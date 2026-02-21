Красимир Каракачанов: Йотова веднага да свика КСНС заради американските военни части на софийското летище

Във връзка със страховете на хората и отказа на институциите да дадат конкретна информация за присъствието на американските ВВС на летище "Васил Левски", президентът Илияна Йотова трябва веднага да свика КСНС, призова лидерът на ВМРО-БНД Красимир Каракачанов.
Той постави няколко важни въпроса, на които българското общество трябва да знае отговорите: кога САЩ са изпратили нота с искане да използват територията на България и конкретно гражданското летище за евентуална операция срещу Иран, кой и кога е дал разрешение. Какъв е българският интерес от участие в евентуални удари? Защо е дадено гражданското летище при наличието на достатъчно военни авиобази? Политикът припомни, че подобни казуси се обсъждат от Министерския съвет или парламента, не са еднолично решение. Още повече, че Великобритания, Турция и Гърция са отказали, както съобщават световните медии. Турски издания пък коментират, че от 2003 г. насам, когато бяха ударите срещу Ирак, за втори път САЩ правят мащабно дислоциране в България. Защо го научаваме от чужди медии, а не от българското правителство?
Каракачанов припомни още нещо важно: предупрежденията на представителя на Иран в ООН Иравани от вчера, че ако САЩ нападнат Иран, всички военни бази, съоръжения и активи на САЩ в района стават легитимни мишени за иранската отбрана. В това число и България. И тук възниква важният въпрос – в състояние ли е българската ПВО да отрази подобни заплахи?
Страховете на хората се засилват от разминаващите се послания на институциите у нас – пак от чужди сайтове научихме, че на 23 и 24 февруари през нощта летището в София ще е затворено за граждански полети и ще обслужва само военни такива. От летището се оправдават, че ще чистят шахти. Нима смятат, че някой вярва на това нелепо оправдание, попита Каракачанов. МО казва, че ще има натовско учение, но пък от НАТО няма такова съобщение.
Изправени сме пред опасността за пореден път да бъдат нарушени международните спогодби. България нарушава правилата на ООН, които забраняват държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трета страна, защото за подобни удари срещу Иран няма нито разрешение от ООН, нито решение от конгреса на САЩ.
Занимават ни с нелепи назначения на вицепремиери и с педофилски скандали, вместо партиите и институциите да се фокусират върху наистина важните теми за страната и народа. Въвличането на България във война и превръщането ѝ в плацдарм и мишена, освен че ще бъде края не само на сегашните и доскорошните управляващи, но и поставя под сериозна заплаха сигурността на държавата и българските граждани, предупреди лидерът на ВМРО.
2 Сотир
Коментиран от #81
13:14 21.02.2026
3 Агент
13:16 21.02.2026
4 Е ми..
Коментиран от #44
13:16 21.02.2026
5 Копейкин Максуда
13:17 21.02.2026
6 обективен
13:17 21.02.2026
7 Хасковски каунь
България държава ли е ?
13:17 21.02.2026
8 Прав е
13:18 21.02.2026
10 Авеее
13:20 21.02.2026
11 Пич
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хахаха...... А бе, маце, няма ударен около Иран самолет, който да може да долети до София! Мислете какво говорите! Един модерен изтребител без никакви повреди, може да излети от София, да удари Иран, у да се върне в София, само ако зарежда от въздушни цистерни на по път! Иначе - няма да може!
13:20 21.02.2026
12 Американски овенен
13:20 21.02.2026
13 хмммм
13:21 21.02.2026
14 Ъхъ!!!
13:21 21.02.2026
15 Цвете
Коментиран от #40
13:23 21.02.2026
16 боклук
13:23 21.02.2026
17 ВРЪЩАЙ
13:23 21.02.2026
18 Цвете
13:24 21.02.2026
19 Гост
Нов имот в Тюленово (2025 г.): През февруари 2025 г. бе съобщено, че Костадинов е придобил парцел от 500 кв. м на първа линия в село Тюленово. Сделката е на стойност 78 800 лв. и е реализирана без ипотечен кредит.
Къща в с. Константиново: Основното му жилище е двуетажна вила край Варненското езеро, закупена през 2019 г..
Коментиран от #30, #63
13:24 21.02.2026
20 Никой
13:24 21.02.2026
21 Данко Харсъзина
13:24 21.02.2026
22 Пич
Коментиран от #32, #74
13:25 21.02.2026
23 Наивник на средна възраст
13:25 21.02.2026
24 Въпрос
13:26 21.02.2026
26 оЦенител
Напомням подписът под договора е негов.
Ама сега се прави на ударен и цоца от оригиналният си господар
Москва
13:27 21.02.2026
27 От тези предатели
13:29 21.02.2026
28 -10
13:30 21.02.2026
29 КАРАКАЧАНКАТА ЗАБРАВИ КОГИ
13:30 21.02.2026
30 Коментирай
До коментар #19 от "Гост":статията без опити да изместваш темата.
13:32 21.02.2026
31 Дзак
Коментиран от #47
13:32 21.02.2026
32 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Пич":Тагаренко изпрати ракетите на Зеленски. Не помниш ли, че се псуваха в Народното събрание? Ако братята турци не прихванат ракетите от Иран....
Коментиран от #42
13:32 21.02.2026
33 СВО 1467 дни резил
13:34 21.02.2026
34 Благой от СОФстрой
Коментиран от #37
13:34 21.02.2026
35 Сега, извън НС, Каракачанов е прав!
Турските Ф-16 фъркаха както си искат над България, амероканските цистерни, които сега чакат на летище "В. Левски" - София, зареждаха натовските убийци надеца и жени над България и за капак бомбардираха София - с ракета въздух-земя (Hell-fire) събориха покрива на къща в Горна Баня, а от взрива се изпочупиха прозорците на къщите околовръз. Пешо-коня изпадна в дилириум и като Матросов защити убийците от нАТО като си раздра политическата риза.
Защо чак сега Каракачанов се сети за ООН, след като натовската агресия на Балканите (засипаха съседите със снаряди с обеднен уран) през пролетта на 1999г. също беше без одобрение от ООН?
Впрочем, войната започва в понеделник (23.02.2026г.) сутринта, когато шестте американски цистерни на летище "Васил Левски" - София ще излетят, за да зареждат американските самолети за убийства на иранци, вкл. жени и деца, както винаги...
13:37 21.02.2026
36 Стига подлайвало
13:38 21.02.2026
38 Точно така
13:44 21.02.2026
40 Тише
До коментар #15 от "Цвете":Тише, тише, че ако те чуе лама Гюро или Оземпика с два пръста чело лошо ти се пише.
13:45 21.02.2026
42 Помня
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Че лама Мирча Кришан обяви ПВО ракетите ни за С300 за "бракувани" и така ги шитнаха без пари на фашисткия режим в покрайнината. Преди това бяха подарили и почти всички пускови установки С300. Много има за трепане, прекалено много...
13:47 21.02.2026
43 Питане
13:50 21.02.2026
44 Не съм фен на Каракачамака, но
До коментар #4 от "Е ми..":нека бъдем обективни. Това със самолетите беше откупванеот на БокоМангала да не го набута Мустафата в списъка до Шишко. Каракачакмака нямаше къде да мърда като вице на Бацуланяка. Поне се опита да издейства да си произведем собствени модерни бронирани машини в нашите заводи, но следващите правителства затриха това в полза на американските прескъпи боклуци Страйкър.
Та не е всичко само черно или бяло.
13:50 21.02.2026
45 Йотова да цуне пак
13:55 21.02.2026
46 шкембар
кво квичиш
13:55 21.02.2026
47 Разбира се, че сме мишена
До коментар #31 от "Дзак":След като американските въздушни цистерни излетят на военна мисия срещу Иран, иранските ракетни войски на основание на защита от чужда военна агресия, съгласно Хартата на ООН, имат законното право да ликвидират летище "Васил Левски" - София - изходен плацдарм за военната агресия срещу държава-членка на ООН.
Могат ли иранските балистични ракети да ударят софийското летище? Определено могат, защото имат обсег на действие до 2500 км, докато разстоянието от София до Иран е 1800 км.
13:55 21.02.2026
48 Зло под слънцето
Коментиран от #54, #68
13:57 21.02.2026
49 Шкембе Войвода живее на Луната
ООН разреши ли инвазията на Русия в Украйна?
13:58 21.02.2026
50 Илиева
Коментиран от #53
14:02 21.02.2026
51 в състояние ли е българската ПВО да отра
Коментиран от #55
14:03 21.02.2026
52 Механик
Тук също така става въпрос за престъпления срещу човечеството заради способстване за разпалване на война, която много лесно може да се превърне световна.
Трибунал и на въжето!
14:05 21.02.2026
53 Не знам за сВерите
До коментар #50 от "Илиева":ама освен в сферата на шоршoкитe НПО-та, тамприлер Йота в други сфери познания няма.
14:06 21.02.2026
54 КАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ. БЕ....
До коментар #48 от "Зло под слънцето":ЗАЕБАХА. ДЪРЖАВАТА
14:07 21.02.2026
55 Каква българска ПВО?
До коментар #51 от "в състояние ли е българската ПВО да отра":Още преди 3 години ламите от ППДБ в сговор с ГЕРБ, (тогава уж либералните) ДПС и ИТН всичко дариха на поркайнината. Нямаме ПВО, нямаме никаква въздушна отбрана.
14:08 21.02.2026
57 И за
14:10 21.02.2026
59 Армията ни
14:11 21.02.2026
61 оня с коня
14:12 21.02.2026
62 При Каракачанов
Коментиран от #83
14:12 21.02.2026
63 Къде се дискутира
До коментар #19 от "Гост":имотното състояние на Костадинов? Ако това, което пишеш е факт, едни институции трябва да се задействат да съберат доказателства, след което по канален ред. С писане по форумите ЕЖК не става.
14:12 21.02.2026
64 Пешо
14:13 21.02.2026
65 Воеводата
14:14 21.02.2026
66 Вече е късно!
А ти, къде дремеш?
Събирай стадото итна летище София.
Само акъл давате.
И аз знам как се ражда по учебник!
Иначе съм за изритването на убийците от територията ни!
Не искам ни турци, ни арменци, ни евреи ни украинци и руснаци!
Виж, циганите остават! Наши са си.
14:14 21.02.2026
67 Краси
14:16 21.02.2026
68 В качеството на бивш
До коментар #48 от "Зло под слънцето":министър и запознат с протокола по позициониране на чужда военна техника на българска територия.
14:19 21.02.2026
69 Нали било затворено заради ремонт
Не са направили нито една добрина за България.
Президента сега намери да абдикира !?!
14:22 21.02.2026
70 Завърнал се
14:29 21.02.2026
71 ЕДГАР КЕЙСИ
14:35 21.02.2026
72 НПО АМЕР ЗА БЪЛГ
14:35 21.02.2026
73 ЕвроАтлантически безроден простак
Турция е близък съюзник на САЩ, но турците вероятно са отказали на Вашингтон летището си в Истанбул!
Румъния, която има една от най-големите бази на НАТО в Европа, не дава разрешение за ползване на летищата й!
Гърците също са отказали да се ползват техните летища от американски военни самолети!
България е управлявана от предатели, които не ги е грижа за народа и са способни да въвлекат страната на губещи позиции във военни действия!....
Коментиран от #75
14:35 21.02.2026
74 точност 50км в кръг.....
До коментар #22 от "Пич":Никой няма да му пука ,че вместо летището са ударили Надежда или Младост.......Но ако уцелят парламента и центъра на власта...........тогава ще има траур поне седмица......Сега кажи колко е изгодно да имаш собственост в бг........
14:40 21.02.2026
75 Да ви успокоя.......
До коментар #73 от "ЕвроАтлантически безроден простак":Не е възможно иран да може да Изстреля ракета до софия!!!Освен ако не я докара по суша.........
Коментиран от #76
14:43 21.02.2026
76 ЕвроАтлантически безроден простак
До коментар #75 от "Да ви успокоя.......":Ами възможно е с Гадр-110 (Ghadr-110) - иранската балистична ракета с течно гориво, чийто обсег е до 3000 км. За какво мислиш, че Румъния, Гърция и Турция са отказали.
Освен това , не говоря за "възможност", а за безродното слагачество на правителството в оставка.
14:56 21.02.2026
77 Анонимен
14:57 21.02.2026
78 идиоти вън
15:15 21.02.2026
79 Здрасти
15:15 21.02.2026
80 Гошо
15:16 21.02.2026
81 идиоти вън
До коментар #2 от "Сотир":Сотире, Сотире, абе явно си от тиЯ дето искам да са вин!!
15:17 21.02.2026
82 Чакай ,чакай малко
15:26 21.02.2026
83 Щото той
До коментар #62 от "При Каракачанов":Им ходеше на крака с била торбата 🤣🤣🤣🤣🤣
15:30 21.02.2026
84 Ван дер Любе
15:38 21.02.2026
86 айдеде
- Разбира се, че не, мойто момче! Засега никой те не иска...
15:55 21.02.2026
87 въпрос
15:56 21.02.2026
88 Подменителите
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Жълтопаветниците са нечистоплътни и миришат дори през фалшивте никове!
16:52 21.02.2026