Министър Вълчев откри 23-то издание Националните летни студентски игри за 650 студенти в Китен

При изключително голям интерес започна 23-то издание на Националните летни студентски игри „Летен университет” в навечерието на 25-тата годишнина на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).

В периода 24–31 август 2025 г. Националното представителство на студентските съвети организира двадесет и третото издание на най-мащабното спортно-образователно студентско събитие в страната. Тази година домакин отново е курортното селище Китен, хотел „Грийн парк Китен“.

Със спортен дух и младежка енергия организаторите за поредна година отбелязват рекорден брой участници – 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България. Участниците ще се съревновават в разнообразни спортни дисциплини и ще вземат участие в културна и образователна програма. „Летен университет“ за пореден път ще бъде пространство за изграждане на приятелства, партньорства и обмен на идеи между младите хора.

Официалното откриване събра редица гости, сред които министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който за поредна година уважи събитието със своето присъствие и приветствие към участниците. Сред официалните лица бяха също съветникът на министъра г-н Кристиян Маджуров, народният представител в 51-то Народно събрание г-жа Галя Василева, както и д-р Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020–2024 г. и президент на Алумни общността на организацията.

Своята подкрепа и уважение към инициативата изразиха и кметовете – г-н Иван Гайков, кмет на община Приморско, и г-н Николай Марков, кмет на Китен.

Сред официалните гости се откроиха още: д-р Никола Танаков – директор на Националния студентски дом, доц. д-р Николай Стайков – член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, проф. д-р Сава Димитров – ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, проф. Красимир Петков – ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“, както и доц. д-р Драгомир Стефанов – заместник-кмет на район „Студентски“.

Всички гости отправиха своите послания и пожелания към студентската общност, като подчертаха значимостта на събитието за личностното и професионалното развитие на младите хора.

Партньори на „Летен университет 2025“ са Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, Община Бургас, Община Приморско, Кметство Китен, Българският футболен съюз, Националната спортна академия „Васил Левски“, както и редица компании и организации, сред които Xiro.bg, Schwarzkopf Professional – Inspres, вода H2O, магазин „Контрабанда“, Пощенска банка и „Сейнт Тропе Клуб“.

Огънят на Националните студентски летни игри „Летен университет“ бе тържествено запален от д-р Даниел Парушев, министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и председателя на Националното представителство на студентските съвети г-н Ангел Стойков. От името на състезателите клетвата произнесе Златан Врачалийски, а от името на съдиите – Сергей Сергиев.

„Летен университет“ 2025 затвърждава своята роля като едно от най-значимите студентски събития в България – инициатива, която обединява младите хора чрез спорт, образование и приятелство и оставя трайна следа в академичната и обществената среда.