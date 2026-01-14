Новини
Електрохолд Продажби предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия

14 Януари, 2026 10:36, обновена 14 Януари, 2026 10:40 664

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни

Електрохолд Продажби предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Електрохолд Продажби уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

Електрохолд Продажби изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: [email protected]

При съмнение за измама:

  • Трябва да се проверява имейла, от който е изпратено съобщението;

  • Не трябва да се отварят файлове и линкове;

  • Не трябва да се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на Електрохолд Продажби или на https://info.electrohold.bg/webint/vok/contact-us.php.


