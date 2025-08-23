Новини
СДС почете жертвите на тоталитарните режими

23 Август, 2025 17:06 358 9

Както всяка година председателят на СДС Румен Христов, заедно със съмишленици на партията, присъства на панихидата в памет на жертвите в храма на Черната стена в градинката на НДК, за да почете жертвите на тоталитарния комунистически режим

СДС почете жертвите на тоталитарните режими - 1
Снимка: СДС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През 2008г. Европейският парламент определи 23 август като Европейски ден за възпоменание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. На 19 ноември 2009 г., по предложение на Синята коалиция, 41-то Народно събрание обяви 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им.
Както всяка година председателят на СДС, заедно със съмишленици на партията, присъства на панихидата в памет на жертвите в храма на Черната стена в градинката на НДК, за да почете жертвите на тоталитарния комунистически режим, съобщават от пресцентъра на СДС.
Румен Христов положи венец заедно със съпругата си Жана, защото почитта към пострадалите от всички човеконенавистни режими започва и се възпитава в семейството


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    14 1 Отговор
    аз като съм 35 г репресиран от демокрацията рива ли ??

    17:14 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    13 2 Отговор
    А кога ще почетете жертвите на демокрацията и падналите в борбата за банани,3 000 000 се преселиха под земята за 30 година западна демокрация

    17:15 23.08.2025

  • 4 сеедераст ли е или комуняст

    3 0 Отговор
    в трапа на камара

    17:15 23.08.2025

  • 5 Гражданин

    8 0 Отговор
    А жертвите и избягалите след комунистическият режим са много повече ,а кражбите са за над 20 милиарда. Да се отваря БЕлене.

    17:18 23.08.2025

  • 6 Бай Галин от посолство

    6 0 Отговор
    Едно бусче хора, това е сдс.

    Коментиран от #8

    17:19 23.08.2025

  • 7 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Седерасите са деца на комунисти

    17:21 23.08.2025

  • 8 ПОЛОВИНАТА СА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Галин от посолство":

    ЗАРАДИ ИЕДЕНЕТО И ПИЕНЕТО-БАНКЕТА СЛЕД ТОВА

    17:23 23.08.2025

  • 9 само питам

    0 1 Отговор
    а защо не виждам на снимката агент сава агент николаи и още много други които се писаха седесари и си управиха положението за цял живот това са хора без идеи и мироглед а гледаха личната изгода

    17:24 23.08.2025

