъсване на коланите. Те са многократно презапасени и издържат над 5 тона. Ако няма видимо износване, няма как коланът да се скъса. Това заяви в „Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов във връзка със загиналото 8-годишно дете в Несебър.
„Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут”, посочи той.
По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. „Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения”, категоричен беше Огнянов.
„Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута”, подчерта той.
1 ФЕЙК
22:09 20.08.2025
2 Деций
22:09 20.08.2025
3 123456
Коментиран от #4
22:10 20.08.2025
4 Виновен е
До коментар #3 от "123456":Матриала ,не става
22:15 20.08.2025
5 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
22:20 20.08.2025
6 аде бе
Коментиран от #12, #17
22:23 20.08.2025
7 целият бизнес го държат мутри
Коментиран от #22, #25
22:26 20.08.2025
8 Никой
Дайте му и пушка да постреля.
Коментиран от #27
22:26 20.08.2025
9 НИКО
22:26 20.08.2025
10 При екстремни спортове
Коментиран от #18
22:27 20.08.2025
11 Карлос Друсар
22:30 20.08.2025
12 Никой
До коментар #6 от "аде бе":Невъзможно е - парашутно въже да се скъса-има конкуренция най вероятно-в тези среди е нормално това. Някой е увредил. Навремето кълцаха спирачни тръбички. Сега има компютри в колата
.
22:31 20.08.2025
13 Коментар
22:32 20.08.2025
14 Механик
Верно ли? Бебетата може ли? Хора със сърдечни проблеми или с проблеми с вестибуларния апарат и те ли могат?
Щото е ясно, че за такива хора начинанието е много рисково, да не кажа безотговорно.
А как познавате кой е с такива проблеми преди полета?
На тоя ТЪМНОКОЖ са му платили да защитава лапачката на разни, които точно сега трябва да бъдат съдени.
Коментиран от #19
22:34 20.08.2025
15 доктора
Коментиран от #20
22:34 20.08.2025
16 Малоумник
Коментиран от #28
22:35 20.08.2025
17 Диванен експерт
До коментар #6 от "аде бе":Ей, какви термини знаеш - сбруята и колана, така ли запрягате вола?
Коментиран от #32
22:36 20.08.2025
18 доктора
До коментар #10 от "При екстремни спортове":Съгласен съм, че при екстремни спортове има риск и всеки предупреден и подписал се за риска носи собствена отговорност. Но когато фирмаджии ти гарантират безопасност и преживявания срещу пари - носят отговорност
Коментиран от #23
22:39 20.08.2025
19 Не е задължително
До коментар #14 от "Механик":Е те не ги качват под строй. Само ако искат и си платят. Много народ не оценява риска и кой го носи. Маса заминаха от парашути, самолети, ваксини, бънджи, гмуркане, мотори. Животът е опасен. доброволно са се вързали.
Коментиран от #31
22:42 20.08.2025
20 Механик
До коментар #15 от "доктора":Тя тая работа е много сложна и всички имат вина в случая.
Тоя, дето му викаш "капитан" като е видял колко е износена екипировката, защо не е напуснал? М?
Ами като е видял, че на тая износена екипировка качат малко дете (дето изобщо не му е там работата), защо не е напуснал или поне протестирал?
Няма да говорим, че никой не си е направил труда да забрани подобни неща.
Начи ,ан мен може да ми идват и да ми мерят осветеност, отопляемост, заземявания, пожарни схеми, микроклимат, запрашеност и какво ли не друго и за това си има поне 5 държавни и няколко частни организации, но на някакъв си "концесионер" не могат да му преглеждат лодката, оборудването и това какви хора качи на парашута??
Ми, майката? Майката с кой акъл е вързала 8-годишно на парашута??? За какво е мислила, ако изобщо е имала с какво да мисли???
Проблемът е комплексен и вина имат много хора и организации.
Коментиран от #24
22:47 20.08.2025
21 както винаги в България
22:47 20.08.2025
22 това е ясно
До коментар #7 от "целият бизнес го държат мутри":на всички в България...но след като сме в Еврозоната кога ще се задействат Европейските институции и ще натикат тия долни копейки по затворите...
22:51 20.08.2025
23 Механик
До коментар #18 от "доктора":А ако "фирмаджиите" ти гаранират, че падане от 10-тия етаж е "атракцион" и не носи никакви рискове ти ще се метнеш ли ? Ще си платиш ли 100-120 лева, че да се метнеш от там?
А ще вземеш ли и детето си със себе си? Вземи го! Фирмаджиите гарантират, че е безопасно.
п.п.
Всеки сам носи отговорност за собствената си безопасност. За малолетните отговорност носят родителите, учителите...
Защото ако това дете не го бяха качили на парашута, то сега щеше да си е живо.
Ама МАМА иска да качи у фейса "юнашки снимки", че да и завиждат и да я ЛАЙКВАТ.
Коментиран от #30
22:54 20.08.2025
24 доктора
До коментар #20 от "Механик":Съгласен съм със всичко за семейството и отговорностите. Но така наречения /капитан/ лодкаджия, не е този който събира парите от атракциона. Той е най-вероятно на заплата с документ за управление на лодка. Собственика на лодката и парашута за мен има отношение.
22:58 20.08.2025
25 ДЕТЕТО СА ГО УБИЛИ ТИЯ ДАКА СА ГО ВРЪЗВА
До коментар #7 от "целият бизнес го държат мутри":ТОЯ СМЕШНИК НИ ЛЪГОТИ ЯКО. КОЛАНА ДЪРЖАЛ 5 ТОНА А ЕДНО ДЕТЕ ДЕТО НЕМА 30 КИЛА ГО СКЪСАЛО. БЕГАЙ ОТ ТУКА БРЕ ЛЪЖЕЦ. ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ И ЛИНЕЙКАТА ДА Е ИМАЛА ДЕФИБРИЛАТОР ДЕТЕТО ПАДАЙКИ ОТ 50 МЕТРА С СПАСИТЕЛНА ЖИЛЕТКА Е ЗАГИНАЛО. И ОТ 2О М ДА БЕШЕ ПАДНАЛО ПАК ЩЕШЕ ДА ЗАГИНЕ. ПИТАЙТЕ МОРЯЦИТЕ, СКАЧА ЛИ СЕ ОТ КОРАБ С ПОСТАВЕНА СПАСИТЕЛНА ЖИЛЕТКА? НЕ, ТЯ УБИВА.
23:05 20.08.2025
26 добре бе
23:14 20.08.2025
27 така де
До коментар #8 от "Никой":брато това с пушката и пистолета е отренирано.Стара работа Един инструктор по стрелба даде зареден пистолет на синчето си и то го гръмна в главата
23:16 20.08.2025
28 Не бе
До коментар #16 от "Малоумник":Той само вуйчо му е швед
23:22 20.08.2025
29 какво очаквате
23:23 20.08.2025
30 джак
До коментар #23 от "Механик":механик ти като поправяш кола цапаш ли си ръцете.ТОзи който предлага услугата е отговоренАКО ти продадат отровна ракия кой носи отговорност Ако падне виенското колело и загинат хораИЛИтигър избяга от клетката по време на представление ТУК ГОВОРИМ ЗА ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, не може всички да се снимаме до плюшени лъвове,ба не ходим на цирк или да не караме колела и картинг.за тротинетките да не говорим ПОЖЕЛАВАМ НА ЕМИЛИ ТРОТИНЕТКАТА ДА Я КАРА МЕЖДУ КОЛИТЕ В ГЕРМАНИЯ БЕЗ КАСКА И ЗАСТРАХОВКА
23:25 20.08.2025
31 глей сега
До коментар #19 от "Не е задължително":да оставим самолетите и парашутите защото в БЪЛГАРИЯ авиацията я закриха руснаците 44г.и после отново и бизнесмените 89г доразпродадоха спортните самолети и уволниха инструкторите.Тоя на снимката е инструктор колкото оня дето влетя в рейса и уби доктор тръгнал да дава бърза помощ без линейка.А иначе си прав във всеки високорисков спорт се умира бързо ако се работи без акъл.НО пък и се живее достатъчно дълго независимо от сложността на каскадите.напримерДЖЕКИ ЧАН
23:37 20.08.2025
32 123
До коментар #17 от "Диванен експерт":амгал не е трудно да провериш на кое викат сбруя, освен ако не си амгал де!
23:39 20.08.2025
33 Риба цаца
23:40 20.08.2025