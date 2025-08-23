Новини
19-годишен водач загина между селата Яворница и Ключ
  Тема: Войната на пътя

19-годишен водач загина между селата Яворница и Ключ

23 Август, 2025 05:16, обновена 23 Август, 2025 04:21 689 13

  • катастрофа-
  • загинал-
  • благоевград

Лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал

19-годишен водач загина между селата Яворница и Ключ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Водач на 19 години е загинал при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград, цитирани от БТА.

Оттам допълниха, че произшествието е станало около 21:15 часа. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.

По-рано днес временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала,,Струма" при км 68 посока Кулата поради пътно транспортно прошествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Затворена беше изпреварващата лента, като движението се осъществяваше в активната.

В началото на този месец един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил по път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    КАК ОТ ЕДНА СТАТИЯ ДА НАПРАВИШ ДВЕ ?
    ....
    В ДРУГИЯ ВИ САЙТ ДИР БГ ПИШЕ ЧЕ МОМЧЕТО
    В ИЗБЯГАЛО КАТАСТРОФА С МОТОРИСТИ
    БЕЗ ФАРОВЕ

    Коментиран от #4

    04:26 23.08.2025

  • 2 Пацо

    2 1 Отговор
    Пааак ли, бе?
    Пак ли БМВ?
    Пак ли Кондьо са слушали?
    Пак ли е от малцинствата?

    04:28 23.08.2025

  • 3 Дано не е българин

    5 2 Отговор
    Българи не останаха.

    04:52 23.08.2025

  • 4 Ти ме разсмя

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Поне за малко.

    04:54 23.08.2025

  • 5 Едни бесняха цяла нощ

    5 2 Отговор
    На нашата улица. От контингента ?!?

    04:56 23.08.2025

  • 6 Нищо ново

    1 1 Отговор
    Пак цветна фауна…

    Коментиран от #8

    04:58 23.08.2025

  • 7 Нощем вършеят

    0 1 Отговор
    онези с ножовете и брадвите.

    05:02 23.08.2025

  • 8 Фиеста

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо ново":

    Искаш да кажеш.

    Коментиран от #10

    05:03 23.08.2025

  • 9 Чай

    0 2 Отговор
    шукарие!

    05:03 23.08.2025

  • 10 Искам да кажа…

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фиеста":

    но ще ме изтрият.

    05:05 23.08.2025

  • 11 Хубава работа,

    1 0 Отговор
    ама…

    05:09 23.08.2025

  • 12 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    МЕЖДУ ТЕЗИ СЕЛА НЕ ВЯРВАМ ПЪТЯ ДА Е ИДЕАЛЕН ДА Е АСФАЛТ БЕЗ ДУПКИ И ПЪТНА МАРКИРОВКА.ТОЗИ МЛАДЕЖ АКО Е КАРАЛ НА ФАРОВЕ СЪС ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ ЗАГИНЕ КАТО СЕ Е УДАРИЛ ВЪВ ДЪРВО.АКО Е КАРАЛ ПО ЛЕКО ДОРИ ИДА СЕ УДАРИ И ДА СЕ КОНТУЗИ НО ЩЕ ОСТАНЕ ЖИВ.НО СИГУРНО ТАМ НЯМА КАТ Е ИЗПРОБВАЛКОЛКО МОЖЕ ДА ВДИГНЕ АВТОМОБИЛА.

    05:09 23.08.2025

  • 13 Шукар момчета,

    1 0 Отговор
    от маалата. Праят кеф.

    05:11 23.08.2025

