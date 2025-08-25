Излязоха нови подробности за открития дрон край Созопол

Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.
Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият на 12 август 2025 г. край Созопол безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.
Депутатът пита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване".
Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбелязва министърът. Атанас Запрянов обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса".
Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още Атанас Запрянов.
На 12 август от Министерството на отбраната съобщиха, че военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол. Преди това военнослужещите констатират, че откритият дрон е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
17:13 25.08.2025
2 Зевс
17:18 25.08.2025
3 Тоалетната хартия
Коментиран от #5
17:18 25.08.2025
4 Хайде сега
До коментар #1 от "честен ционист":Хайде сега! На Ф-16,бл-70, вх В,ГЗ, ет ,3 ,жкЦуцурлево, не му трябва чип от дрон.Пали на сигурно с манивела.
17:20 25.08.2025
5 Освалдо Риос
До коментар #3 от "Тоалетната хартия":Украинска девица? Та те се раждат без химен единствени в света.
17:20 25.08.2025
6 Сталин
Коментиран от #8
17:20 25.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА ОТКРИЕ КОСМИ ОТ РОДА УРСУС ( МЕЧКИ)
......
ЗНАЧИ СИ Е СБЪРКАЛ ПРОФЕСИЯТА И ТРЯБВА ДА РАБОТИ МИКРОБИОЛОГ В ОБЛАСТНО ХЕИ :))
17:21 25.08.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Сталин":Опашката се различава от Орлан.
17:22 25.08.2025
9 Делю Хайдутин
17:23 25.08.2025
10 ОНД
17:27 25.08.2025