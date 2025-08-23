19-годишен водач загина между селата Яворница и Ключ

Водач на 19 години е загинал при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград, цитирани от БТА.

Оттам допълниха, че произшествието е станало около 21:15 часа. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.

По-рано днес временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала,,Струма" при км 68 посока Кулата поради пътно транспортно прошествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Затворена беше изпреварващата лента, като движението се осъществяваше в активната.

В началото на този месец един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил по път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог.