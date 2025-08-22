Новини
Украинец катастрофира и затапи АМ "Струма"
  Тема: Войната на пътя

Украинец катастрофира и затапи АМ "Струма"

22 Август, 2025 21:22

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинeц самокатастрофира на АМ "Струма" край Дупница, съобщава БНТ.

Пътният инцидент стана малко след 18.00 ч. в платното в посока към Благоевград.

Шофьорът е загубил управление над автомобила и се е ударил в мантинелата. Разминал се е с охлузни рани и уплаха.

Заради катастрофата обаче се образуваха големи задръствания в участъка. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", автомобилите се пропускат поетапно само в едното платно.


  • 1 Мда

    6 0 Отговор
    Колко промила?
    Тест за дрога?

    21:25 22.08.2025

  • 2 Тая измет

    5 1 Отговор
    Да я изхвърлим от страната ни!
    Да върви на фронта, кучето краставо!

    21:25 22.08.2025

  • 3 Абе,

    5 1 Отговор
    марш към фронта в укристан !

    21:25 22.08.2025

  • 4 Пич

    5 1 Отговор
    Супер ! Това е един добродетелен украинец на който КАТ не са направили тест за алкохол и наркотици за да не се излагаме пред европейците!!! И веднага се го пуснали защото бърза за ол инклузива...!!!

    21:26 22.08.2025

  • 5 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че е бил пиян или дрогиран! Той просто е отивал на заслужена почивка изпратен лично от зеления НА НАШИ РАЗНОСКИ!

    21:28 22.08.2025

  • 6 Ами да, те

    3 0 Отговор
    така правят украинците на магистрала Струма

    21:34 22.08.2025

