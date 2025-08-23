През 2008г. Европейският парламент определи 23 август като Европейски ден за възпоменание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. На 19 ноември 2009 г., по предложение на Синята коалиция, 41-то Народно събрание обяви 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им.
Както всяка година председателят на СДС, заедно със съмишленици на партията, присъства на панихидата в памет на жертвите в храма на Черната стена в градинката на НДК, за да почете жертвите на тоталитарния комунистически режим, съобщават от пресцентъра на СДС.
Румен Христов положи венец заедно със съпругата си Жана, защото почитта към пострадалите от всички човеконенавистни режими започва и се възпитава в семейството
СДС почете жертвите на тоталитарните режими
23 Август, 2025 17:06 358 9
През 2008г. Европейският парламент определи 23 август като Европейски ден за възпоменание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма. На 19 ноември 2009 г., по предложение на Синята коалиция, 41-то Народно събрание обяви 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им.
