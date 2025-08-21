Археолози разкриха древен некропол в София

Част от Източния некропол на Антична Сердика е открит от археолози под сградата на Националната художествена академия. Работата на екипа стартира на 11-ти август и само за десет дни са открити 13 антични погребения. Сред една от най-значимите находки е женско погребение с бронзови гривни и стъклени сандъчета, разположени около тялото, съобщи Нова тв.
Работата на археолозите не пречи на реставрацията на Академията, която се извършва паралелно.
Първите гробове са засечени още когато е започнала да се изгражда самата столица София като град. Те са знаели къде се погребват и е използван дълъг период от време, в рамките на три века, в които те са се погребвали и препогребвали”, каза Елена Николова, ръководител на археологическия екип.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:28 21.08.2025
2 Анджо
Коментиран от #4
21:50 21.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.