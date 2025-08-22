Капитанът на лодката от Несебър: Ако не бях реагирал веднага, щеше да има още един труп

Адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър говори пред бТВ. Ваня Радиева защитава Христо Раев - капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция.
Колегите му - касиерът на обекта, Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.
И двата колана, с които 8-годишното момче е било свързано с парашута, са се скъсали почти едновременно - това е потвърдил пред адвоката си капитанът на лодката Христо Раев, когато е разказал за разигралата се пред очите му трагедия.
„Той е видял падането на детето и е видял, че майката също иска да се откопчае и също да скочи и казва, че ако той не е бил толкова опитен и веднага не е реагирал, е щяло да има още един труп. Двата колана са се скъсали едновременно, почти на едно и също място и казва, че единият колан, ако се прокъса - ние веднага можем да реагираме много бързо за секунди да свалим парашута на безопасно разстояние от водата“, разказа адвокат Ваня Радиева.
Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в лошо състояние.
„Аз видях на едното въже отдясно на детето в горната част на рейката, където беше захванато, видях да стърчи един конец, долу леко беше засукано въжето. Според съдията с просто око и без специални познания се е виждало, че са били в много компрометирано състояние въжетата“, казва още Радиева.
В съдебната зала стана ясно, че човекът, който е поставил коланите на момчето - Камен Тенев - след инцидента е изхвърлил част от коланите в морето. До момента опитите на водолази да ги открият са неуспешни.
„Това, което чух от обвиняемите като съмнения - първо, че върху коланите има някаква намеса от конкурентна фирма. Че коланите не са на фирмата, а са някакви други подменени. Че е възможно от зарята на празника на Несебър да са паднали някакъв нагар върху въжетата, след това да са ги прокъсали“, разказа още Ваня Радиева.
1 И той
14:02 22.08.2025
2 Голямата глава
14:02 22.08.2025
3 Тома
14:05 22.08.2025
4 Майката на загиналото
14:06 22.08.2025
5 Пълни глупости
14:06 22.08.2025
6 Нагар бе нагар
14:10 22.08.2025
7 ти да видиш
14:10 22.08.2025
8 Сталин
14:12 22.08.2025
9 Лодкарят
14:13 22.08.2025
10 ВИС и СИК
Коментиран от #13
14:13 22.08.2025
11 Шиши на нов комбайн
14:13 22.08.2025
12 Мдаа
14:16 22.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоалетната хартия
Коментиран от #24
14:19 22.08.2025
15 така и не се разбра
14:21 22.08.2025
16 Никой нищо не
Коментиран от #19
14:25 22.08.2025
17 Анонимен
Коментиран от #22
14:26 22.08.2025
18 Развитие
14:29 22.08.2025
19 Би трябвало
До коментар #16 от "Никой нищо не":в цената на билета да е включена застраховка , както при авиокомпаниите , железниците , автобусите....... Но се съмнявам , че издават билети , или плащат застраховки и данъци ! Престъпни действи , игра с човешки животи . Позор !
14:34 22.08.2025
20 Мутри, чалгари,
14:37 22.08.2025
21 Даа може
14:44 22.08.2025
22 Значи знаеш
До коментар #17 от "Анонимен":на кого е фирмата, но се страхуваш да изпишеш името на разстреляния бандит ? Ето това е българинът - СТРАХЛИВЕЦ, но пък разсъждава какъв е начинът да се оправи !
14:48 22.08.2025
23 Бай той Толстой
14:50 22.08.2025
24 Стършел
До коментар #14 от "Тоалетната хартия":Още повече, че за детенцето е трябвало очите да са им били отворени на четири, за тези колани! Но печалбарството и алчността им ги е затворило въобще!
15:07 22.08.2025
25 свиреп ОХЛЮВ
15:23 22.08.2025