19-годишен водач загина между селата Яворница и Ключ

Водач на 19 години е загинал при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград, цитирани от БТА.
Оттам допълниха, че произшествието е станало около 21:15 часа. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.
По-рано днес временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала,,Струма" при км 68 посока Кулата поради пътно транспортно прошествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Затворена беше изпреварващата лента, като движението се осъществяваше в активната.
В началото на този месец един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил по път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
В ДРУГИЯ ВИ САЙТ ДИР БГ ПИШЕ ЧЕ МОМЧЕТО
В ИЗБЯГАЛО КАТАСТРОФА С МОТОРИСТИ
БЕЗ ФАРОВЕ
Коментиран от #4
04:26 23.08.2025
2 Пацо
Пак ли БМВ?
Пак ли Кондьо са слушали?
Пак ли е от малцинствата?
04:28 23.08.2025
3 Дано не е българин
04:52 23.08.2025
4 Ти ме разсмя
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Поне за малко.
04:54 23.08.2025
5 Едни бесняха цяла нощ
04:56 23.08.2025
6 Нищо ново
Коментиран от #8
04:58 23.08.2025
7 Нощем вършеят
05:02 23.08.2025
8 Фиеста
До коментар #6 от "Нищо ново":Искаш да кажеш.
Коментиран от #10
05:03 23.08.2025
9 Чай
05:03 23.08.2025
10 Искам да кажа…
До коментар #8 от "Фиеста":но ще ме изтрият.
05:05 23.08.2025
11 Хубава работа,
05:09 23.08.2025
12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
05:09 23.08.2025
13 Шукар момчета,
05:11 23.08.2025