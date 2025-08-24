Горят сухи треви и храсти в столичния квартал "Кръстова вада" (ВИДЕО)

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за "Хоризонт" от столичната пожарна. Сигналът е подаден в 15:06 часа.
Изпратени са шест екипа от столичната пожарна с 20 огнеборци.
Горят сухи треви и храсти в района на улица "Мичман Тодор Саев". Причините за пожара все още не са изяснени.
Няма данни за опасност за сгради и хора.
Пожарът, който възникна този следобед в старозагорското село Средец е потушен, предаде БНР.
Огънят е възникнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, а после се е прехвърлил и върху частни имоти. Опожарени са два частни двора, единият от които - ябълкова градина.
Изгорял е и покривът на необитаема сграда.
Жители на селото са се включили в потушаването на пожара. Те съобщиха, че са се обаждали няколко пъти на РСПБЗН - Стара Загора, за да бъде изпратена допълнителна техника.
5 пожарни автомобила са пристигнали и са участвали в гасенето.
Екип на Районната противопожарна служба остава на място, за да наблюдава района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шоп
Коментиран от #10
17:22 24.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
17:24 24.08.2025
5 Варят
17:24 24.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 шопо
До коментар #2 от "Шоп":Дали тия от Факултето не ни запалиа ?
Коментиран от #11
17:38 24.08.2025
11 Шоп
До коментар #10 от "шопо":Ба, далече са
17:41 24.08.2025
12 Гост
17:57 24.08.2025
13 Офелии
18:02 24.08.2025