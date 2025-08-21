Новини
Социалният министър Борислав Гуцанов ще представи проект за подпомагане на доброволните формирования при бедствия

21 Август, 2025

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства

Социалният министър Борислав Гуцанов ще представи проект за подпомагане на доброволните формирования при бедствия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще представи днес нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез проекта, който е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика, уточни БТА.

Проектът ще бъде представен в сградата на социалното министерство от 11:00 ч. На събитието се очаква да присъстват директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков, както и доброволци, участвали в справянето с пожарите в България през последните месеци.

Преди дни доброволци от страната получиха екипировка за борба с пожарите, която е закупена с дарения от кампания на WWF-България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвратителен

    5 1 Отговор
    субект бъкан с милиони и фалш !

    07:42 21.08.2025

  • 2 И капачки да носят

    4 0 Отговор
    Въпреки необходимостта за увеличаване на военния бюджет до пет процента от БВП и увеличаване на числеността на армията, пак ще търсят будали и балъци.

    07:48 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нема да е зле

    3 0 Отговор
    Гуцито да намери лопати и за ленински съботници.

    07:54 21.08.2025

  • 5 Н.Колев

    1 0 Отговор
    ПБЩИНАРИТЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ И ЗА ПЕТ ПАРИ РАБОТА НЕ ВЪРШАТ ИМА СЕЛА КОЙТО СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В ДЖУНГЛИ. ИНАЧЕ С ХИЛЯДИ ЛЕВА. ЗАПЛАТИ НЯКОЙ ОМ ДАВА ЗА ЛУДО.

    08:01 21.08.2025

  • 6 волан

    0 0 Отговор
    Г-н Гуцанов,сложете си вратовръзка,моля!

    08:33 21.08.2025

