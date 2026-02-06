Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Левски в Монца

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца.
В града живее втората по големина българска общност в Италия.
Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година.
Това е първият паметник на българския революционер в Италия.
Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото.
Пред него държавният глава изтъкна, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. „Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода“, подчерта Йотова. Кметът Пилото сподели, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.
Държавният глава посочи, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него.
Президентът заяви, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност, съобщават от прессекретариата на държавния глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 браво йотке
Коментиран от #5
19:11 06.02.2026
2 Супер
19:12 06.02.2026
3 къде е
19:18 06.02.2026
4 Не е нужно
19:26 06.02.2026
5 Да де, ама
До коментар #1 от "браво йотке":Ако там беше простата и крадлива герберска Тиква Борисов, щеше да е с ръце в джобовете, със стърчаща риза и разкопчан дюкян.
Коментиран от #20
19:28 06.02.2026
6 ТУРИЗЪМ НА ДЪРЖАВНА СМЕТКА
19:31 06.02.2026
7 Хмм
19:34 06.02.2026
8 Новияни президент започна с екскурзиите
Коментиран от #10
19:34 06.02.2026
9 Кой
19:39 06.02.2026
10 Хмм
До коментар #8 от "Новияни президент започна с екскурзиите":аристократите не ходят в панталони
19:41 06.02.2026
11 Хух
19:45 06.02.2026
12 Признание
Коментиран от #15
19:48 06.02.2026
13 Види се
19:59 06.02.2026
14 Помак
19:59 06.02.2026
15 Да те светна по въпроса:
До коментар #12 от "Признание":Прасчо Пеевски и Тиквата Борисов щяха да са първи.
20:01 06.02.2026
16 Питане
Ако не на голям български герой, то поне на Гюро Михайлов, защото нашите комунисти направиха целият ни народ на този образ
20:06 06.02.2026
17 Будна пчеличка
21:02 06.02.2026
18 Дзак
21:20 06.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 и йотка
До коментар #5 от "Да де, ама":е същата буля като бойковци шишовци мунчовци зулуси копейки и другата сган "управленци" нищо неправещи клоуни и ако Левски можеше да се върне 100% щеше да гръмне тая парцуца веднага!
00:39 07.02.2026
21 малко истински факти
08:12 07.02.2026