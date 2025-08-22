Новини
Бащата на Сияна на протеста в Бургас: Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите

22 Август, 2025 14:26

Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи

Това не е поведение на човек, който има шофьорска книжка и може да управлява автомобил. Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, който се присъедини към протеста за справедлив процес след ужасяващия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предаде Burgas24.bg.

"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.

В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца.


България
  • 1 Опааа

    20 16 Отговор
    Тоя вече много дразни!

    Коментиран от #12, #14

    14:28 22.08.2025

  • 2 мхмх

    4 1 Отговор
    тези дето пушат трева са виновни.

    14:28 22.08.2025

  • 3 🐷🐷🐷

    23 5 Отговор
    Милиционери, тираджии, зърнари, автобусаджии са под закрилата на ГЕРП.

    Коментиран от #11, #26

    14:28 22.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Елате на 3 ти септември да изметем Мафията и да заживеем човешки.

    14:28 22.08.2025

  • 5 Сила

    12 8 Отговор
    Айдеееее , "веждичката " и тоя протест яхна в името на собственото си политическо и финансово благополучие и просперитет !!! Бащата " президент , ура !!!

    14:30 22.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    11 6 Отговор
    И там ли се появи тоя нахален селяндур гербаджия!? Що не отиде на протеста в Пловдив срещу убиеца със атв-то, а? И той е гербаджия, конфликт на интереси имаме май.

    14:31 22.08.2025

  • 7 Ерик Делко циганина

    8 9 Отговор
    Купете си тениски "бащата на Сияна" за 25лв бройката

    Само сега плажен чадър ☂️ със лика на "бащата на Сияна", до изчерпване на количествата.

    Коментиран от #9

    14:34 22.08.2025

  • 8 Софийски

    20 5 Отговор
    Герб са виновни за всичко

    Коментиран от #31

    14:35 22.08.2025

  • 9 Сила

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ерик Делко циганина":

    Има ли талони за отстъпка при козметичка , фризьорка и бръснар ....?! А за педикюр ...?!?

    14:37 22.08.2025

  • 10 ТОЗИ ВЕЧЕ

    14 8 Отговор
    Ми е АДСКИ ПРОТИВЕН… на всяка манджа мерудия..

    14:37 22.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 злодеида

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    И с какво дразни..... , че казва истината ли? Абсолютно е прав човека.Всичко зависи от нас.
    Няма такъв народ по света като нашия, ДЕБИЛЕН.

    14:38 22.08.2025

  • 13 Сталин

    19 1 Отговор
    Това го кажи на идола си Тиквата дето лапахте торбите с кеш от магистралите ,ама тогава не ревахте

    14:40 22.08.2025

  • 14 Стършел

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Не дай Боже да ти се случи подобно нещо, като на този баща! Какво може да е дразнещо, когато иска да няма такива нелепи трагедии по пътищата или където и да е?!?! И защо всичко трябва да се свързва с това, че поддържа една или друга партия? Не съм поддържник, нито на момчето, нито на другия курполентен.

    14:41 22.08.2025

  • 15 Пловдив

    5 0 Отговор
    В БГ администрацията се назначават хора с професия чешаци М-Ж. генитално.

    14:41 22.08.2025

  • 16 Фиктивен курс, фиктивна държава

    15 0 Отговор
    Може ,защото в България вече няма ученици ,а учителките и директорите на ГЕРБ имат нужда от бройки в класа , заради делегираните бюджети . Учениците от етносите завършват фиктивно поне 10 клас ,за да могат да се запишат на шофъорски курс. Така ,че кадрите на ГЕРБ също носят вина и греха за катастрофите по пътищата, всичко е навързано. Ще цитираме техния лидер “Никой не е морално девствен“.

    14:42 22.08.2025

  • 17 ха ха

    2 1 Отговор
    това паразитите много обичат да "дисциплинират" по "закон" който им пълни джобовете , безкрайно нагли сте и пак ще ревете

    14:42 22.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Божествен знак

    7 1 Отговор
    Не може , ама може при тия управляващи от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ. Чувам че бащата и той бил от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ. Е тогиз защо реве? Карма . Не може да си съучастник на ГЕП ПОи после да не страдаш!

    14:44 22.08.2025

  • 20 Този

    9 0 Отговор
    Виден гербаджии.Да си отиде при тях за протест.Това безнаказие докараха неговите.

    14:44 22.08.2025

  • 21 Селянина с колелото

    8 1 Отговор
    Опппаааа още един протестиращ. И като протестираш какъв е ефекта - нулев. Съдий, прокурори, полицаи, политици, всички си взимат рушветчетата и законите не се спазват. Важи само закона на "Цар Кеш". Срамувайте се че сте европейци (евро-гейци), срамувайте се че вашите идоли за подражание са лицемерни измамници. За да има истинска България не й е нужен ЕС, НАТО и някакви си там лъжливи лекета които само ограбват страната. Учете се от истинските хора, от истинските Българи като Левски, Ботев, Вазов и само тогава ще има истинска България с истински Българи в нея. Не думи а дела трябват!

    И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
    спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
    славата му дивна като някой ек
    от урвa на урвa и от век на век!

    14:44 22.08.2025

  • 22 Сила

    5 2 Отговор
    Козметични продукти "БАЩАТА " .... шампоан за коса и брада , гел , антиейдж крем за лице и спирала за вежди ....вземета сега на промоция , с подарък тениска "АЗ ВЯРВАМ САМО НА ТОЗИ ЧОВЕК !"

    14:50 22.08.2025

  • 23 Едно е да ги пазят, а друго е

    0 1 Отговор
    да не ги пазят . Всички са заедно. Стават инциденти. Има много деца. 240000. Да .

    14:51 22.08.2025

  • 24 1488

    6 1 Отговор
    а бабата и стринката на сияна ко казуваха по вапроса ?

    14:53 22.08.2025

  • 25 Тоа па ли изпълзя ве

    4 0 Отговор
    Не са трае

    15:06 22.08.2025

  • 26 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "🐷🐷🐷":

    "3 🐷🐷🐷
    213ОТГОВОР
    Милиционери, тираджии, зърнари, автобусаджии са под закрилата на ГЕРП.
    Коментиран от 11

    14:28 22.08.2025"

    ГЕРБ (и СДС за цвят 🌻) 😉 са "МУТРО-МИЛИЦИОНЕРСКАТА ФРАКЦИЯ на БКП".

    П.С.
    ГЕРБ (ГражданЬе за Европейско Развитие на Боко 🎃)

    15:10 22.08.2025

  • 27 Тая се нас. ра

    3 0 Отговор
    На всяко гьрне, меродия.

    15:11 22.08.2025

  • 28 Селянинът с мерцедес

    4 0 Отговор
    Ние хората я направихме тази държава точно такава.Тези и всички боклуци, да не би да дойда от Швейцария?

    15:20 22.08.2025

  • 29 Мнение

    1 0 Отговор
    На този, защо ли не му вярвам. Явно се готви за политическа кариера. Има нещо нечистоплътно в действията му. Няма особено опечален вид.

    15:24 22.08.2025

  • 30 оня с коня

    1 0 Отговор
    всяко чудо за три дена са казали хората

    15:27 22.08.2025

  • 31 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски":

    моля, моля ас харесвам ГЕРБ на мене ми бяха привели 50лв към пенсията , ас пак ще гласувам за ГЕРБ

    15:28 22.08.2025

  • 32 оня с коня

    0 0 Отговор
    какво стана със пияния дядо на сияна? нещо казаха ли ?

    за синия буркан дето дядото се е правил на мутра нещо казаха ли?


    така е по малките населени места точно го е казал бащата на сияна и при тях е били същото ама тира дошък по голям от атв-то дааа

    15:29 22.08.2025

