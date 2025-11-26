Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната

Много е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България. Истината е, че левите сили в тази коалиция тази година надделяха, надявам се догодина да не е така. Азбучна истина е, че при ниски данъци имаме по-голяма събираемост. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов в предаването „Лице в лице” по БТВ.
Нещата, с които СДС и аз не можем да се съгласим и приемем е увеличаването на данък „Дивидент” от 5 на 10%. Аз съм убеден, че догодина трудно ще съберем повече от това, което събираме от данък „Дивидент”. Второто, за което основателно недоволстват работодателите е повишаването с 2% на сумата, която се заделя за пенсии, защото тези увеличения ще бъдат поети от работодателите, обясни той.
Що се отнася до това, което беше дадено на различни слоеве от населението в България, това е един буфер в една трудна година, която ни предстои. Аз нямам никакво съмнение за пълната интеграция на България в европейските структури, но винаги в началото има някакви проблеми, опити за спекула и т.н., посочи Христов.
Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната през следващата година. Приемането на бюджета час по-скоро е едно добро намерение, категоричен е лидерът на СДС.
По думите му е имало нужда от увеличение на заплатите в образованието, защото застаряването е било много голямо там, а не можем да оставим децата без учители. Всеки трябва да получава достойно възнаграждение за труда си, но не трябва да забравяме, че България е на последно място по производителност на труда и това трябва да се промени.
Румен Христов коментира предстоящите избори за президент. Според него най-добрата кандидатура би била обща проевропейска между десните сили, като ГЕРБ предложат президент, а ПП-ДБ вицепрезидент.
1 Неразбрал
Коментиран от #6
18:17 26.11.2025
2 Обективен
Коментиран от #14
18:20 26.11.2025
3 Тоя е лидер
18:20 26.11.2025
4 Бюджетът
18:22 26.11.2025
5 Имате нужда
18:24 26.11.2025
6 Стефанов
До коментар #1 от "Неразбрал":Странно е че факти непрекъснато го цитират ? не 00,3 ами 00,00 от избирателите .
18:24 26.11.2025
7 Емигрант
18:25 26.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
18:25 26.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
18:30 26.11.2025
10 Имаме нужда от
Паразитите,както правеше дядо ми при картофите,се събираха в една кибритена кутийка и след това се унищожаваха.
18:30 26.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Милионер е
До коментар #2 от "Обективен":Без да работи, с врътки, далавери, безделие и с грабени с пълни шепи на народни пари от държавната софра, Румен Христов стана милионер.
18:39 26.11.2025
15 СДСКРАДЕЦ
18:41 26.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЦИРК
Догодина ще е пълен хаос и анархия с цените при смяна на валутата. Като добавя огромният дефицит на доста стоки който и в момента вече стагнира пазара, повишение на данъци, неразумен бюджет. Всички онези които така яростно защитаваха приемането на Еврото преди няколко месеца, ще изпият много горчива глътка. Просто ви е бедна фантазията каква беда докарахте на държавата с грешни решения и политики...
Коментиран от #22
18:56 26.11.2025
18 Живият труп
18:58 26.11.2025
19 Николаос 66
19:11 26.11.2025
20 бягай бе
19:22 26.11.2025
21 Хъхъ
19:24 26.11.2025
22 Хъхъ
До коментар #17 от "ЦИРК":Едното няма общо с другото, но явно ти е трудно да направиш анализ! Корумпетата умишлено създават хаос, проблеми и саботажи за да гарантират прокарването на Руски интереси. ДА Борисов и Пеевски защитават Руски интереси и винаги са го правили !
19:27 26.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 дядото
19:39 26.11.2025
25 Асен
19:45 26.11.2025
26 Тошев Р
19:48 26.11.2025
27 Каза Румчо...-
19:51 26.11.2025
28 Дебелянов
19:55 26.11.2025