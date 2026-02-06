Новини
България »
Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Левски в Монца

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Левски в Монца

6 Февруари, 2026 19:08 1 354 21

  • илияна йотова-
  • балереф-
  • васил левски-
  • монца

В града живее втората по големина българска общност в Италия

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Левски в Монца - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца.

В града живее втората по големина българска общност в Италия.

Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година.

Това е първият паметник на българския революционер в Италия.

Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото.

Пред него държавният глава изтъкна, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. „Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода“, подчерта Йотова. Кметът Пилото сподели, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.

Държавният глава посочи, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него.

Президентът заяви, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност, съобщават от прессекретариата на държавния глава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво йотке

    22 7 Отговор
    напред към следващата екскурзия или консултация!

    Коментиран от #5

    19:11 06.02.2026

  • 2 Супер

    20 9 Отговор
    Сега да отдаде почит и в други туристически дестинации, народа плаща

    19:12 06.02.2026

  • 3 къде е

    6 10 Отговор
    лицето Радев?

    19:18 06.02.2026

  • 4 Не е нужно

    12 6 Отговор
    Поне да не го гневи Апостола там Горе !

    19:26 06.02.2026

  • 5 Да де, ама

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "браво йотке":

    Ако там беше простата и крадлива герберска Тиква Борисов, щеше да е с ръце в джобовете, със стърчаща риза и разкопчан дюкян.

    Коментиран от #20

    19:28 06.02.2026

  • 6 ТУРИЗЪМ НА ДЪРЖАВНА СМЕТКА

    13 5 Отговор
    Комунистите най-обичат така.

    19:31 06.02.2026

  • 7 Хмм

    11 6 Отговор
    колко е деббела, ужас, а Левски и Ботев са гладували в онази воденица

    19:34 06.02.2026

  • 8 Новияни президент започна с екскурзиите

    11 5 Отговор
    Още правителство не е сформирала , но започна да се разхожда по Европа! Истинска аристокрация!

    Коментиран от #10

    19:34 06.02.2026

  • 9 Кой

    9 4 Отговор
    сътвори този пършив венец ? Просто да се отбие номера . Срам , срам и срам е всичко това .

    19:39 06.02.2026

  • 10 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Новияни президент започна с екскурзиите":

    аристократите не ходят в панталони

    19:41 06.02.2026

  • 11 Хух

    6 6 Отговор
    Лицемерка, според идеологията й, Левски е булгаро-нацист!

    19:45 06.02.2026

  • 12 Признание

    6 6 Отговор
    Ако Левски беше жив, щеше да отреже с кунките гръцмуля на Резидента и Вицето и ще им хвърли чепките на прасетата.

    Коментиран от #15

    19:48 06.02.2026

  • 13 Види се

    6 1 Отговор
    Временно е спряла консултациите за служебен премиер, за къде да бърза?Абе дайте й звънците за кукери, перука и костюм не й трябват.

    19:59 06.02.2026

  • 14 Помак

    2 7 Отговор
    Пред барелефа на престъпник и бутафорен герой от помашки произход

    19:59 06.02.2026

  • 15 Да те светна по въпроса:

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Признание":

    Прасчо Пеевски и Тиквата Борисов щяха да са първи.

    20:01 06.02.2026

  • 16 Питане

    4 3 Отговор
    А кога поне едно МАЛКО балеревче в "ОБИЧАНАТА" от всички ни Матушка ?
    Ако не на голям български герой, то поне на Гюро Михайлов, защото нашите комунисти направиха целият ни народ на този образ

    20:06 06.02.2026

  • 17 Будна пчеличка

    1 6 Отговор
    Достойна Българка и ще остане на поста президент на България и следващите 5години!!!

    21:02 06.02.2026

  • 18 Дзак

    1 0 Отговор
    Очакваме да видим дали ще оспори промените в изборния кодекс!

    21:20 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 и йотка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да де, ама":

    е същата буля като бойковци шишовци мунчовци зулуси копейки и другата сган "управленци" нищо неправещи клоуни и ако Левски можеше да се върне 100% щеше да гръмне тая парцуца веднага!

    00:39 07.02.2026

  • 21 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Тази комуноиднакранта е позор за България .

    08:12 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове