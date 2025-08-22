Бащата на Сияна на протеста в Бургас: Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите

Това не е поведение на човек, който има шофьорска книжка и може да управлява автомобил. Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, който се присъедини към протеста за справедлив процес след ужасяващия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предаде Burgas24.bg.

"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.

В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца.