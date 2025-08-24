Горят сухи треви и храсти в столичния квартал "Кръстова вада" (ВИДЕО)

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за "Хоризонт" от столичната пожарна. Сигналът е подаден в 15:06 часа.

Изпратени са шест екипа от столичната пожарна с 20 огнеборци.

Горят сухи треви и храсти в района на улица "Мичман Тодор Саев". Причините за пожара все още не са изяснени.

Няма данни за опасност за сгради и хора.

Пожарът, който възникна този следобед в старозагорското село Средец е потушен, предаде БНР.



Огънят е възникнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, а после се е прехвърлил и върху частни имоти. Опожарени са два частни двора, единият от които - ябълкова градина.



Изгорял е и покривът на необитаема сграда.



Жители на селото са се включили в потушаването на пожара. Те съобщиха, че са се обаждали няколко пъти на РСПБЗН - Стара Загора, за да бъде изпратена допълнителна техника.



5 пожарни автомобила са пристигнали и са участвали в гасенето.



Екип на Районната противопожарна служба остава на място, за да наблюдава района.