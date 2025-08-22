Новини
България и Япония засилват енергийното си партньорство

България и Япония засилват енергийното си партньорство

22 Август, 2025 17:51 500 8

По време на срещата бе подчертан съвместният опит с „Тошиба"

Снимка: Министерство на енергетиката
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Жечо Станков се срещна с посланика на Япония у нас Н. Пр. Хисаши Мичигами. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, като акцентът бе поставен върху стратегическото партньорство в сферата на енергетиката.

„България и Япония стъпват на стабилна основа в отношенията си, особено в сектор енергетика. Работата ни досега доказа потенциала за разширяване на сътрудничеството и съм убеден, че заедно можем да реализираме мащабни инициативи от общ интерес", заяви министър Станков.

По време на срещата той информира посланика за предстоящото си посещение в Осака, където редица компании от енергийния сектор ще се включат в Световното изложение ЕКСПО 2025. В рамките на своето участие българската страна ще представи ключови енергийни проекти, целящи да утвърдят страната ни като балансьор и гарант за сигурността на доставките в целия регион.

Сред тях са изграждането на нови четири ПАВЕЦ, проекти за съхранение на енергия, нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй" и други инициативи с дългосрочна стратегическа значимост.

Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака е ключова платформа за сътрудничество между държавите и място за изграждане на партньорства в различни сектори.

По време на срещата бе подчертан съвместният опит с „Тошиба" отпреди повече от 30 години, когато в страната ни започва изграждането на най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите - ПАВЕЦ “Чаира”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 💽💾📀

    7 2 Отговор
    В Стара Загора правеха Хард дискове за японците, сега правят чушкопеци.

    17:55 22.08.2025

  • 2 Мечти

    4 2 Отговор
    омайни Ганьовски !

    17:58 22.08.2025

  • 3 ОРЕКС

    0 0 Отговор
    …бе подчертан съвместният опит с „Тошиба" отпреди повече от 30 години … Да , тогава TOSHIBA беше гигант от световна величина . В настоящия момент е разпарчетосана и неконкурентно способна

    18:24 22.08.2025

  • 4 Сталин

    1 0 Отговор
    Защото и България и Япония имат много нефт и газ ,или джапанките ще ни продават ток

    18:25 22.08.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Интересно!

    18:26 22.08.2025

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не беше нужно да чета статията за да разбера ,че Ганьо отива при Тошибите за да ги моли да оправят ПАВЕЦ Чаира след диверсията на "зелените талибани"

    18:27 22.08.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Фактибг разполага с многобройни специалисти и експерти!

    18:28 22.08.2025

  • 8 Николета Лозанова

    0 0 Отговор
    В ДЗУ произвеждаха гигабайтови хард дискове, както и четящи глави!

    18:33 22.08.2025

