Калоян Методиев: Вече над 260 000 души са без вода. Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема

"По принцип не вярвам много в конспиративни теории. Но не вярвам и на управляващи, които са избрани чрез фалшификация на избори. Вече над 260 000 души са без вода. Трагедията е в Плевенско, Пернишко, Ловешко, Кюстендилско, Търновско....

Не виждам никакви сериозни усилия за справяне с проблема. Общинският съвет в Плевен ще прави комисия, която ще се събира за първо заседание..... след седмица (пародия на дребно).

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев-политолог и член на ръководството на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Премиерът прехвърля нещо на областни управители. Двамата ресорни министри са карикатури. Регионалният пратил експерти да обследват. Според екологичния пък не може да се говори за критично положение. Парламентът проведе заседание на ресорната комисия, което се превърна в говорилня и създаване на поредния бюрократичен орган - Национален борд по водите. Президентът вече месеци не свиква КСНС по темата, не вижда криза, пропиля времето без да защити хората. Недоволството расте, мнозина бедстват, а реални и мащабни мерки не се предлагат отникъде.

Днес ми направи впечатление едно интервю на председателя на сдружение "Балканка" - Георги Донков. Човекът си казва: "Властта предизвиква кризи с водата, за да краде милиони". Ако се върнем на темата за конспирация, доказани фалшификации от управляващите, лятното им бездействие, нещата започват да придобиват плътност. Думите на Донков звучат все по-истинно. Около това управляващо мнозинство смърди. И ако използват мъката на тези хора за гигантска схема с тръби и язовири ще трябва да изпитат и гневът им. Така би било справедливо!"