Бащата на Сияна на протеста в Бургас: Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите

Това не е поведение на човек, който има шофьорска книжка и може да управлява автомобил. Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, който се присъедини към протеста за справедлив процес след ужасяващия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предаде Burgas24.bg.
"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.
В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #12, #14
14:28 22.08.2025
2 мхмх
14:28 22.08.2025
3 🐷🐷🐷
Коментиран от #11, #26
14:28 22.08.2025
4 Последния Софиянец
14:28 22.08.2025
5 Сила
14:30 22.08.2025
6 таксиджия 🚖
14:31 22.08.2025
7 Ерик Делко циганина
Само сега плажен чадър ☂️ със лика на "бащата на Сияна", до изчерпване на количествата.
Коментиран от #9
14:34 22.08.2025
8 Софийски
Коментиран от #31
14:35 22.08.2025
9 Сила
До коментар #7 от "Ерик Делко циганина":Има ли талони за отстъпка при козметичка , фризьорка и бръснар ....?! А за педикюр ...?!?
14:37 22.08.2025
10 ТОЗИ ВЕЧЕ
14:37 22.08.2025
12 злодеида
До коментар #1 от "Опааа":И с какво дразни..... , че казва истината ли? Абсолютно е прав човека.Всичко зависи от нас.
Няма такъв народ по света като нашия, ДЕБИЛЕН.
14:38 22.08.2025
13 Сталин
14:40 22.08.2025
14 Стършел
До коментар #1 от "Опааа":Не дай Боже да ти се случи подобно нещо, като на този баща! Какво може да е дразнещо, когато иска да няма такива нелепи трагедии по пътищата или където и да е?!?! И защо всичко трябва да се свързва с това, че поддържа една или друга партия? Не съм поддържник, нито на момчето, нито на другия курполентен.
14:41 22.08.2025
15 Пловдив
14:41 22.08.2025
16 Фиктивен курс, фиктивна държава
14:42 22.08.2025
17 ха ха
14:42 22.08.2025
19 Божествен знак
14:44 22.08.2025
20 Този
14:44 22.08.2025
21 Селянина с колелото
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урвa на урвa и от век на век!
14:44 22.08.2025
22 Сила
14:50 22.08.2025
23 Едно е да ги пазят, а друго е
14:51 22.08.2025
24 1488
14:53 22.08.2025
25 Тоа па ли изпълзя ве
15:06 22.08.2025
26 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #3 от "🐷🐷🐷":"3 🐷🐷🐷
213ОТГОВОР
Милиционери, тираджии, зърнари, автобусаджии са под закрилата на ГЕРП.
Коментиран от 11
14:28 22.08.2025"
ГЕРБ (и СДС за цвят 🌻) 😉 са "МУТРО-МИЛИЦИОНЕРСКАТА ФРАКЦИЯ на БКП".
П.С.
ГЕРБ (ГражданЬе за Европейско Развитие на Боко 🎃)
15:10 22.08.2025
27 Тая се нас. ра
15:11 22.08.2025
28 Селянинът с мерцедес
15:20 22.08.2025
29 Мнение
15:24 22.08.2025
30 оня с коня
15:27 22.08.2025
31 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "Софийски":моля, моля ас харесвам ГЕРБ на мене ми бяха привели 50лв към пенсията , ас пак ще гласувам за ГЕРБ
15:28 22.08.2025
32 оня с коня
за синия буркан дето дядото се е правил на мутра нещо казаха ли?
така е по малките населени места точно го е казал бащата на сияна и при тях е били същото ама тира дошък по голям от атв-то дааа
15:29 22.08.2025