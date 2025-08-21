Ремонти може да нарушат електрозахранването в района на яз. Бели Искър и вр. Мусала от 25 до 29 август

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че от 25 август до 29 август 2025 г. ще извърши ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 kV „Ястребец“.

Дейностите налагат прекъсване на електрозахранването на Метеорологична станция Мусала и около язовир Бели Искър между 10:00 ч. и 14:00 ч. всеки ден от посочения период.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, има задължение да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.