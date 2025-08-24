Новини
Ограничават движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

24 Август, 2025 18:55, обновена 24 Август, 2025 18:58 540 6

  • тунел витиня-
  • движение-
  • магистрала хемус

Съоръжението ще се мие и боядисва

Ограничават движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 22 ч. на 25 август (понеделник) до 6 ч. на 26 август (вторник) ще бъде спряно движението в тръбата за Варна, предаде bTV.

При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград“, съобщиха от АПИ.

През нощта на 27 август (сряда) от 22 ч. до 6 ч. на 28 август (четвъртък) ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. „Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река“.

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А аз ще го хигиенизирам.
    Срамна работа няма !

    19:02 24.08.2025

  • 3 Закс

    5 0 Отговор
    4 тунела - не 400, а 4 и винаги един в ремонт! Няма такава ,,д@ржав@"

    19:04 24.08.2025

  • 4 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Коня, с копитото НЕЩО връз сивотата ти, която може да се забележи само с микроскоп ???
    Едно и също превърташ като развалена
    грамофонна плоча.
    Пиши нещо друго

    19:08 24.08.2025

  • 5 Как

    2 0 Отговор
    За времето и парите, който са вложени в безкрайните ремонти на тунели и виедукти ,можеше да се построи още една магистрала през Арабаконак!

    19:19 24.08.2025

  • 6 Не е виц

    2 0 Отговор
    Два пъти в живота си съм виждал Халеевата комета и веднъж всички тунели на Хемус да работят!

    19:26 24.08.2025

Новини по градове:
