13 Януари, 2026 09:50 1 156 0

Андони Ираола влиза в битката за наследник на Алонсо

Реал Мадрид с изненадващ фаворит за треньорския пост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид е насочило поглед към Андони Ираола като потенциален заместник на вече бившия треньор на тима - Шаби Алонсо. Докато имената на доказани величия като Зинедин Зидан, Юрген Клоп и Енцо Мареска се въртят в медийното пространство, именно испанският специалист, който в момента ръководи Борнемут, се очертава като сензационна алтернатива за „белия балет“.

Откакто пое Борнемут през лятото на 2023 година, Ираола се превърна в истински архитект на успеха за английския клуб. Под негово ръководство тимът не само се утвърди във Висшата лига, но и впечатли с динамичен, атакуващ футбол, който спечели симпатиите на фенове и анализатори. Въпреки че често се налага да се разделя с ключови играчи, привлечени от по-заможни съперници, Ираола успява да изгради боеспособен състав и да поддържа стабилни резултати.

Дори след продажбата на основни футболисти като Доминик Соланке, Антоан Семеньо, Дийн Хаусен и Милош Керкез, испанецът изведе Борнемут до 13-о и 15-о място в най-конкурентното първенство в света. В момента „черешките“ заемат 15-а позиция, на безопасна дистанция от зоната на изпадащите – цели 12 точки пред най-застрашените отбори.

Макар да не разполага с бляскава визитка като някои от конкурентите си за поста, Андони Ираола впечатлява с умението си да мотивира отбора и да извлича максимума от наличния потенциал. Неговият модерен, офанзивен стил на игра напълно съвпада с философията на „Сантяго Бернабеу“ и очакванията на взискателната мадридска публика.

Въпреки липсата на опит в ръководенето на европейски грандове, Ираола се очертава като интригуващ избор за бъдещето на Реал Мадрид. Тактическата му гъвкавост, способността да работи под напрежение и да изгражда сплотени колективи го превръщат в сериозен кандидат за треньорския пост, ако „кралският клуб“ реши да поеме по нов, по-смел път.


