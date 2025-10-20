Новини
Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол
  Тема: Войната на пътя

Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол

20 Октомври, 2025 17:36 1 473 10

  • кръвни проби-
  • катастрофа-
  • младежи-
  • созопол

И трите жертви не са били употребили спиртни напитки

Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол. И трите жертви не са били употребили спиртни напитки, съобщиха за NOVA от ОДМВР-Бургас. Очакват се резултатите от пробите за наркотици, тъй като те ще бъдат обработени в лабораторията на ВМА-София.

При инцидента на пътя за Черноморец загинала 18-годишният шофьор и още две момчета – и двамата на 17 години.

Има ли нарушения в обучението на 18-годишния шофьор, загинал в катастрофата край Созопол

В Созопол днес е ден на траур. След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че часът по нощно кормуване всъщност е проведен следобед. В ефира на „Здравей, България“ тази сутрин стана ясно още, че служител на ИА "Автомобилната администрация" ще бъде глобен заради липсата на колан по време на практическия изпит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    7 0 Отговор
    Бойко Борисов е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти.
    Вниманието си дължи на купен пиар в българските медии,
    които са на 113-то място, след повечето африкански медии!!!
    Колкото по-скапан е политическият продукт ГЕРБ,
    толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока.
    Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
    Затова Борисов е безпомощен неможач в управлението след изборите!
    Затова винаги Борисов се оправдава с ПП/ДБ.
    Затова и така лесно Пеевски се изгаври с Борисов и политическият му продукт ГЕРБ.

    Затова Пеевски толкова лесно изяде Борисов!
    Както свинята изяжда тиква!

    Коментиран от #8

    17:38 20.10.2025

  • 2 Жалко!

    8 0 Отговор
    Това е цената на краденето на асфалта от Борисов и шайката му ГЕРБ!

    17:40 20.10.2025

  • 3 Кой разбрал-разбрал

    4 0 Отговор
    Без следи от алкохол и цигари в тялото си аз ще бъда най здравия труп в гробището.

    17:40 20.10.2025

  • 4 редник

    3 1 Отговор
    / Излязоха пробите за алкохол.../

    Как излязоха - на самоход или някой им помогна?... 😃

    Ах, тази авторка - Излязоха РЕЗУЛТАТИТЕ от пробите!

    17:42 20.10.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    похвално

    17:49 20.10.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    "И трите жертви не са били употребили спиртни напитки"

    браво
    похвално

    17:49 20.10.2025

  • 7 Хмм

    3 0 Отговор
    висока скорост, решил да повози приятелите си

    17:51 20.10.2025

  • 8 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНАТА":

    не само ГЕРБ, но и БСП, и ИТН, а преди това ДПС

    17:54 20.10.2025

  • 9 Скороста и ефелъка са виновни

    4 0 Отговор
    при 90 процента от случаите. Не се мисли за родителите, за най близсите, дори за собствения живот. Лека им пръс и дано този случай бъде урок за бързаците.

    17:55 20.10.2025

  • 10 Всеки

    0 0 Отговор
    Всеки може да се удари, но да караш преднамерено с висока скорост на тесен път е ужасно лошо. С тази скорост дори на магистралата рядко съм карал и то ако е делничен ден и няма коли.
    Тотално не мислят тези млади.

    18:58 20.10.2025

