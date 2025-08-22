Над 100 нови военни положиха клетва в Стара Загора

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва от новоназначени военнослужещи във формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада се проведе днес, 22 август, пред мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.
В присъствието на своите командири, близки, гости и граждани над 100 военнослужещите се врекоха във вярност към Родината, целунаха бойното знаме – символ на чест, доблест и слава, и станаха част от редовете на Българската армия.
Командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов приветства новоназначените войници, като им напомни, че полагането на военна клетва е свещен дълг за всеки българин, решил да приеме военната служба като свой професионален и житейски път. Той ги призова да бъдат верни на клетвените думи и да служат с чест в името на националната сигурност, независимостта и суверенитета на България.
На тържествения ритуал присъстваха областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Те поздравиха военнослужещите за направения избор и им пожелаха да бъдат успешни и решителни в бъдещите предизвикателства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изрод
22:10 22.08.2025
2 пешо
Коментиран от #3
22:15 22.08.2025
3 Иванов
До коментар #2 от "пешо":Половината армия е от жени и българи с турски имена пари на вятара
22:21 22.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Старшината
22:24 22.08.2025
6 Дон
22:25 22.08.2025
7 Жоро
22:25 22.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обективни истини
Коментиран от #11, #12, #13
22:28 22.08.2025
10 Герп боклуци
22:29 22.08.2025
11 Николай
До коментар #9 от "Обективни истини":Това щях и аз да напиша, спуквам се от смях, като пета за някакви средновековни утопични глупотевини от сорта чест и достойнство да защитаваш (от кого ли) някаква територия, ами ако умреш за какво ти е потрябвала тази родина бе келешi., на мъртвия му е все тая за някаква си родина.
22:30 22.08.2025
12 Мечо
До коментар #9 от "Обективни истини":Ами има тежки некадърници, които не стават за друго. Сетих се и за милицията…
22:32 22.08.2025
13 Ерик Делко циганина
До коментар #9 от "Обективни истини":Ми чи туй е далаверата бе бате! Нишо не правим, а ми плащат 3000лв. Данъци освободен съм, държавен доктор, зъболекар безплатно, спрат ме с бмв-то извадим картата е туй е далаверата бате военън да дъм първа гордост е за мене
22:37 22.08.2025
14 и сега кво,
22:41 22.08.2025
15 Никой
Коментиран от #18
22:42 22.08.2025
16 Дайте текста на клетвата бе
22:45 22.08.2025
17 Васил Левски
22:47 22.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В тая клетва
22:49 22.08.2025
20 Тея трябва от специализирани
22:55 22.08.2025
21 Тъй
23:07 22.08.2025