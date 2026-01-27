Ограничено е движението на камиони през три гранични пункта на територията на РСМ

От полунощ е въведено пълно ограничение за преминаването на товарни автомобили през граничните пунктове "Деве Баир", "Делчево" и "Ново село" на територията на Република Северна Македония. Към момента обстановката по границите е спокойна.

Институциите са в готовност, информират от Областна администрация - Благоевград, които поддържат връзка с ОД на МВР - Благоевград, "Гранична полиция" и ангажираните служби.

Водачите на товарни автомобили се информират своевременно с цел недопускане на струпване и напрежение. Блокадата е в сила заради правилото "90/180", което не позволява на международните шофьори от трети страни да работят на територията на Европейския съюз повече от 90 дни в рамките на 180 дни.