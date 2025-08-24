Новини
Горят сухи треви и храсти в столичния квартал "Кръстова вада" (ВИДЕО)

24 Август, 2025 17:14

Пожарът, който възникна този следобед в старозагорското село Средец е потушен

Горят сухи треви и храсти в столичния квартал "Кръстова вада" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук / Кръстова вада- Запад
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за "Хоризонт" от столичната пожарна. Сигналът е подаден в 15:06 часа.
Изпратени са шест екипа от столичната пожарна с 20 огнеборци.
Горят сухи треви и храсти в района на улица "Мичман Тодор Саев". Причините за пожара все още не са изяснени.
Няма данни за опасност за сгради и хора.

Пожарът, който възникна този следобед в старозагорското село Средец е потушен, предаде БНР.

Огънят е възникнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, а после се е прехвърлил и върху частни имоти. Опожарени са два частни двора, единият от които - ябълкова градина.

Изгорял е и покривът на необитаема сграда.

Жители на селото са се включили в потушаването на пожара. Те съобщиха, че са се обаждали няколко пъти на РСПБЗН - Стара Загора, за да бъде изпратена допълнителна техника.

5 пожарни автомобила са пристигнали и са участвали в гасенето.

Екип на Районната противопожарна служба остава на място, за да наблюдава района.


София / България
  • 2 Шоп

    5 0 Отговор
    Я пак, в Кръстова вада няма прано място вече, камо ли сухи треви и храсти

    Коментиран от #10

    17:22 24.08.2025

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    ЕЙ ПОГОРЕ ДЪРЖАВАТА.ОСТАВА И ВЪВ ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА ДА ПЛАМНЕ И ДА СВЪРШВАМЕ.

    17:24 24.08.2025

  • 5 Варят

    4 0 Отговор
    компоти .

    17:24 24.08.2025

  • 10 шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шоп":

    Дали тия от Факултето не ни запалиа ?

    Коментиран от #11

    17:38 24.08.2025

  • 11 Шоп

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "шопо":

    Ба, далече са

    17:41 24.08.2025

  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    Подготвят терена за застрояване, просто така е по-евтино.

    17:57 24.08.2025

  • 13 Офелии

    0 0 Отговор
    Дишайте спокойно, ше строим!

    18:02 24.08.2025

