България и Япония засилват енергийното си партньорство

Министърът на енергетиката Жечо Станков се срещна с посланика на Япония у нас Н. Пр. Хисаши Мичигами. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, като акцентът бе поставен върху стратегическото партньорство в сферата на енергетиката.
„България и Япония стъпват на стабилна основа в отношенията си, особено в сектор енергетика. Работата ни досега доказа потенциала за разширяване на сътрудничеството и съм убеден, че заедно можем да реализираме мащабни инициативи от общ интерес", заяви министър Станков.
По време на срещата той информира посланика за предстоящото си посещение в Осака, където редица компании от енергийния сектор ще се включат в Световното изложение ЕКСПО 2025. В рамките на своето участие българската страна ще представи ключови енергийни проекти, целящи да утвърдят страната ни като балансьор и гарант за сигурността на доставките в целия регион.
Сред тях са изграждането на нови четири ПАВЕЦ, проекти за съхранение на енергия, нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй" и други инициативи с дългосрочна стратегическа значимост.
Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака е ключова платформа за сътрудничество между държавите и място за изграждане на партньорства в различни сектори.
По време на срещата бе подчертан съвместният опит с „Тошиба" отпреди повече от 30 години, когато в страната ни започва изграждането на най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите - ПАВЕЦ “Чаира”.
