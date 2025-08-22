Новини
Калоян Методиев: Вече над 260 000 души са без вода. Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема

Калоян Методиев: Вече над 260 000 души са без вода. Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема

22 Август, 2025 13:54

Премиерът прехвърля нещо на областни управители. Двамата ресорни министри са карикатури. Регионалният пратил експерти да обследват. Според екологичния пък не може да се говори за критично положение, коментира още политологът

Калоян Методиев: Вече над 260 000 души са без вода. Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова

"По принцип не вярвам много в конспиративни теории. Но не вярвам и на управляващи, които са избрани чрез фалшификация на избори. Вече над 260 000 души са без вода. Трагедията е в Плевенско, Пернишко, Ловешко, Кюстендилско, Търновско....
Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема. Общинският съвет в Плевен ще прави комисия, която ще се събира за първо заседание..... след седмица (пародия на дребно).

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев-политолог и член на ръководството на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Премиерът прехвърля нещо на областни управители. Двамата ресорни министри са карикатури. Регионалният пратил експерти да обследват. Според екологичния пък не може да се говори за критично положение. Парламентът проведе заседание на ресорната комисия, което се превърна в говорилня и създаване на поредния бюрократичен орган - Национален борд по водите. Президентът вече месеци не свиква КСНС по темата, не вижда криза, пропиля времето без да защити хората. Недоволството расте, мнозина бедстват, а реални и мащабни мерки не се предлагат отникъде.
Днес ми направи впечатление едно интервю на председателя на сдружение "Балканка" - Георги Донков. Човекът си казва: "Властта предизвиква кризи с водата, за да краде милиони". Ако се върнем на темата за конспирация, доказани фалшификации от управляващите, лятното им бездействие, нещата започват да придобиват плътност. Думите на Донков звучат все по-истинно. Около това управляващо мнозинство смърди. И ако използват мъката на тези хора за гигантска схема с тръби и язовири ще трябва да изпитат и гневът им. Така би било справедливо!"


България
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Оценка 4.4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    5 1 Отговор
    Че има ли някой който мисли за народа от тези във властта бе батко

    14:11 22.08.2025

  • 2 Яяяяя

    3 0 Отговор
    Само? Е държавата още трябва още да се потруди, докато се стигнат 50% от населението, има много да крадат

    14:17 22.08.2025

  • 3 жжжжжж

    1 1 Отговор
    аз не се съмнявам че ако си на власт ще оправиш нещата. веднага.

    14:18 22.08.2025

  • 4 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Вкарах ви в Шенген, в Еврозоната вие ще ме намирате маАна за една вода!

    14:22 22.08.2025

