Новини
България »
5 декара иглолистна гора изгоряха заради детска игра

5 декара иглолистна гора изгоряха заради детска игра

25 Август, 2025 11:10 581 4

  • пожар-
  • сливен-
  • огън-
  • детска игра

Пожарникари спасиха 8 декара прасковена градина и 5 сгради над кв. „Комлука“

5 декара иглолистна гора изгоряха заради детска игра - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Детска игра с огън е причинила един от двата големи пожара край Сливен през уикенда. Огънят е унищожил 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи, но пожарникари са успели да овладеят стихията и да спасят още 50 декара гора, 8 декара овощна градина и 5 сгради, съобщи Нова ТВ.

Пожарите край Сливен през изминалите дни са засегнали значителни горски и земеделски площи, съобщиха от полицията в понеделник. Един от инцидентите е станал в събота в местността Свети Георги над квартал „Комлука“. По данни на полицията причината е детска игра с огън, прераснала в мащабен горски пожар.

В гасенето са участвали 8 екипа на пожарната от Сливен, служители на Държавното горско стопанство – Сливен, представители на общинската горска служба, полицаи и доброволци. Благодарение на бързата намеса са спасени 50 декара смесена гора и 5 сгради. Изгорели са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи.

Друг инцидент е възникнал в петък следобед – около 15:35 часа – в землището на село Самуилово. Там е изгоряла орехова градина с площ от 12 декара, като пожарникарите са успели да опазят 8 декара прасковени насаждения. Няма пострадали хора.

Според първоначалната информация най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    терористи бьлхарски и бьдещи убийци на пътя

    11:14 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Детска игтра ми, след като не имало мълнии и падащи горящи оранжеви гъби в района. Все пак винаги можеше да кажат, че е бил Путин в краен случай.

    11:15 25.08.2025

  • 3 там и децата са пиромани

    2 0 Отговор
    няма какво да правят . ходят да се греят . наказуемо е .

    11:18 25.08.2025

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Немирни дечица, демокрацията ги развъди - палят, чупят, влакове дерайлират, прозорци трошат, а и ножове вадят ...

    11:27 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове