Археолози разкриха древен некропол в София

Част от Източния некропол на Антична Сердика е открит от археолози под сградата на Националната художествена академия. Работата на екипа стартира на 11-ти август и само за десет дни са открити 13 антични погребения. Сред една от най-значимите находки е женско погребение с бронзови гривни и стъклени сандъчета, разположени около тялото, съобщи Нова тв.

Работата на археолозите не пречи на реставрацията на Академията, която се извършва паралелно.

Първите гробове са засечени още когато е започнала да се изгражда самата столица София като град. Те са знаели къде се погребват и е използван дълъг период от време, в рамките на три века, в които те са се погребвали и препогребвали”, каза Елена Николова, ръководител на археологическия екип.