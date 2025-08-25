5 декара иглолистна гора изгоряха заради детска игра

Детска игра с огън е причинила един от двата големи пожара край Сливен през уикенда. Огънят е унищожил 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи, но пожарникари са успели да овладеят стихията и да спасят още 50 декара гора, 8 декара овощна градина и 5 сгради, съобщи Нова ТВ.

Пожарите край Сливен през изминалите дни са засегнали значителни горски и земеделски площи, съобщиха от полицията в понеделник. Един от инцидентите е станал в събота в местността Свети Георги над квартал „Комлука“. По данни на полицията причината е детска игра с огън, прераснала в мащабен горски пожар.

В гасенето са участвали 8 екипа на пожарната от Сливен, служители на Държавното горско стопанство – Сливен, представители на общинската горска служба, полицаи и доброволци. Благодарение на бързата намеса са спасени 50 декара смесена гора и 5 сгради. Изгорели са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи.

Друг инцидент е възникнал в петък следобед – около 15:35 часа – в землището на село Самуилово. Там е изгоряла орехова градина с площ от 12 декара, като пожарникарите са успели да опазят 8 декара прасковени насаждения. Няма пострадали хора.

Според първоначалната информация най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън.