Украинец катастрофира и затапи АМ "Струма"

Украинeц самокатастрофира на АМ "Струма" край Дупница, съобщава БНТ.

Пътният инцидент стана малко след 18.00 ч. в платното в посока към Благоевград.

Шофьорът е загубил управление над автомобила и се е ударил в мантинелата. Разминал се е с охлузни рани и уплаха.

Заради катастрофата обаче се образуваха големи задръствания в участъка. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", автомобилите се пропускат поетапно само в едното платно.