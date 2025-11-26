Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната

Много е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България. Истината е, че левите сили в тази коалиция тази година надделяха, надявам се догодина да не е така. Азбучна истина е, че при ниски данъци имаме по-голяма събираемост. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Нещата, с които СДС и аз не можем да се съгласим и приемем е увеличаването на данък „Дивидент” от 5 на 10%. Аз съм убеден, че догодина трудно ще съберем повече от това, което събираме от данък „Дивидент”. Второто, за което основателно недоволстват работодателите е повишаването с 2% на сумата, която се заделя за пенсии, защото тези увеличения ще бъдат поети от работодателите, обясни той.

Що се отнася до това, което беше дадено на различни слоеве от населението в България, това е един буфер в една трудна година, която ни предстои. Аз нямам никакво съмнение за пълната интеграция на България в европейските структури, но винаги в началото има някакви проблеми, опити за спекула и т.н., посочи Христов.

Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната през следващата година. Приемането на бюджета час по-скоро е едно добро намерение, категоричен е лидерът на СДС.

По думите му е имало нужда от увеличение на заплатите в образованието, защото застаряването е било много голямо там, а не можем да оставим децата без учители. Всеки трябва да получава достойно възнаграждение за труда си, но не трябва да забравяме, че България е на последно място по производителност на труда и това трябва да се промени.

Румен Христов коментира предстоящите избори за президент. Според него най-добрата кандидатура би била обща проевропейска между десните сили, като ГЕРБ предложат президент, а ПП-ДБ вицепрезидент.