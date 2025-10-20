Новини
България »
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа

Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа

20 Октомври, 2025 08:04 866 20

  • созопол-
  • ден на траур-
  • катастрофа

Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите

Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Созопол е ден на траур след трагедията преди дни, при която трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа.

18-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата. Назначена беше проверка на обучението на младия мъж.

Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал.

Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 1 Отговор
    Всчки курсисти трябва да имат по 10 часа обучение в спешното.

    Да видят "Game over" последствията от "Бързи и яростни"

    08:07 20.10.2025

  • 2 Сила

    14 2 Отговор
    Всеки ден е ден на траур в БГ то .....всеки Божи ден !!!

    08:09 20.10.2025

  • 3 цербер

    4 5 Отговор
    Не трябва да е Ден на траур само в Созопол ,а в цяла България! Народът на държавата ни продължава да се топи ежедневно!

    Коментиран от #5

    08:10 20.10.2025

  • 4 Читател

    12 2 Отговор
    Цирк. Цирк Созопол. Да видят местните, какви неадекватници са избрали за управници.

    08:10 20.10.2025

  • 5 Сила

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "цербер":

    Утре ще е в София ...заради Сандокан от Факултето убит в мола от Рамбо Тариката от Виетнамските ....!!! Амин ....

    08:12 20.10.2025

  • 6 Пич

    14 0 Отговор
    Проблема на подрастващите е мозъчен и мисловен !!! Цяло поколение , изпуснато да мутрее. Това са им ценностите. Ако не се изтрепват по пътищата се изтрепват по моловете !!! И няма значение от парите на родителите. Виждали сме келешите да фучат с Мерцедеси , но сме ги виждали да фучат и с Голфчета !!! Кой е виновен - родителите !!! Когато един келеш получава неща за които не е положил никакви усилия , само защото " Пешко и Мими имали " , и му се прощават всички издънки , защото и " Пешко и Мими правят така " , вие какъв индивид очаквате да се получи...?!

    Коментиран от #11

    08:22 20.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    КАМИКАДЗЕТА! ЖАЛКО ЗА ДРУГИТЕ ДВАМА!

    08:23 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    1 5 Отговор
    бащата на някаква сияна ми влиза в заведението и ми дигна луд скандал за 20 ст

    08:26 20.10.2025

  • 10 Циник

    8 0 Отговор
    И Бърни Екълстоун да му е бил инструктор, кел файда. При такава скорост инструктажът не помага. Търсят под вола теле. Да проверят родителите му, дето са възпитали малоумен убиец. Жалко и за тях, естествено, ама още по-жалко за почернените семейства на другите деца.

    08:27 20.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР ЗА 36 ГОДИШНИЯТ. ,, ПРЕХОД,,! НО ИМА БАНАНИ БОЛ, ВЕЧЕ ПОЧТИ НЯМА КОЙ ДА ГИ ЯДЕ! ЖАЛКО!

    08:29 20.10.2025

  • 12 Гертруд

    1 3 Отговор
    Едно лудо- младо в случая три бройки приключиха земния си път без време. Не виня младежа, морето му е до колене. Питам кой го оборудва с колата ковчег, кой плати курса за обучение и сметна, че с това се изперпват неговите задължения и отговрности. Къде е обществената търпимост, отговорност, превенция приключващи в дни на траур за жалост. Мрънкат постоянно гилдията на инструкторите, но из между тях има много гнили ябълки- печалбари, допускащи хора опасни за себе си и околните по пътищата, неподготвени, непознаващи елементарни пътни правила за движение и поведение на пътя.

    08:30 20.10.2025

  • 13 1488

    4 1 Отговор
    три балкански @ни по малко
    или щеха да убият някоя майка с дете или себе си
    бг ще се оправи само и единствено като се затрият сипки бьлхари

    08:31 20.10.2025

  • 14 1488

    2 1 Отговор
    три балкански @ни по малко
    или щеха да убият някоя майка с дете или себе си
    бг ще се оправи само и единствено като се затрият сипки бьлхари

    08:31 20.10.2025

  • 15 с книжка и в гробищата на

    2 0 Отговор
    бургас . за това ли живеем . на 18 и с кола . аз първата я взех на 38 години . то глезотията не помага . кат си малък и защо се правиш на вин дизел . това е лоша игра . в созопол няма полиция .

    08:35 20.10.2025

  • 16 коментар

    5 0 Отговор
    Трагедия е ако е нещастен случай.

    Това е целенасочено ритуално самоубийство.

    Последните им секунди са били пълни с кеф

    Най вероятно са си викали
    ГЛей , Глей колко дига

    Айде слагайте минусите

    08:36 20.10.2025

  • 17 Какъв ден на траур

    1 0 Отговор
    За едно коопиленце, което е за обявено за презрение!
    Убийците ги почитат, като богове!
    Да ви В . А мам боклкукджийска!
    Айде. И НС с една минута мълчание

    08:46 20.10.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    Какъв траур бе- трябва да се организират всенародни тържества, че тея улигуфриени са отнесли само дърво, а не семейство с деца в насрещното...

    Това е ЕСТЕСТВЕН ПОДБОР при който най-калпавите се отстраняват- нищо повече, нищо по-малко

    08:52 20.10.2025

  • 19 Вместо ненужен траур

    0 0 Отговор
    Налейте акъл в главите на тези безмозъчни млади!!!!Щото ще мине някой ден и отново ще се случи същата трагедия.И кой е по-виновен- шофьора на 1 ден или тези, които му се доверяват и качват в колата???!!!!

    08:54 20.10.2025

  • 20 Глав

    0 0 Отговор
    В основата на всичко е потомствен у.дефицит 1 тростотия в стари и млади.Това поколение от телефоните са в друг свят.Един се забил в автобус,друг сгазил хора,трети карал като в електронна игра.Две девойки пък скачали от влак в движение.Никой обаче не взема мерки поне да учат и образоват като хората.

    08:55 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове