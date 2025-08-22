Новини
Над 100 нови военни положиха клетва в Стара Загора

Над 100 нови военни положиха клетва в Стара Загора

22 Август, 2025

На тържествения ритуал присъстваха областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва от новоназначени военнослужещи във формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада се проведе днес, 22 август, пред мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

В присъствието на своите командири, близки, гости и граждани над 100 военнослужещите се врекоха във вярност към Родината, целунаха бойното знаме – символ на чест, доблест и слава, и станаха част от редовете на Българската армия.

Командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов приветства новоназначените войници, като им напомни, че полагането на военна клетва е свещен дълг за всеки българин, решил да приеме военната служба като свой професионален и житейски път. Той ги призова да бъдат верни на клетвените думи и да служат с чест в името на националната сигурност, независимостта и суверенитета на България.

На тържествения ритуал присъстваха областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Те поздравиха военнослужещите за направения избор и им пожелаха да бъдат успешни и решителни в бъдещите предизвикателства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изрод

    9 0 Отговор
    За нищо друго не стават циганетата.

    22:10 22.08.2025

  • 2 пешо

    12 1 Отговор
    много бе , два файтона

    Коментиран от #3

    22:15 22.08.2025

  • 3 Иванов

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Половината армия е от жени и българи с турски имена пари на вятара

    22:21 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Старшината

    6 0 Отговор
    Каква разлика в козируването на водещите строя и онзи високичкия загорял от слънцето юнак. Армия и половина!

    22:24 22.08.2025

  • 6 Дон

    9 0 Отговор
    Поредните скъпоплатени градинари!

    22:25 22.08.2025

  • 7 Жоро

    5 0 Отговор
    Армия непобедима! Заклах се... Заклевам се.

    22:25 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обективни истини

    6 1 Отговор
    Колко ли трябва да си умствено изостанал, че да желаеш и бъдеш военен ум ми не побира.

    Коментиран от #11, #12, #13

    22:28 22.08.2025

  • 10 Герп боклуци

    6 0 Отговор
    Да гласувате за герп те вдигат заплатите на всички хрантутници

    22:29 22.08.2025

  • 11 Николай

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обективни истини":

    Това щях и аз да напиша, спуквам се от смях, като пета за някакви средновековни утопични глупотевини от сорта чест и достойнство да защитаваш (от кого ли) някаква територия, ами ако умреш за какво ти е потрябвала тази родина бе келешi., на мъртвия му е все тая за някаква си родина.

    22:30 22.08.2025

  • 12 Мечо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обективни истини":

    Ами има тежки некадърници, които не стават за друго. Сетих се и за милицията…

    22:32 22.08.2025

  • 13 Ерик Делко циганина

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обективни истини":

    Ми чи туй е далаверата бе бате! Нишо не правим, а ми плащат 3000лв. Данъци освободен съм, държавен доктор, зъболекар безплатно, спрат ме с бмв-то извадим картата е туй е далаверата бате военън да дъм първа гордост е за мене

    22:37 22.08.2025

  • 14 и сега кво,

    3 1 Отговор
    отиват да се бият в украина ли???Много желаещи ,много нещо.Да му мисли Путин.

    22:41 22.08.2025

  • 15 Никой

    5 0 Отговор
    Че за какво са ни тези - шапкари - да им плащаме за цял ден - клатене крака. Егати и губенето на пари.

    Коментиран от #18

    22:42 22.08.2025

  • 16 Дайте текста на клетвата бе

    3 0 Отговор
    Тея смоотаняци ако трябва да служат с чест в името на националната сигурност, независимостта и суверенитета на България трябва първо НАТО за враг да обявят и да обявят за враг ЕК

    22:45 22.08.2025

  • 17 Васил Левски

    2 0 Отговор
    Cмъpт за НАТО и за Евросъюза!

    22:47 22.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В тая клетва

    2 0 Отговор
    Нещо за НАТЮ и ЕК пише ли? Текста да не е и той секретен?

    22:49 22.08.2025

  • 20 Тея трябва от специализирани

    2 0 Отговор
    Здравни заведения за хора с ментални отклонения да са ги събирали. Идея си нямам колко трябва да не си у ред че паткан да станеш по собствено желание. Гледам там единият с очила другият вероятно е 50+....

    22:55 22.08.2025

  • 21 Тъй

    0 0 Отговор
    Ама секретаря не е ходил войник...

    23:07 22.08.2025

