Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа

В Созопол е ден на траур след трагедията преди дни, при която трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа.
18-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата. Назначена беше проверка на обучението на младия мъж.
Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал.
Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Да видят "Game over" последствията от "Бързи и яростни"
08:07 20.10.2025
2 Сила
08:09 20.10.2025
3 цербер
Коментиран от #5
08:10 20.10.2025
4 Читател
08:10 20.10.2025
5 Сила
До коментар #3 от "цербер":Утре ще е в София ...заради Сандокан от Факултето убит в мола от Рамбо Тариката от Виетнамските ....!!! Амин ....
08:12 20.10.2025
6 Пич
Коментиран от #11
08:22 20.10.2025
7 Боруна Лом
08:23 20.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1488
08:26 20.10.2025
10 Циник
08:27 20.10.2025
11 Боруна Лом
До коментар #6 от "Пич":МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР ЗА 36 ГОДИШНИЯТ. ,, ПРЕХОД,,! НО ИМА БАНАНИ БОЛ, ВЕЧЕ ПОЧТИ НЯМА КОЙ ДА ГИ ЯДЕ! ЖАЛКО!
08:29 20.10.2025
12 Гертруд
08:30 20.10.2025
13 1488
или щеха да убият някоя майка с дете или себе си
бг ще се оправи само и единствено като се затрият сипки бьлхари
08:31 20.10.2025
14 1488
или щеха да убият някоя майка с дете или себе си
бг ще се оправи само и единствено като се затрият сипки бьлхари
08:31 20.10.2025
15 с книжка и в гробищата на
08:35 20.10.2025
16 коментар
Това е целенасочено ритуално самоубийство.
Последните им секунди са били пълни с кеф
Най вероятно са си викали
ГЛей , Глей колко дига
Айде слагайте минусите
08:36 20.10.2025
17 Какъв ден на траур
Убийците ги почитат, като богове!
Да ви В . А мам боклкукджийска!
Айде. И НС с една минута мълчание
08:46 20.10.2025
18 ои8уйхътгрф
Това е ЕСТЕСТВЕН ПОДБОР при който най-калпавите се отстраняват- нищо повече, нищо по-малко
08:52 20.10.2025
19 Вместо ненужен траур
08:54 20.10.2025
20 Глав
08:55 20.10.2025