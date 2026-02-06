Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Агенцията за закрила на детето се самосезира във връзка със случая "Петрохан"

Агенцията за закрила на детето се самосезира във връзка със случая "Петрохан"

6 Февруари, 2026 16:45 1 894 62

  • закрила на детето-
  • петрохан-
  • ивайло калушев

Агенцията е изискала всичката налична информация по случая

Агенцията за закрила на детето се самосезира във връзка със случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосезира по случая с издирваното дете след тройното убийство край "Петрохан", съобщи Нова тв.

По-рано бащата Яни Макулев обяви в ефира на "Здравей, България", че детето му е с Ивайло Калушев, който е в неизвестност от няколко дни.

От агенцията съобщават, че до сутринта на 6 февруари 2026 г. в ДАЗД не са били получавани официални сигнали, свързани с детето и неговото семейство. По-късно в същия ден обаче е постъпил сигнал чрез онлайн платформата на агенцията „Подай сигнал“.

След получаването на информацията Държавната агенция за закрила на детето е предприела незабавни действия, като е сезирала всички компетентни органи по закрила и е изискала наличната информация по случая.

15-годишният син на спелеолога е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев и Николай Златков, като последният контакт с детето е бил на 29 януари по време на престой на морето. Макулев заяви, че след този момент телефоните на тримата са изключени, но изрази увереност, че синът му е в безопасност, тъй като познава Калушев от десетилетия и му има доверие. От МВР съобщиха, че информацията не е нова за тях, работата по всички версии продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина ли

    35 1 Отговор
    Защо? Нещо притеснява ли ги. Защо си правят работа?

    Коментиран от #9, #17

    16:48 06.02.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 1 Отговор
    ПРАХ В ОЧИТЕ.

    16:49 06.02.2026

  • 3 Агенция

    19 13 Отговор
    За подбор на играчки на пдб +. Отчавни родители са оставяли или продавали децата си. Тези са, се занимавали с много работи, но не и законно.

    16:51 06.02.2026

  • 4 Сила

    38 1 Отговор
    Що в петък бе хора , ден на майстора е !!! Изчакайте до понеделник , що си разваляте зорлем рахата за уикенда ....не бързайте !!!?

    16:57 06.02.2026

  • 5 А комисията за защита на личните данни

    35 0 Отговор
    защо не се самосезира за изтеклите видеозаписи?! Явно в държавата институциите се задействат по заповед

    16:57 06.02.2026

  • 6 Агенцията

    35 0 Отговор
    пак слага след дъжд качулка.

    16:58 06.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    10 4 Отговор
    Някакъв шушляк-конкурент с накърнени амбиции от въпросните обявил награда за информация относно издирваните.

    Коментиран от #12

    16:59 06.02.2026

  • 8 българина

    32 4 Отговор
    нормален човек поверени му Чужди деца като му застрелят приятелите, няма да се крие, а ше отиде сам веднага в полицията, най малкото са не убият и него и децата!!! а Яни вече щеше са е яхнал колата и сам да ги търси, тук никой не реагира нормално!!!!! което сочи към мнооого незаконни неща прикривани от държавни служби!!!!

    16:59 06.02.2026

  • 9 Работяги

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина ли":

    И полицаите и тези от тази агенция са изпотени от работата си да броят пачките с пари от големите им заплати. Не е лесна работа да броиш тлъсти пачки.

    17:01 06.02.2026

  • 10 що за баща

    29 4 Отговор
    Този баща се държи към сина си точно както един пастрок... По тревогите на дядото: майка му - като мащеха.

    17:01 06.02.2026

  • 11 Горски

    28 8 Отговор
    Никой не пази гущерчета, пчелички и тревички с тежко армейско въоръжение. Сигурно е било наркодепо. Кока. Работило с любезното съдействие на някои държавни институции. Къде се покриха Бойко Тиквата и съдружникът му Делян Магнитски ? Няма ли да дадат изявления? Нали Къдравата Сю е техен министър. Как може, едно 8 годишно дете да отсъства от дома си, без родител да пребивава с чужди мъже и то в гората, да пътува с тях, включително и зад граница? Татковците на кмета и на един от тези господа са бивши ДС величия. Съвпадения? Кмета прави дарение на организацията им? Съвпадение? Има сигнали до службите, но службите не си мърдат пръстта. Съвпадение? Онзи закрива рпу-та в района, за да не обикалят хора от мвр. Съвпадение?

    Коментиран от #38

    17:02 06.02.2026

  • 12 Сила

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо Мраз":

    Обиден !!! Че не са го избрали за "гуру " или " лама " ...а бил само Паяк !!!?

    17:03 06.02.2026

  • 13 Петък е

    13 1 Отговор
    Колко да работят? И те като милиционерите. Колкото да се намират на работа.

    17:03 06.02.2026

  • 14 След дъжд качулка

    16 0 Отговор
    Сетиха се..

    17:05 06.02.2026

  • 15 тази Агенция

    17 0 Отговор
    НПО ли е?

    Коментиран от #31

    17:05 06.02.2026

  • 16 Дезинформация

    23 1 Отговор
    Кас услужливо медиите забравиха думите на кмета за присъствието на едни служби там.И никой не зададе въпроса как първи са били там.

    17:07 06.02.2026

  • 17 Ъхъ

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина ли":

    Точно навреме!😂😂😂😂😂

    17:09 06.02.2026

  • 18 А стига бе

    20 0 Отговор
    Трябваше да изчакат, докато всичко се разкрие🤣🤣🤣

    17:10 06.02.2026

  • 19 Гръм и мълнии

    17 0 Отговор
    Каква светкавична реакция.

    17:11 06.02.2026

  • 20 Агенцията по кучетата кога?

    16 3 Отговор
    Кмета се изтърва, че при бандитите деца никога не са стъпвали. Лагерита са били до 2022-ра преди да дойдат въоръжените зелени главорези.

    Коментиран от #30

    17:12 06.02.2026

  • 21 С деца шега не бива

    14 1 Отговор
    То се ходи на скаутски лагер но за два дни,демек преспиване.Може в хижа може палатки но трябва да са придружени от сериозен брой педагози.

    Коментиран от #27

    17:13 06.02.2026

  • 22 9689

    13 0 Отговор
    Подир дъжд качулка некадърни заплатаджии.

    17:16 06.02.2026

  • 23 БРАВООООО9ООО

    13 0 Отговор
    МУШИКИ. ВРЕМЕ БЕШЕ. НЕ САМО ДА СЕ САМО ЗАДОВОЛЯВАТЕ ПАРИЧНО И НЕЩО ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТРЯБВА. СЛЕД СЪБИТИЕТО КАКТО ВИНАГИ. ЗАЩО ЛИ ВИ ИМА ПОЧТИ ВСИЧКИ СЛУЖБАРИ.

    17:16 06.02.2026

  • 24 Яни Макулев

    14 1 Отговор
    Не ме е страх Иво Калушев да не изпелерасти синът ми, нито това, че става дума за наркотици. Тези, които повдигат тези теми, не знаят за какво става въпрос. Целият център на София сме пелеразти и взимаме наркотици. Ние сме шесто поколение софиянци. Аз познавам Иво от 35 години и по-добре той да изпелерасти и да взема наркотици с него – по-добре той да го изпелерасти и да му дава наркотици, отколкото някой друг. Имам му пълно доверие, той няма как да убие някого, освен за оцеляване. Питайте последният софиянец, който ще потвърди думите ми.

    17:19 06.02.2026

  • 25 Бай Араб

    15 3 Отговор
    Трима мъже загинаха геройски , дадоха живота си в борбата за опазване на околната среда.

    Коментиран от #28

    17:20 06.02.2026

  • 26 Едно НПО

    15 1 Отговор
    От очевидно нетренирани пиндофили с оръжие и незнайно от къде огромни суми пари. направиха полиция, агенции и данс, манс за смях. Толкова много работи са работили, че не знаят кое занимание ги е убило.

    17:20 06.02.2026

  • 27 Яни Макулев

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "С деца шега не бива":

    Не искаме държавни педагози при децата ни. Познаваме Иво, и всеки от нас е имал сиекс и е взимал наркотици с него. Затова му даваме децата си и никой от нашия кръг няма да каже нищо повече, от това, което аз казвам.

    17:23 06.02.2026

  • 28 Смърфиета

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Араб":

    Двама храбри рейнджъри от НАЗГТ.

    17:24 06.02.2026

  • 29 Все убави

    13 1 Отговор
    То и Влазо Кузов беше професор ерудит.

    Коментиран от #32

    17:25 06.02.2026

  • 30 Смърфиета

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Агенцията по кучетата кога?":

    Национална агенция за развъждането на кучета за месо (НАРКМ)

    17:27 06.02.2026

  • 31 Смърфиета

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "тази Агенция":

    Национална агенция за защита на наркотиците и лицата от детски пол.

    17:34 06.02.2026

  • 32 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Все убави":

    Консултирал е Мангърдич Халваджиян за "Мамник"

    17:36 06.02.2026

  • 33 Яни Макулев

    7 0 Отговор
    Аз се доверявам на Яни Макулев, а не на майката на сина ми и нейните родители. Освен това, тя е оттеглила жалбата им в ДАЗД и ДАНС.

    17:38 06.02.2026

  • 34 Шрък белов

    5 1 Отговор
    Ако дейноста на момчетата е финансирала партия,коя партия ще да е?

    Коментиран от #37

    17:46 06.02.2026

  • 35 Истината

    10 1 Отговор
    Случаят петрохан е стоп кадър на цялата държава и хората в нея.Една кочина, както го пише и в смс-а на главния заподозрян.Горски рейнджъри с вид на извънземни, пропаднали типове, родители и деца завладени от окултните им духовни практики, борещи се със зъби и нокти децата им да са при рейнджърите, но не и в семейството, къдено им е мястото , държавни органи и институции превърнати в частно-партийни ОПГ и на целия този пейзаж една президентка-оф цъ, с безкрайни консултации за временен премиер, зер политическите избори са вся и всьо за пишман политиците.

    17:50 06.02.2026

  • 36 Петрич

    5 1 Отговор
    Кога, веднага да им се дадат БОНУСИ .

    17:53 06.02.2026

  • 37 Една

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Шрък белов":

    Цветна, с разбирания за свободна любов всякаква, включително и с деца. Опитаха да го рекламират и по училищата, като имаха министър.

    17:54 06.02.2026

  • 38 Тончо

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Абе другарю, какви ББ и ДП са ти в главата?! Тази паравоенна организация е сключила споразумение с Министерсвото на околната среда и водите само няколко месеца след идването на власт на правителството на Просто Киро. Министър на Киро е подписал това споразумение без да е ясно основанието за това! Впоследствие се оказва, че тази паравоенна организация е била финансово поскрепяна от хора на ПП, включително кмета на София Терзиев! Къде е Борисов в тази сага... мога само да си представя ако ББ имаше съшата роля, каквато се оказват да имат политици от ПП по високите етажи. Тази история за пореден път показва какви хора са тези от ПП и каква измамна промяна са ни готвели жълтопаветниците...

    Коментиран от #42

    17:56 06.02.2026

  • 39 държава в държавата и тия нищо не знаят

    5 0 Отговор
    и тия нищо не знаят , сега се самосезирали, а сигнала за педофилия от данс защо не го знаехте, тая територия да не е като руската федерация та да не се знае, сега чак се сетили .Е какво като сте се сезирали. Нищо, нула ,никакъв резултат. Безобразие. само уволнения ,наказания и лагери ви оправят. След труповетесе самосезират. Идиотска работа. Вместо да предотвратяват , те след дъжд качулка. Много важно. Ще преливат от пусто в празно за да оправдаят съществуването си. Абе педовифили щъкат из страната , тия нищо не знаят. Тоя Калушев изобщо не им е известен с неговата любов към децата,спасител е той !

    18:04 06.02.2026

  • 40 Брей!

    8 0 Отговор
    Тези се размърдаха най-после,за да напомнят,че изобщо ги има!!! От дни се знаеше,че с много "добричкия"чичко калушев има момче на 15год. с което от девет дни баща му няма никаква връзка,ама социалните не знаели! Те не знаели и за един Леончо на 9год.,който се скита по света със същия чичко-лама! А онези от министерството на образованието със сигурност не знаят защо тези деца не са на училище и какво става в частните училища с "нестандартни методи на обучение"! След толкова незнаене, дано БОГ опази БЪЛГАРИЯ от всички неадекватни незнаещи политически калинки!!!

    Коментиран от #45, #47

    18:06 06.02.2026

  • 41 Опааа

    4 1 Отговор
    Милиционерите до 2030 ще намерят ли тоя? Изобщо ще разкрият ли нещо по този случай???

    18:08 06.02.2026

  • 42 Опааа

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тончо":

    Киро-тЪ пирО да каже колко дрога е получавал от тия.

    18:09 06.02.2026

  • 43 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 1 Отговор
    Пратиха чистачите от данс .....няма камери , записи всичко е почистено и пуснаха МВР и прокурорите .....ЧЕСТИТО за честното разследване !!!!!!! Смях до безкрай !!!!!!!

    Коментиран от #44

    18:13 06.02.2026

  • 44 Има ли държава или НЕ ???

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Има спекула , кражби , убийства , има мой човек , злоба и простащина ......ДЪРЖАВАТА УМРЕ !!!!!

    Коментиран от #53

    18:15 06.02.2026

  • 45 Яни Макулев

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Брей!":

    Аз нямам нищо против моят син да учи ан.лен c.кс при шри лама Иво Калушев. Знам, че не е извратен и няма да го нарани. И майката на сина ми няма нищо против. Бабата и дядото, нейните родители са против. Аз му имам доверие на лама Имо, защото самият аз съм правил сиекс и съм взимал наркотици с него.

    18:16 06.02.2026

  • 46 Истината

    5 2 Отговор
    Калушев е будист, разбирай сатанист, защото целия свят е в лукавия, а Христос го казва ясно:
    Аз съм вратата: ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша. Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби...

    Коментиран от #48

    18:18 06.02.2026

  • 47 Яни Макулев

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Брей!":

    Няма вече Леон. Той е на осем. Много знаеше и лама Иво го отпрати. Родителите му нито единият, нито другият могат да му платят кγрсовете по екстремно оцеляване. Той просто няма да ходи на училищте, но Иво Калушев не носи отговорност за това, а неговите родители. Ако държавата търси Леон, няма да го намери.

    18:20 06.02.2026

  • 48 Яни Макулев

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Истината":

    Леон влезе.

    18:21 06.02.2026

  • 49 Бонев

    4 0 Отговор
    Бащата на този ученик не казва истината. Ученикът няма ли учители, няма ли майка, близки? Каква е тази мистерия и на кого е нужна?

    Коментиран от #51

    18:23 06.02.2026

  • 50 Не е педьофилчо

    1 0 Отговор
    Откраднали са пари тези момчета.Някой си ги иска.

    18:23 06.02.2026

  • 51 Яни Макулев

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бонев":

    Аз гарантирам, че ще има хепи енд, щом лама Иво е жив.

    18:30 06.02.2026

  • 52 МНОГО АГЕНЦИИ В НАШАТА ДЪРЖАВА БЕ

    0 0 Отговор
    НЕ ГИ БУДЕТЕ. По цял ден гледат клипове в нета и задяват колежките.

    18:33 06.02.2026

  • 53 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Има ли държава или НЕ ???":

    Значи, вече не е Трета, а ще има Четвърта BG държава? Дай боже защото сега слушайки Цветя от края на осемдесетте, започвам да си задавам некои въмпроси.

    18:33 06.02.2026

  • 54 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Аз също се самосезира и почвам да ви псувам

    18:38 06.02.2026

  • 55 Луд

    0 0 Отговор
    Наи вероятно ,,КОЗЕЛЪТ,, Ги е застрелял същият от книгите на ПИС. КАЛЧЕВ.

    18:40 06.02.2026

  • 56 Абе

    0 0 Отговор
    Нима очаквате бащата на детето, с което е Кауша, ще говори обективно, и ще каже нещо против Будиста?Остай тия работи би казал Стоичков.

    18:46 06.02.2026

  • 57 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Свалят децата в пещерите, и там ги дрогират и мбат. За да им закалят психиката ги оставят сами да чакат, обяснява им се, че са сами на света, че близките им няма да им помогнат, разпитват се, за да бъдат манипулирани по-лесно, вероятно се заснемат и интимни кадри, и така. Тези хора от 35 години имат таен живот и не им пука от никого, обратни са. Искат да имат всичко, защото са от аристокрацията на Попа на София, а са расли в мизерия. Яни Макулев живее на Шести септември и Толбухин. Познава се с Ивайло Калушев от кръга около Градска библиотека. Калушев от началото на деветдесетте организира курсове за оцеляване. Кръгът е сектантски. Факт.

    18:49 06.02.2026

  • 58 тука е така - всарани сме у еврозоната

    2 0 Отговор
    Кви сатия глупасти бе,къв лама е тоя гмуркач с любов към непълнолетните дечица , лама с децата из пещерите да търси златото на фараона. А пари от къде, ? Съсипаха Бългаия идиоти ненормални. Закрили мвр Годеч оставили там един старши, гранична полиция никаквая няма ,нищо че петрохан е в 30 километровата зона, дали права на някакви пещерняци ,уж да се борят с ланския сняг , въоръжени и оборудвани като за луната, и никой нищо не знае, шокирани ,родителите виновни ,че не дават информация и всичко е туш,тишина и мълчание. Данс пък изобщо не са от тука ,те дали на прокуратурата материяли и толкоз, до тук,не ги интересува кой контралира билото на стара планина. А трупове екзекутирани като по филмите ,кучета изгорени, другите малоумници въоръжени до зъби щъкат в неизвестност, ако ги срещнем не знаем какво да правим, да ги трепаме ли, да ни трепят ли, да се сражаваме ли, на арменския поп ли да се обаждат хората, изобщо хаос и неуредици. Президенката у италия ,да откирав световното , премиер кога ще назначи само ясновидките знаят. Как да имаш сигурност, доверие, да вярваш в нещо разумо,в нещо нормално , като от всуе малоумници с власт ти обясняват ,че ти си виновен за всичко а при тях никаква информация,заплатките вървят, отруските се взимат редовно , стажа тече, привилегии ,коли власт медии и всичко е ок. А електората а ко издържи ,издържи ако не у гробищата ,Митко гробара чака ,той знае как !

    Коментиран от #62

    18:54 06.02.2026

  • 59 хора избивайте се

    1 0 Отговор
    ЗА ПАРИ това е смисъла на всичко!!!

    19:02 06.02.2026

  • 60 На границата

    3 0 Отговор
    На мен ми направи впечатление че и двата имота в които са се провеждали лагери са в погранични райони със страни извън ЕС. Дали не са си осигурили канал за бяготство ако нещо се случи...

    Коментиран от #61

    19:20 06.02.2026

  • 61 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "На границата":

    Естествено.

    19:23 06.02.2026

  • 62 Яни Макулев

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "тука е така - всарани сме у еврозоната":

    Има една неизследвана пещера, дупката на скункса. Входа е под вода, но вътре е сухо. Няма бактериален живот. Тези, чиито тела останат там, ще оцелеят, за да се преродят в новия свят като лами и бодхисатви.

    19:31 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове