Агенцията за закрила на детето се самосезира във връзка със случая "Петрохан"

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосезира по случая с издирваното дете след тройното убийство край "Петрохан", съобщи Нова тв.
По-рано бащата Яни Макулев обяви в ефира на "Здравей, България", че детето му е с Ивайло Калушев, който е в неизвестност от няколко дни.
От агенцията съобщават, че до сутринта на 6 февруари 2026 г. в ДАЗД не са били получавани официални сигнали, свързани с детето и неговото семейство. По-късно в същия ден обаче е постъпил сигнал чрез онлайн платформата на агенцията „Подай сигнал“.
След получаването на информацията Държавната агенция за закрила на детето е предприела незабавни действия, като е сезирала всички компетентни органи по закрила и е изискала наличната информация по случая.
15-годишният син на спелеолога е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев и Николай Златков, като последният контакт с детето е бил на 29 януари по време на престой на морето. Макулев заяви, че след този момент телефоните на тримата са изключени, но изрази увереност, че синът му е в безопасност, тъй като познава Калушев от десетилетия и му има доверие. От МВР съобщиха, че информацията не е нова за тях, работата по всички версии продължава.
