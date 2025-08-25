Новини
България »
Излязоха нови подробности за открития дрон край Созопол

Излязоха нови подробности за открития дрон край Созопол

25 Август, 2025 17:11 636 10

  • дрон-
  • созопол

Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият на 12 август 2025 г. край Созопол безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец

Излязоха нови подробности за открития дрон край Созопол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият на 12 август 2025 г. край Созопол безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.

Депутатът пита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване".

Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбелязва министърът. Атанас Запрянов обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса".

Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още Атанас Запрянов.

На 12 август от Министерството на отбраната съобщиха, че военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол. Преди това военнослужещите констатират, че откритият дрон е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 4 Отговор
    Запрянката да набави някой чип от руския трофеен дрон за бракуваната Еф-ка.

    Коментиран от #4

    17:13 25.08.2025

  • 2 Зевс

    3 4 Отговор
    Можеше да го разглобят, копират и да го пуснем в производство, ама май и за това вече нямаме капацитет, на евроатлантиците им дай само да рушат.

    17:18 25.08.2025

  • 3 Тоалетната хартия

    3 3 Отговор
    Дрона е шпионирал украинските девици по нашето черноморие..

    Коментиран от #5

    17:18 25.08.2025

  • 4 Хайде сега

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Хайде сега! На Ф-16,бл-70, вх В,ГЗ, ет ,3 ,жкЦуцурлево, не му трябва чип от дрон.Пали на сигурно с манивела.

    17:20 25.08.2025

  • 5 Освалдо Риос

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тоалетната хартия":

    Украинска девица? Та те се раждат без химен единствени в света.

    17:20 25.08.2025

  • 6 Сталин

    3 3 Отговор
    Руския дрон е чул че има някъде в България шкафче пълно с кюлчета и пачки и е тръгнал да ги търси

    Коментиран от #8

    17:20 25.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    КОГАТО МИНИСТЪРА НА ВОЙНАТА ПОЧНЕ ДА РАЗГЛЕЖДА НАМЕРЕН ДРОН С ЛУПА ,
    ЗА ДА ОТКРИЕ КОСМИ ОТ РОДА УРСУС ( МЕЧКИ)
    ......
    ЗНАЧИ СИ Е СБЪРКАЛ ПРОФЕСИЯТА И ТРЯБВА ДА РАБОТИ МИКРОБИОЛОГ В ОБЛАСТНО ХЕИ :))

    17:21 25.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Опашката се различава от Орлан.

    17:22 25.08.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    2 0 Отговор
    Кой унищожава вражески дрон без да го изучи?

    17:23 25.08.2025

  • 10 ОНД

    0 0 Отговор
    Цял свят знае, че е руски дрон! Само вие не разбрахте....

    17:27 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове