Инструктор по парасейлинг за инцидента в Несебър: Проблем с въжетата не е имало

Инструктор по парасейлинг за инцидента в Несебър: Проблем с въжетата не е имало

20 Август, 2025 22:02 2 219 33

По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки

Инструктор по парасейлинг за инцидента в Несебър: Проблем с въжетата не е имало - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката, която остава на парашута. Това означава, че детето се е отделило. Това е възможно само при скъсване на коланите. Те са многократно презапасени и издържат над 5 тона. Ако няма видимо износване, няма как коланът да се скъса. Това заяви в „Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов във връзка със загиналото 8-годишно дете в Несебър.

„Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут”, посочи той.

По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. „Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения”, категоричен беше Огнянов.

„Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута”, подчерта той.


  • 1 ФЕЙК

    11 0 Отговор
    Пустата му ФУКНЯ по фейса! Нали трябва да пуснем селфи та да се пукат комшиите и душманите! А това, че персонала са некадърни мърльовци............а бе важното е парата да пада! Лято е - ден година храни!

    22:09 20.08.2025

  • 2 Деций

    13 1 Отговор
    Да не търсим оправдания и как да се изхлузим,поемете си вината за смъртта на детето.Какви са тези въжета и колани?Ваша е отговорността за безопасността на гражданите,и щом сте допуснали подобно престъпно нехайство от което е настъпила смъртта на дете,то първо трябва да бъдете глобени с разтърсваща сума която трябва да остави семействата ви на улицата и отделно да ви натикат по затворите до живот за на, издание ,на останалата концесионерска измет!

    22:09 20.08.2025

  • 3 123456

    16 1 Отговор
    Е, пак ли няма виновен , бе деааа ! Я вижте поне някой от плажуващите може да хванете !

    Коментиран от #4

    22:10 20.08.2025

  • 4 Виновен е

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "123456":

    Матриала ,не става

    22:15 20.08.2025

  • 5 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 9 Отговор
    АБЕ ПУТИН И РУСИЯ СА ВИНОВНИ ЗА ТОВА ЧЕ ДЕТЕТО Е ЗАГИНАЛО

    22:20 20.08.2025

  • 6 аде бе

    10 0 Отговор
    Не знам лицето като какъв експерт се изживява, но има видео от огледа днес и на него ясно се вижда състоянието на сбруята и колана. Точно колана се е скъсал, и е в изключително амортизирано състояние.Така че това дрънкало да си навре тъпото некомпететно мнение където слънце не огрява и да млъкне.

    Коментиран от #12, #17

    22:23 20.08.2025

  • 7 целият бизнес го държат мутри

    10 0 Отговор
    командвани от дпс-гроб

    Коментиран от #22, #25

    22:26 20.08.2025

  • 8 Никой

    15 3 Отговор
    Майката защо си качва детето- също така-качват ги и на банани. На бънджита. Това е хлапе още.

    Дайте му и пушка да постреля.

    Коментиран от #27

    22:26 20.08.2025

  • 9 НИКО

    8 2 Отговор
    ИНСТРУКТОРЧЕТО КАКВО ПРАВИ ТОВА МАЛКО ДЕТЕ НА ТАКАВА ВИСОЧИНА

    22:26 20.08.2025

  • 10 При екстремни спортове

    6 3 Отговор
    всеки сам си поема отговорността .

    Коментиран от #18

    22:27 20.08.2025

  • 11 Карлос Друсар

    3 0 Отговор
    Жалко за детето. Не е било джънки-отpeпка като мен. Имало е надежда за него.

    22:30 20.08.2025

  • 12 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "аде бе":

    Невъзможно е - парашутно въже да се скъса-има конкуренция най вероятно-в тези среди е нормално това. Някой е увредил. Навремето кълцаха спирачни тръбички. Сега има компютри в колата

    .

    22:31 20.08.2025

  • 13 Коментар

    1 1 Отговор
    Какви колани ба? Изхлузило се от жилетката. Децата и жените не ги качвайте на високо.

    22:32 20.08.2025

  • 14 Механик

    9 1 Отговор
    " Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут”
    Верно ли? Бебетата може ли? Хора със сърдечни проблеми или с проблеми с вестибуларния апарат и те ли могат?
    Щото е ясно, че за такива хора начинанието е много рисково, да не кажа безотговорно.
    А как познавате кой е с такива проблеми преди полета?
    На тоя ТЪМНОКОЖ са му платили да защитава лапачката на разни, които точно сега трябва да бъдат съдени.

    Коментиран от #19

    22:34 20.08.2025

  • 15 доктора

    8 0 Отговор
    Не мога да разбера, как един лилав "експерт" хвърля вината на човека /капитана/ управляващ лодката, при положение, че на всички стана ясно за изгнилите колани и свръзкови наконечници от амортизация. Лодкаджията дърпа с въжето, останалото за сигурност е ангажимент на концесионера на атракциона. И на контролните органи. Проблема е че такива няма. Дай 80-100лв без касова бележка с данъци и скачай от високо. Който оцелее. Важно е да тъпчем кинтите.

    Коментиран от #20

    22:34 20.08.2025

  • 16 Малоумник

    10 0 Отговор
    Тоя капут малко швед ми се види!

    Коментиран от #28

    22:35 20.08.2025

  • 17 Диванен експерт

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "аде бе":

    Ей, какви термини знаеш - сбруята и колана, така ли запрягате вола?

    Коментиран от #32

    22:36 20.08.2025

  • 18 доктора

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "При екстремни спортове":

    Съгласен съм, че при екстремни спортове има риск и всеки предупреден и подписал се за риска носи собствена отговорност. Но когато фирмаджии ти гарантират безопасност и преживявания срещу пари - носят отговорност

    Коментиран от #23

    22:39 20.08.2025

  • 19 Не е задължително

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Е те не ги качват под строй. Само ако искат и си платят. Много народ не оценява риска и кой го носи. Маса заминаха от парашути, самолети, ваксини, бънджи, гмуркане, мотори. Животът е опасен. доброволно са се вързали.

    Коментиран от #31

    22:42 20.08.2025

  • 20 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "доктора":

    Тя тая работа е много сложна и всички имат вина в случая.
    Тоя, дето му викаш "капитан" като е видял колко е износена екипировката, защо не е напуснал? М?
    Ами като е видял, че на тая износена екипировка качат малко дете (дето изобщо не му е там работата), защо не е напуснал или поне протестирал?
    Няма да говорим, че никой не си е направил труда да забрани подобни неща.
    Начи ,ан мен може да ми идват и да ми мерят осветеност, отопляемост, заземявания, пожарни схеми, микроклимат, запрашеност и какво ли не друго и за това си има поне 5 държавни и няколко частни организации, но на някакъв си "концесионер" не могат да му преглеждат лодката, оборудването и това какви хора качи на парашута??
    Ми, майката? Майката с кой акъл е вързала 8-годишно на парашута??? За какво е мислила, ако изобщо е имала с какво да мисли???
    Проблемът е комплексен и вина имат много хора и организации.

    Коментиран от #24

    22:47 20.08.2025

  • 21 както винаги в България

    1 1 Отговор
    нищо нямало било фейк нюз...

    22:47 20.08.2025

  • 22 това е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "целият бизнес го държат мутри":

    на всички в България...но след като сме в Еврозоната кога ще се задействат Европейските институции и ще натикат тия долни копейки по затворите...

    22:51 20.08.2025

  • 23 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "доктора":

    А ако "фирмаджиите" ти гаранират, че падане от 10-тия етаж е "атракцион" и не носи никакви рискове ти ще се метнеш ли ? Ще си платиш ли 100-120 лева, че да се метнеш от там?
    А ще вземеш ли и детето си със себе си? Вземи го! Фирмаджиите гарантират, че е безопасно.
    п.п.
    Всеки сам носи отговорност за собствената си безопасност. За малолетните отговорност носят родителите, учителите...
    Защото ако това дете не го бяха качили на парашута, то сега щеше да си е живо.
    Ама МАМА иска да качи у фейса "юнашки снимки", че да и завиждат и да я ЛАЙКВАТ.

    Коментиран от #30

    22:54 20.08.2025

  • 24 доктора

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Съгласен съм със всичко за семейството и отговорностите. Но така наречения /капитан/ лодкаджия, не е този който събира парите от атракциона. Той е най-вероятно на заплата с документ за управление на лодка. Собственика на лодката и парашута за мен има отношение.

    22:58 20.08.2025

  • 25 ДЕТЕТО СА ГО УБИЛИ ТИЯ ДАКА СА ГО ВРЪЗВА

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "целият бизнес го държат мутри":

    ТОЯ СМЕШНИК НИ ЛЪГОТИ ЯКО. КОЛАНА ДЪРЖАЛ 5 ТОНА А ЕДНО ДЕТЕ ДЕТО НЕМА 30 КИЛА ГО СКЪСАЛО. БЕГАЙ ОТ ТУКА БРЕ ЛЪЖЕЦ. ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ И ЛИНЕЙКАТА ДА Е ИМАЛА ДЕФИБРИЛАТОР ДЕТЕТО ПАДАЙКИ ОТ 50 МЕТРА С СПАСИТЕЛНА ЖИЛЕТКА Е ЗАГИНАЛО. И ОТ 2О М ДА БЕШЕ ПАДНАЛО ПАК ЩЕШЕ ДА ЗАГИНЕ. ПИТАЙТЕ МОРЯЦИТЕ, СКАЧА ЛИ СЕ ОТ КОРАБ С ПОСТАВЕНА СПАСИТЕЛНА ЖИЛЕТКА? НЕ, ТЯ УБИВА.

    23:05 20.08.2025

  • 26 добре бе

    4 0 Отговор
    другар ,как детето падна като коланите са здрави,а майката казва че е видяла коланите да се късат един след друг и е викала .да не би това 8 годишно дете да тежи 5 тона

    23:14 20.08.2025

  • 27 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    брато това с пушката и пистолета е отренирано.Стара работа Един инструктор по стрелба даде зареден пистолет на синчето си и то го гръмна в главата

    23:16 20.08.2025

  • 28 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Малоумник":

    Той само вуйчо му е швед

    23:22 20.08.2025

  • 29 какво очаквате

    1 0 Отговор
    от индивидите които управляват България на които цял свят не се хаби дори да се присмива...

    23:23 20.08.2025

  • 30 джак

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    механик ти като поправяш кола цапаш ли си ръцете.ТОзи който предлага услугата е отговоренАКО ти продадат отровна ракия кой носи отговорност Ако падне виенското колело и загинат хораИЛИтигър избяга от клетката по време на представление ТУК ГОВОРИМ ЗА ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, не може всички да се снимаме до плюшени лъвове,ба не ходим на цирк или да не караме колела и картинг.за тротинетките да не говорим ПОЖЕЛАВАМ НА ЕМИЛИ ТРОТИНЕТКАТА ДА Я КАРА МЕЖДУ КОЛИТЕ В ГЕРМАНИЯ БЕЗ КАСКА И ЗАСТРАХОВКА

    23:25 20.08.2025

  • 31 глей сега

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не е задължително":

    да оставим самолетите и парашутите защото в БЪЛГАРИЯ авиацията я закриха руснаците 44г.и после отново и бизнесмените 89г доразпродадоха спортните самолети и уволниха инструкторите.Тоя на снимката е инструктор колкото оня дето влетя в рейса и уби доктор тръгнал да дава бърза помощ без линейка.А иначе си прав във всеки високорисков спорт се умира бързо ако се работи без акъл.НО пък и се живее достатъчно дълго независимо от сложността на каскадите.напримерДЖЕКИ ЧАН

    23:37 20.08.2025

  • 32 123

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Диванен експерт":

    амгал не е трудно да провериш на кое викат сбруя, освен ако не си амгал де!

    23:39 20.08.2025

  • 33 Риба цаца

    0 0 Отговор
    Да попитам защитващия? Парите кога ги взимате преди полета или след това?????? И по добре да замълчи в случая а????

    23:40 20.08.2025

Новини по градове:
