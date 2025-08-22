Новини
Капитанът на лодката от Несебър: Ако не бях реагирал веднага, щеше да има още един труп

Капитанът на лодката от Несебър: Ако не бях реагирал веднага, щеше да има още един труп

22 Август, 2025

  • лодка-
  • инцидент-
  • несебър-
  • парасейлинг

Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в лошо състояние

Капитанът на лодката от Несебър: Ако не бях реагирал веднага, щеше да има още един труп - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър говори пред бТВ. Ваня Радиева защитава Христо Раев - капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция.

Колегите му - касиерът на обекта, Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

И двата колана, с които 8-годишното момче е било свързано с парашута, са се скъсали почти едновременно - това е потвърдил пред адвоката си капитанът на лодката Христо Раев, когато е разказал за разигралата се пред очите му трагедия.

„Той е видял падането на детето и е видял, че майката също иска да се откопчае и също да скочи и казва, че ако той не е бил толкова опитен и веднага не е реагирал, е щяло да има още един труп. Двата колана са се скъсали едновременно, почти на едно и също място и казва, че единият колан, ако се прокъса - ние веднага можем да реагираме много бързо за секунди да свалим парашута на безопасно разстояние от водата“, разказа адвокат Ваня Радиева.

Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в лошо състояние.

„Аз видях на едното въже отдясно на детето в горната част на рейката, където беше захванато, видях да стърчи един конец, долу леко беше засукано въжето. Според съдията с просто око и без специални познания се е виждало, че са били в много компрометирано състояние въжетата“, казва още Радиева.

В съдебната зала стана ясно, че човекът, който е поставил коланите на момчето - Камен Тенев - след инцидента е изхвърлил част от коланите в морето. До момента опитите на водолази да ги открият са неуспешни.

„Това, което чух от обвиняемите като съмнения - първо, че върху коланите има някаква намеса от конкурентна фирма. Че коланите не са на фирмата, а са някакви други подменени. Че е възможно от зарята на празника на Несебър да са паднали някакъв нагар върху въжетата, след това да са ги прокъсали“, разказа още Ваня Радиева.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И той

    36 1 Отговор
    лъже безсрамно като силиконовата си адвокатка !

    14:02 22.08.2025

  • 2 Голямата глава

    34 0 Отговор
    Защо не дават касов бон и да се отчитат пред,, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИ,, ?

    14:02 22.08.2025

  • 3 Тома

    25 0 Отговор
    Много умен бил този моряка за да изхвърли коланите в морето.Бай Ставри ще запомни това.

    14:05 22.08.2025

  • 4 Майката на загиналото

    21 1 Отговор
    дете каза, че лодката вместо в правилната посока надясно е тръгнала наляво, как капитанът е спасил още един живот като заминава в грешната посока ? "Бг-експертите" на Боко и Свинчо в полицията имат думата ! Кой ще познае каква е истината ? Аз казвам, че жертвите са виновни ! Бог да прости детенцето, няма да намери покой от разследващи и съд !

    14:06 22.08.2025

  • 5 Пълни глупости

    26 0 Отговор
    Особенно онази част със сменените колани или обгорени от заря! Всеки ден при всяко качване тези неща се проверяват! И как може да не си познаваш екипировката?

    14:06 22.08.2025

  • 6 Нагар бе нагар

    25 0 Отговор
    Нагар има в главите, вместо мозък!

    14:10 22.08.2025

  • 7 ти да видиш

    23 0 Отговор
    Богата фантазия има тая "адвокатка" не е ясно от какво от ботокса, хилурона, силикона или нещо друго!?... от зарята, ще да е... лудница!

    14:10 22.08.2025

  • 8 Сталин

    16 2 Отговор
    Кога ще арестувате мутрата на Гроб собственик на бизнеса работниците нямат нищо общо с това,това противоречи на закона ,работника не е юридическо лице и не носи отговорност за собствеността на мутрата която държи този бизнес,това е нарушаване на човешките права,все едно чистачката на парламента да носи отговорност за корупцията и бандитизма на ония негодници от парламента

    14:12 22.08.2025

  • 9 Лодкарят

    20 1 Отговор
    се изкара и герой с цялата си наглост ! Ако не бил той , щяло да има два трупа , представи си само - не жертви , а трупове според него . Нищо професионално , нищо човешко у него !

    14:13 22.08.2025

  • 10 ВИС и СИК

    20 0 Отговор
    Водолазите сами се сещат, че не трябва да намерят нищо, не е нужно да им казваме

    Коментиран от #13

    14:13 22.08.2025

  • 11 Шиши на нов комбайн

    11 1 Отговор
    Алчно......

    14:13 22.08.2025

  • 12 Мдаа

    18 0 Отговор
    Укриване на веществени доказателства, укриване на данъци, ако имаха възможност и трагедията щеше да укрият.

    14:16 22.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоалетната хартия

    22 1 Отговор
    Не мога да повярвам, че такива малоумници управляват такъв атракцион.... Що за идиот може да качва хора на такъв парашут!!! Не мога да си представя, да виждаш колко е изхабена сбруята и да работиш с нея. Ако се докаже, че тия са знаели за износените колани, трябва да ги съдят за префумишлено убийство..!! За първи път виждам скъсана сбруя!! Мисля, че се крие нещо....

    Коментиран от #24

    14:19 22.08.2025

  • 15 така и не се разбра

    15 0 Отговор
    и какви няха незабавните действия за спасяването на жената? жената каза че са я държали във въздуха доста време след падането на детето и!!! и слвд като си видял коланите ме са скъсани но качваш детето на тях не е предпоставка за виновен защо е насвобода ???

    14:21 22.08.2025

  • 16 Никой нищо не

    16 0 Отговор
    казва Кой ме собственик на съоръжението, има ли застраховка и каква ако има, защо трябва работниците само да имат вина, след като се разбира ясно, че няма контрол, няма дисциплина и отговорност, как се отбелязва печалбата чрез касов апарат или с билет, всичко е създадено с цел ПЕЧАЛБА върху живота и здравето на клиентите ! Когато мутри управляват държавата резултатът е точно такъв - погребение на народ и държава ! Този изход е заслуга на суверенът, който въпреки знанието си, че мутри го управляват продължава да си ги избира и разчита на мутренската им експертност !

    Коментиран от #19

    14:25 22.08.2025

  • 17 Анонимен

    8 3 Отговор
    Фирмата е на дъщерята на един убит Висаджия а Майката на тази е имала вземане даване с Ивелин Михайлов назначеният в парламента да руши

    Коментиран от #22

    14:26 22.08.2025

  • 18 Развитие

    13 0 Отговор
    Лесни печелби от едни и същи фирми дълги години по морето и хотелите са техни И как така с такива скъсани колани че качваш хора и никой няма да види А тези които доброволно плащат за тези безумия могат ли да мислят

    14:29 22.08.2025

  • 19 Би трябвало

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой нищо не":

    в цената на билета да е включена застраховка , както при авиокомпаниите , железниците , автобусите....... Но се съмнявам , че издават билети , или плащат застраховки и данъци ! Престъпни действи , игра с човешки животи . Позор !

    14:34 22.08.2025

  • 20 Мутри, чалгари,

    7 4 Отговор
    комунисти и шайката измамници на Пеевски са решени час по-скоро да намалят бройката на населението, чрез ей такива атракциони, дрогирани "камикадзета" зад волана, убийци-индийци и чрез глад и ИХП /имитиращи хранителни продукти/произведени от опасни химикали ! Кога ще се осъзнае това 90-процентно чалга опростачено население ?

    14:37 22.08.2025

  • 21 Даа може

    7 0 Отговор
    би е бил метеорит, който ги е прокъсал. Утрепки долни, за пари и майките си ще продадете. Това важи и за адвокатите ви.

    14:44 22.08.2025

  • 22 Значи знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    на кого е фирмата, но се страхуваш да изпишеш името на разстреляния бандит ? Ето това е българинът - СТРАХЛИВЕЦ, но пък разсъждава какъв е начинът да се оправи !

    14:48 22.08.2025

  • 23 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Цялата ви демократична работа е такава!Лакоми за пари и няма съд,само пари!!!!Да си купите свещи с тях дано!

    14:50 22.08.2025

  • 24 Стършел

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тоалетната хартия":

    Още повече, че за детенцето е трябвало очите да са им били отворени на четири, за тези колани! Но печалбарството и алчността им ги е затворило въобще!

    15:07 22.08.2025

  • 25 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Хора , въжетата с които ни държат Тиквата и Шиши също са пред скъсване. И падането ще бъде катастрофално за народа !

    15:23 22.08.2025

