Красимир Каракачанов: Йотова веднага да свика КСНС заради американските военни части на софийското летище

21 Февруари, 2026 13:11 2 174 88

Страховете на хората се засилват от разминаващите се послания на институциите у нас – пак от чужди сайтове научихме, че на 23 и 24 февруари през нощта летището в София ще е затворено за граждански полети и ще обслужва само военни такива

Красимир Каракачанов: Йотова веднага да свика КСНС заради американските военни части на софийското летище - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка със страховете на хората и отказа на институциите да дадат конкретна информация за присъствието на американските ВВС на летище "Васил Левски", президентът Илияна Йотова трябва веднага да свика КСНС, призова лидерът на ВМРО-БНД Красимир Каракачанов.

Той постави няколко важни въпроса, на които българското общество трябва да знае отговорите: кога САЩ са изпратили нота с искане да използват територията на България и конкретно гражданското летище за евентуална операция срещу Иран, кой и кога е дал разрешение. Какъв е българският интерес от участие в евентуални удари? Защо е дадено гражданското летище при наличието на достатъчно военни авиобази? Политикът припомни, че подобни казуси се обсъждат от Министерския съвет или парламента, не са еднолично решение. Още повече, че Великобритания, Турция и Гърция са отказали, както съобщават световните медии. Турски издания пък коментират, че от 2003 г. насам, когато бяха ударите срещу Ирак, за втори път САЩ правят мащабно дислоциране в България. Защо го научаваме от чужди медии, а не от българското правителство?

Каракачанов припомни още нещо важно: предупрежденията на представителя на Иран в ООН Иравани от вчера, че ако САЩ нападнат Иран, всички военни бази, съоръжения и активи на САЩ в района стават легитимни мишени за иранската отбрана. В това число и България. И тук възниква важният въпрос – в състояние ли е българската ПВО да отрази подобни заплахи?

Страховете на хората се засилват от разминаващите се послания на институциите у нас – пак от чужди сайтове научихме, че на 23 и 24 февруари през нощта летището в София ще е затворено за граждански полети и ще обслужва само военни такива. От летището се оправдават, че ще чистят шахти. Нима смятат, че някой вярва на това нелепо оправдание, попита Каракачанов. МО казва, че ще има натовско учение, но пък от НАТО няма такова съобщение.

Изправени сме пред опасността за пореден път да бъдат нарушени международните спогодби. България нарушава правилата на ООН, които забраняват държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трета страна, защото за подобни удари срещу Иран няма нито разрешение от ООН, нито решение от конгреса на САЩ.

Занимават ни с нелепи назначения на вицепремиери и с педофилски скандали, вместо партиите и институциите да се фокусират върху наистина важните теми за страната и народа. Въвличането на България във война и превръщането ѝ в плацдарм и мишена, освен че ще бъде края не само на сегашните и доскорошните управляващи, но и поставя под сериозна заплаха сигурността на държавата и българските граждани, предупреди лидерът на ВМРО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сотир

    76 11 Отговор
    А като ходеше там с торбичката,бяха хубави,а?

    Коментиран от #81

    13:14 21.02.2026

  • 3 Агент

    53 8 Отговор
    Иван колкото да се изтропа ! На Бою пратениците вкараха не отдавна България в Тръмпивия съюз за мир и сложиха парадите ! Ама ти тогава гък не каза , а ? Де беше ? На шадравана ?!

    13:16 21.02.2026

  • 4 Е ми..

    65 8 Отговор
    Ей, Каракачанов, ама ти се сети, а!? А като беше министър защо тогава не се сети за куп неща, а подписваше всякакви удобни за американците документи. Те самолетите и сега не са кацнали без благоволението на министри и техните началници! Аман от патриоти дето стават милионери за наша сметка!

    Коментиран от #44

    13:16 21.02.2026

  • 5 Копейкин Максуда

    22 21 Отговор
    На Копейкин патерицата на ГЕРБНН му плащат в американски долари.

    13:17 21.02.2026

  • 6 обективен

    61 5 Отговор
    90% от политиците са мизерници като този !!

    13:17 21.02.2026

  • 7 Хасковски каунь

    40 4 Отговор
    Ха!
    България държава ли е ?

    13:17 21.02.2026

  • 8 Прав е

    37 12 Отговор
    Въпреки че е седнал

    13:18 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Авеее

    44 7 Отговор
    Америкейшънците ползват България,така както Мецана се разхожда по поляните в гората,без да очаква Зайо-Байо да й прави забележки.

    13:20 21.02.2026

  • 11 Пич

    36 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хахаха...... А бе, маце, няма ударен около Иран самолет, който да може да долети до София! Мислете какво говорите! Един модерен изтребител без никакви повреди, може да излети от София, да удари Иран, у да се върне в София, само ако зарежда от въздушни цистерни на по път! Иначе - няма да може!

    13:20 21.02.2026

  • 12 Американски овенен

    36 11 Отговор
    Правим ви безплатен ремонт на шахтите, бе неблагорадни туземци такива!

    13:20 21.02.2026

  • 13 хмммм

    23 11 Отговор
    Влез първо в Парламента па тогава казвай

    13:21 21.02.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    31 13 Отговор
    Абе що не си нахлупиш една торбичка от Била на главата и да се скриеш някъде по-надълбоко!?

    13:21 21.02.2026

  • 15 Цвете

    47 12 Отговор
    НЕ ГО ХАРЕСВАМ ОТ МНОГО ВРЕМЕ, НО ТУК Е АБСОЛЮТНО ПРАВ. ТОВА Е ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ, А НЕ ВОЕННО.ПОСОЧЕТЕ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА, ДА СИ ЗАТВОРИ ГРАЖДАНСКОТО ЛЕТИЩЕ И ТО ЗА 2 ДЕНА? 🙄👎☹️👎🤔👎✈️🧳✈️

    Коментиран от #40

    13:23 21.02.2026

  • 16 боклук

    28 41 Отговор
    Партньорски авиони! Какво толкова! На агентите на Масква им се дърпа фъшкията нещо! Това не са самодейците от Петрохан, които избихте, а Пентагона! Докато не ви натоварят и отведат в Гуантанамо, тук ще управляват слугите на комунистическата номенклатура, която ограби България и стана капиталисти и фалшиви евроатлантисти! Но задниците им лъснаха, защото патериците на Буко - Шиши се изчерпаха и се наложи патерюги като Възраждане, ИТН, Меч и подобни врескала да застават на барикадата на мафията! Ето и Агент Иван! Едно време Копейкин бе при него съпартиец.

    13:23 21.02.2026

  • 17 ВРЪЩАЙ

    22 7 Отговор
    ПАРИТЕ!

    13:23 21.02.2026

  • 18 Цвете

    24 10 Отговор
    НЕ ГО ХАРЕСВАМ ОТ МНОГО ВРЕМЕ, НО ТУК Е АБСОЛЮТНО ПРАВ. ТОВА Е ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ, А НЕ ВОЕННО.ПОСОЧЕТЕ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА, ДА СИ ЗАТВОРИ ГРАЖДАНСКОТО ЛЕТИЩЕ И ТО ЗА 2 ДЕНА? 🙄👎☹️👎🤔👎✈️🧳✈️

    13:24 21.02.2026

  • 19 Гост

    14 14 Отговор
    Около имотното състояние на лидера на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов се дискутират няколко основни обекта и финансови трансакции:
    Нов имот в Тюленово (2025 г.): През февруари 2025 г. бе съобщено, че Костадинов е придобил парцел от 500 кв. м на първа линия в село Тюленово. Сделката е на стойност 78 800 лв. и е реализирана без ипотечен кредит.
    Къща в с. Константиново: Основното му жилище е двуетажна вила край Варненското езеро, закупена през 2019 г..

    Коментиран от #30, #63

    13:24 21.02.2026

  • 20 Никой

    19 17 Отговор
    Никой не му обръща внимание на тоя и той се чуди каква глупост да измисли.

    13:24 21.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    28 9 Отговор
    Ще чистят шахтите от шумки и талог след полунощ. Нема такава държава.

    13:24 21.02.2026

  • 22 Пич

    49 7 Отговор
    На въпроса - ние сме в обсега на Иран! А Иран има хиперзвукови ракети. Ние на теория трябва да имаме С-300 !!! Но вероятно мърлювците от ГЕРБ и ПП са предали всичко на Украйна, и нямаме нищо!!! Ако Иран ни удари, продажните идиоти ще мънкат повече от Петрохан!!! Нито глас за ГЕРБ и ПП !!!

    Коментиран от #32, #74

    13:25 21.02.2026

  • 23 Наивник на средна възраст

    24 9 Отговор
    Ало тариката,какво стана с имотите на ВМРО апортирани от тебе в частната фондация???? Как е лакомията??? Взел да нарежда кой какво да прави.......

    13:25 21.02.2026

  • 24 Въпрос

    17 11 Отговор
    Този тулуп не може ли просто да остане извън полезрението на хората без да дава акъл кой какво да прави,ама вече с тези страхове на хората,на никого не му дреме!

    13:26 21.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оЦенител

    23 6 Отговор
    Каракачамбо като си взе хонорарите от Американците за Ф16 ни рива!!!!
    Напомням подписът под договора е негов.
    Ама сега се прави на ударен и цоца от оригиналният си господар
    Москва

    13:27 21.02.2026

  • 27 От тези предатели

    10 8 Отговор
    Партия Петрохан и демоните на България толкова. Са къде е генерал Радев да светне дебелата танплиерка какви ги вършат тия дупедавци и терористи мекерета империята на войните итероризма

    13:29 21.02.2026

  • 28 -10

    9 24 Отговор
    Нямат свършване съветските цървули! Не, янам да бъде затворено летището за граждански полети, другарю съветски цървул, защото в този отрязък няма такива полети!

    13:30 21.02.2026

  • 29 КАРАКАЧАНКАТА ЗАБРАВИ КОГИ

    22 4 Отговор
    БЕШЕ НА СОФРАТА И КАКВИ НИзКИ ПОКЛОНИ ПРАВЕШЕ НА НАТюТО

    13:30 21.02.2026

  • 30 Коментирай

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    статията без опити да изместваш темата.

    13:32 21.02.2026

  • 31 Дзак

    17 8 Отговор
    Едва ли сме мишена, но независимо от това не трябва да позволяват разполагане!

    Коментиран от #47

    13:32 21.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    21 4 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Тагаренко изпрати ракетите на Зеленски. Не помниш ли, че се псуваха в Народното събрание? Ако братята турци не прихванат ракетите от Иран....

    Коментиран от #42

    13:32 21.02.2026

  • 33 СВО 1467 дни резил

    11 7 Отговор
    Луд умора нява, но винаги става за смях.

    13:34 21.02.2026

  • 34 Благой от СОФстрой

    6 12 Отговор
    Аман беeee, от тоа влах путлеропутеeц от русенските села!

    Коментиран от #37

    13:34 21.02.2026

  • 35 Сега, извън НС, Каракачанов е прав!

    30 4 Отговор
    Но не беше прав през март, април, май и юни 1999г., когато начело на ВМРО беше в НС и заедно с Костов и Надежда (която се навежда) от ОДС (СДС) даде цялото българско небе на нАТО за бомбардировки над мирните граждани на съседна Сърбия и Черна Гора.

    Турските Ф-16 фъркаха както си искат над България, амероканските цистерни, които сега чакат на летище "В. Левски" - София, зареждаха натовските убийци надеца и жени над България и за капак бомбардираха София - с ракета въздух-земя (Hell-fire) събориха покрива на къща в Горна Баня, а от взрива се изпочупиха прозорците на къщите околовръз. Пешо-коня изпадна в дилириум и като Матросов защити убийците от нАТО като си раздра политическата риза.

    Защо чак сега Каракачанов се сети за ООН, след като натовската агресия на Балканите (засипаха съседите със снаряди с обеднен уран) през пролетта на 1999г. също беше без одобрение от ООН?

    Впрочем, войната започва в понеделник (23.02.2026г.) сутринта, когато шестте американски цистерни на летище "Васил Левски" - София ще излетят, за да зареждат американските самолети за убийства на иранци, вкл. жени и деца, както винаги...

    13:37 21.02.2026

  • 36 Стига подлайвало

    10 5 Отговор
    шекмбеле. Какво като свика тия тъпаци

    13:38 21.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Точно така

    21 4 Отговор
    Като ви връчат призовките, тогава ще се сетите какво сготвиха малоумните/ни/политици!!!

    13:44 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тише

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Тише, тише, че ако те чуе лама Гюро или Оземпика с два пръста чело лошо ти се пише.

    13:45 21.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Помня

    26 2 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Че лама Мирча Кришан обяви ПВО ракетите ни за С300 за "бракувани" и така ги шитнаха без пари на фашисткия режим в покрайнината. Преди това бяха подарили и почти всички пускови установки С300. Много има за трепане, прекалено много...

    13:47 21.02.2026

  • 43 Питане

    8 13 Отговор
    Активират се путинистите! Огладняха ли, що ли?

    13:50 21.02.2026

  • 44 Не съм фен на Каракачамака, но

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Е ми..":

    нека бъдем обективни. Това със самолетите беше откупванеот на БокоМангала да не го набута Мустафата в списъка до Шишко. Каракачакмака нямаше къде да мърда като вице на Бацуланяка. Поне се опита да издейства да си произведем собствени модерни бронирани машини в нашите заводи, но следващите правителства затриха това в полза на американските прескъпи боклуци Страйкър.

    Та не е всичко само черно или бяло.

    13:50 21.02.2026

  • 45 Йотова да цуне пак

    5 6 Отговор
    на руският главен поп.. ръката му!

    13:55 21.02.2026

  • 46 шкембар

    12 4 Отговор
    нали ти от тях купи 8 фърчила за милиарди заеми
    кво квичиш

    13:55 21.02.2026

  • 47 Разбира се, че сме мишена

    22 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дзак":

    След като американските въздушни цистерни излетят на военна мисия срещу Иран, иранските ракетни войски на основание на защита от чужда военна агресия, съгласно Хартата на ООН, имат законното право да ликвидират летище "Васил Левски" - София - изходен плацдарм за военната агресия срещу държава-членка на ООН.

    Могат ли иранските балистични ракети да ударят софийското летище? Определено могат, защото имат обсег на действие до 2500 км, докато разстоянието от София до Иран е 1800 км.

    13:55 21.02.2026

  • 48 Зло под слънцето

    12 12 Отговор
    В качеството си на какъв, един провален бивш политик, се опитва да командва Президента?

    Коментиран от #54, #68

    13:57 21.02.2026

  • 49 Шкембе Войвода живее на Луната

    5 14 Отговор
    Още не е разбрал, че международен ред отдавна няма! Путин го развали!
    ООН разреши ли инвазията на Русия в Украйна?

    13:58 21.02.2026

  • 50 Илиева

    17 3 Отговор
    Прав е Каракачанов спешно трябва България да се определи по въпроса за САЩ и ИРАН.Само,че не е ясно как ще стане това.Едно е да си политик друго е да разбираш от военни дела.Силата на Йотова не е в тази свера.Не ми се мисли на кои служби тя може да се опре,а да не говорим що за птица е военния ни министър.Българите се вълнуват,какво става на летището.За учения на НАТО ли се касае или за подпомагане на САЩ за инвазия в ИРАН.Странни съвпадения…..Едно е ясно и иранците го казаха,че всяка страна която подпомага САЩ в това начинание ще бъде цел за Иран.Що за мълчание г-жо Йотова.Нали всичко ще споделяте с журналистите ами хайде де споделяйте та и народа да знае,какво го чака…Другото е снишаване и пак снишаване,както всичко у нас.Нали препоръчахте на правителството да не казва на всичко ДА.Направете го Вие първо и покажете,че не сте кукла Барби.А,дано но надали….

    Коментиран от #53

    14:02 21.02.2026

  • 51 в състояние ли е българската ПВО да отра

    10 2 Отговор
    ...ами срещу хиперзвукови ракети как да стане,израелците ги поеха до една

    Коментиран от #55

    14:03 21.02.2026

  • 52 Механик

    16 3 Отговор
    Всички замесени в тая работа трябва д а бъдат съдени като национални предатели.
    Тук също така става въпрос за престъпления срещу човечеството заради способстване за разпалване на война, която много лесно може да се превърне световна.
    Трибунал и на въжето!

    14:05 21.02.2026

  • 53 Не знам за сВерите

    7 2 Отговор

    До коментар #50 от "Илиева":

    ама освен в сферата на шоршoкитe НПО-та, тамприлер Йота в други сфери познания няма.

    14:06 21.02.2026

  • 54 КАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ. БЕ....

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Зло под слънцето":

    ЗАЕБАХА. ДЪРЖАВАТА

    14:07 21.02.2026

  • 55 Каква българска ПВО?

    16 2 Отговор

    До коментар #51 от "в състояние ли е българската ПВО да отра":

    Още преди 3 години ламите от ППДБ в сговор с ГЕРБ, (тогава уж либералните) ДПС и ИТН всичко дариха на поркайнината. Нямаме ПВО, нямаме никаква въздушна отбрана.

    14:08 21.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 И за

    2 2 Отговор
    Мадуро!

    14:10 21.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Армията ни

    4 4 Отговор
    беше най-силна при воеводата!

    14:11 21.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 оня с коня

    5 5 Отговор
    И се каза Официално че летището е затворено ЗА РЕМОНТ,той обаче тича бос през лука и си тананика "Кат ми пееш Пенкеле,кой ли те слуша"!

    14:12 21.02.2026

  • 62 При Каракачанов

    3 6 Отговор
    американци не смееха да идват!

    Коментиран от #83

    14:12 21.02.2026

  • 63 Къде се дискутира

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    имотното състояние на Костадинов? Ако това, което пишеш е факт, едни институции трябва да се задействат да съберат доказателства, след което по канален ред. С писане по форумите ЕЖК не става.

    14:12 21.02.2026

  • 64 Пешо

    2 2 Отговор
    Ако искаш да не го свиква ,покани хамериканците у вас.

    14:13 21.02.2026

  • 65 Воеводата

    8 3 Отговор
    беше обучил фермери и овчари,двама тупаха по 12 френски командоси!

    14:14 21.02.2026

  • 66 Вече е късно!

    5 4 Отговор
    В капан сме!
    А ти, къде дремеш?
    Събирай стадото итна летище София.
    Само акъл давате.
    И аз знам как се ражда по учебник!
    Иначе съм за изритването на убийците от територията ни!
    Не искам ни турци, ни арменци, ни евреи ни украинци и руснаци!
    Виж, циганите остават! Наши са си.

    14:14 21.02.2026

  • 67 Краси

    3 1 Отговор
    се разбираше добре с Путин!

    14:16 21.02.2026

  • 68 В качеството на бивш

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Зло под слънцето":

    министър и запознат с протокола по позициониране на чужда военна техника на българска територия.

    14:19 21.02.2026

  • 69 Нали било затворено заради ремонт

    6 2 Отговор
    Защо трябва да прикриваме империалистите и милитаристите които искат война в региона.
    Не са направили нито една добрина за България.
    Президента сега намери да абдикира !?!

    14:22 21.02.2026

  • 70 Завърнал се

    2 3 Отговор
    Споко Каракачанов, няма да летят към Крим, не се панирай.

    14:29 21.02.2026

  • 71 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ТАZИ СВИНЯ Е ЗА ЗАТВОРА .......................... ФАКТ !

    14:35 21.02.2026

  • 72 НПО АМЕР ЗА БЪЛГ

    2 0 Отговор
    МОЛЧАТ И НЕРАЗСУЖДАТЬ.

    14:35 21.02.2026

  • 73 ЕвроАтлантически безроден простак

    8 4 Отговор
    Правителството в оставка на Желязков е дало разрешение за чужди военни самолети в София, без да се допита до парламента!

    Турция е близък съюзник на САЩ, но турците вероятно са отказали на Вашингтон летището си в Истанбул!
    Румъния, която има една от най-големите бази на НАТО в Европа, не дава разрешение за ползване на летищата й!
    Гърците също са отказали да се ползват техните летища от американски военни самолети!

    България е управлявана от предатели, които не ги е грижа за народа и са способни да въвлекат страната на губещи позиции във военни действия!....

    Коментиран от #75

    14:35 21.02.2026

  • 74 точност 50км в кръг.....

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Никой няма да му пука ,че вместо летището са ударили Надежда или Младост.......Но ако уцелят парламента и центъра на власта...........тогава ще има траур поне седмица......Сега кажи колко е изгодно да имаш собственост в бг........

    14:40 21.02.2026

  • 75 Да ви успокоя.......

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    Не е възможно иран да може да Изстреля ракета до софия!!!Освен ако не я докара по суша.........

    Коментиран от #76

    14:43 21.02.2026

  • 76 ЕвроАтлантически безроден простак

    7 3 Отговор

    До коментар #75 от "Да ви успокоя.......":

    Ами възможно е с Гадр-110 (Ghadr-110) - иранската балистична ракета с течно гориво, чийто обсег е до 3000 км. За какво мислиш, че Румъния, Гърция и Турция са отказали.

    Освен това , не говоря за "възможност", а за безродното слагачество на правителството в оставка.

    14:56 21.02.2026

  • 77 Анонимен

    3 1 Отговор
    Президентката не реагира,т.е. нищо не се случва.По важни за нея са предстоящите избори и е далеч от случващото се в страната ни.Имаме надеждна ПВО ,която може да прихване всеки нарушител.На гол тумбак чифте пищофи.

    14:57 21.02.2026

  • 78 идиоти вън

    2 2 Отговор
    Много искам ФАКтЧУКАНИТЕ да ми кажат истината, това операция на НАТО ли е или на САЩ, защото в някои медии илезе информация, че това е операция на НАТО с тренировачна мисия!!!! Та какво е и за какво е присъствието на чужди военни самолети на летище ЛЕВСКИ ???? ,, НАРОДЕ ????"

    15:15 21.02.2026

  • 79 Здрасти

    3 3 Отговор
    Ей журналисти, това трябва да е новина номер 1 в момента в България. Не да ми пишете за ергена. Толко сте прости, че не можете да асимилирате, че живее до възможна цел за ирански ракети. Много глупави, ама много..

    15:15 21.02.2026

  • 80 Гошо

    2 1 Отговор
    Кви самолети бе, журналистите нищо не пишат, няма снимки, няма ЕКСКЛУЗИВНИ репортажи.

    15:16 21.02.2026

  • 81 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сотир":

    Сотире, Сотире, абе явно си от тиЯ дето искам да са вин!!

    15:17 21.02.2026

  • 82 Чакай ,чакай малко

    7 0 Отговор
    Американците не ни ли бяха ,,приятели" , когато им ходи на крака с била торбата и ,когато им плати за чертежи на два счупени самолета и с ортака ти Далавери Симеонов нападахте Волен Сидеров , когато протестираше срещу американските бази в България .....Еййййй ама си голяма фурнаджийска лопата

    15:26 21.02.2026

  • 83 Щото той

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "При Каракачанов":

    Им ходеше на крака с била торбата 🤣🤣🤣🤣🤣

    15:30 21.02.2026

  • 84 Ван дер Любе

    5 0 Отговор
    ВМРО е компроментирана партия. Потърсете: Хванаха евродепутата Ангел Джамбазки да шофира с алкохол в кръвта. Това е в разрез със заеманите постове. А щом той не е понесъл наказание за престъпването на закона, но цялата партия, която не се е отрекла от него, също го прави. Така че мълчание.

    15:38 21.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 айдеде

    3 0 Отговор
    - Тате, аз осиновен ли съм?!
    - Разбира се, че не, мойто момче! Засега никой те не иска...

    15:55 21.02.2026

  • 87 въпрос

    2 1 Отговор
    Теб пък КОЙ те извади от нафталина бе, агент Иване?

    15:56 21.02.2026

  • 88 Подменителите

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Жълтопаветниците са нечистоплътни и миришат дори през фалшивте никове!

    16:52 21.02.2026

