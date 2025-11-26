Новини
България »
Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната

Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната

26 Ноември, 2025 18:13 677 28

  • румен христов-
  • сдс-
  • бюджет-
  • финанси

Много е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България, призна лидерът на СДС

Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България. Истината е, че левите сили в тази коалиция тази година надделяха, надявам се догодина да не е така. Азбучна истина е, че при ниски данъци имаме по-голяма събираемост. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Нещата, с които СДС и аз не можем да се съгласим и приемем е увеличаването на данък „Дивидент” от 5 на 10%. Аз съм убеден, че догодина трудно ще съберем повече от това, което събираме от данък „Дивидент”. Второто, за което основателно недоволстват работодателите е повишаването с 2% на сумата, която се заделя за пенсии, защото тези увеличения ще бъдат поети от работодателите, обясни той.

Що се отнася до това, което беше дадено на различни слоеве от населението в България, това е един буфер в една трудна година, която ни предстои. Аз нямам никакво съмнение за пълната интеграция на България в европейските структури, но винаги в началото има някакви проблеми, опити за спекула и т.н., посочи Христов.

Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната през следващата година. Приемането на бюджета час по-скоро е едно добро намерение, категоричен е лидерът на СДС.

По думите му е имало нужда от увеличение на заплатите в образованието, защото застаряването е било много голямо там, а не можем да оставим децата без учители. Всеки трябва да получава достойно възнаграждение за труда си, но не трябва да забравяме, че България е на последно място по производителност на труда и това трябва да се промени.

Румен Христов коментира предстоящите избори за президент. Според него най-добрата кандидатура би била обща проевропейска между десните сили, като ГЕРБ предложат президент, а ПП-ДБ вицепрезидент.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    15 0 Отговор
    Как спокойно с вас ?

    Коментиран от #6

    18:17 26.11.2025

  • 2 Обективен

    28 0 Отговор
    А този файтонджия ,който има пет депутата и два дена трудов стаж ,изкарва вече 15 г . в парламента без да е свършил работа за 50 стотинки

    Коментиран от #14

    18:20 26.11.2025

  • 3 Тоя е лидер

    16 0 Отговор
    На него си 0,03 % айде по сериозно .

    18:20 26.11.2025

  • 4 Бюджетът

    16 0 Отговор
    е катастрофален , водещ към пълна катастрофа ! Хаосът , несигурността и проблемите надвиснали над държавата и обществото са ваше дело ! А ти щом си се цанил и преценил за някакъв си Мутрьо , по - добре се покрий и не давай акъл ! Оставка !

    18:22 26.11.2025

  • 5 Имате нужда

    5 0 Отговор
    Да крадете от народа.

    18:24 26.11.2025

  • 6 Стефанов

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неразбрал":

    Странно е че факти непрекъснато го цитират ? не 00,3 ами 00,00 от избирателите .

    18:24 26.11.2025

  • 7 Емигрант

    10 0 Отговор
    Този износен келеш каква работа върши за много пари, някой знае ли, какво СДС, 26 - 27 г.няма СДС останаха само три главни букви и мишки сгушени под тях ! БУДАЛИ, събудете се бе, това е СЪЮЗ ЗАЧЕНАТ ОТ МУТРИ И БАНДИТИ ! А тая мишка се влачи като паразит след Тиквата !

    18:25 26.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ И ВСИЧКО ЩЕ Е СПОКОЙНО!

    18:25 26.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    7 0 Отговор
    Прилича ми на кученце което скимти и върти опашчица в знак на подчинение към господаря и разбира се за благото на народа.

    18:30 26.11.2025

  • 10 Имаме нужда от

    5 0 Отговор
    Обрулване на паразитите от дървото на България.
    Паразитите,както правеше дядо ми при картофите,се събираха в една кибритена кутийка и след това се унищожаваха.

    18:30 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Милионер е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    Без да работи, с врътки, далавери, безделие и с грабени с пълни шепи на народни пари от държавната софра, Румен Христов стана милионер.

    18:39 26.11.2025

  • 15 СДСКРАДЕЦ

    3 1 Отговор
    Защо да е трудна - нали влязохме У КЛУБО НА БОГАТИТИ

    18:41 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЦИРК

    7 1 Отговор
    Чакайте бе, каква трудна година ни предстои ?!?!? Нали като приемем еврото и ще се отприщи чучура и златен дъжд от пари ще завали над България ? Нали преди няколко месеца това ни казвахте вие политиците ? За каква спекула говори господина бре ? Там КЗП нали се кле и ни уверяваше че нямало да има спекула ? Нали закон някакъв гласуваха за замразяване на цени ?

    Догодина ще е пълен хаос и анархия с цените при смяна на валутата. Като добавя огромният дефицит на доста стоки който и в момента вече стагнира пазара, повишение на данъци, неразумен бюджет. Всички онези които така яростно защитаваха приемането на Еврото преди няколко месеца, ще изпият много горчива глътка. Просто ви е бедна фантазията каква беда докарахте на държавата с грешни решения и политики...

    Коментиран от #22

    18:56 26.11.2025

  • 18 Живият труп

    7 0 Отговор
    Приватизация, Иван Костов, Румен Христов и синове. Продажба за по 1 лев, БГА Балкан, Кремиковци и много други. Само този е във властта като ремърке на ГЕРБ.

    18:58 26.11.2025

  • 19 Николаос 66

    4 0 Отговор
    Ти продаде СДС и трябва да да не се появяваш по ТВ

    19:11 26.11.2025

  • 20 бягай бе

    4 0 Отговор
    Мадурин натракан миризлив.....

    19:22 26.11.2025

  • 21 Хъхъ

    4 0 Отговор
    Никакво спокойствие за корумпетата от ГЕРБ-ДПС,БСП,ИТН и Възраждане. За вас само тормоз и мачкане докато не се разкарате или не отидете в затвора …

    19:24 26.11.2025

  • 22 Хъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЦИРК":

    Едното няма общо с другото, но явно ти е трудно да направиш анализ! Корумпетата умишлено създават хаос, проблеми и саботажи за да гарантират прокарването на Руски интереси. ДА Борисов и Пеевски защитават Руски интереси и винаги са го правили !

    19:27 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дядото

    4 0 Отговор
    много ли те е страх.бюджета може да го приемете въпреки,но ти обещаваме много неспокойна година

    19:39 26.11.2025

  • 25 Асен

    3 0 Отговор
    Докато има Герб и Дпс всичко ще е трудно.

    19:45 26.11.2025

  • 26 Тошев Р

    3 0 Отговор
    Много крадете колега . И спокойствие за това искате . Брадва за вас и остатъка от СДС наглий.

    19:48 26.11.2025

  • 27 Каза Румчо...-

    3 0 Отговор
    ...Единственият член на сегашното СДС ...!

    19:51 26.11.2025

  • 28 Дебелянов

    0 0 Отговор
    Този нещастник милионер не забелязва даже как от ГЕРБ-СДС стана ГЕРБ- ДПС и тях вече изобщо ги няма. Изтрихте се въпреки личните ви огромни крадени средства. Нещо за Янко Станев от Варна да каже -СДСто ?

    19:55 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове