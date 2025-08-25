Новини
Полицаи и жандармеристи ескортираха мъж със симптоми на инфаркт до столична болница

25 Август, 2025 18:10 686 6

Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-София Николай Дионисиев и Филип Васев съпровождат автомобила през тунел „Ечемишка“, за да продължи бързо и безопасно придвижването си към болницата

Полицаи и жандармеристи ескортираха мъж със симптоми на инфаркт до столична болница - 1
На 21 август г-жа Рая Цолова и нейни близки пътуват по автомагистрала „Хемус“ към спешното отделение на столична болница, когато се натъкват на проблем – отклоняване на движението поради ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

На разклона за Ботевград те забелязват патрулна двойка и спират при униформените за помощ и съдействие – обясняват, че един от пътниците е с признаци на инфаркт и всяка минута е ценна. Мл. инсп. Атанас Каменов от ГДЖСОБТ и мл. инсп. Сара Гочева от РУ-Ботевград реагират незабавно и позволяват на автомобила да премине през затворения участък. Междувременно е организиран и ескорт. Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-София Николай Дионисиев и Филип Васев съпровождат автомобила през тунел „Ечемишка“, за да продължи бързо и безопасно придвижването си към болницата.

„Силно вярвам, че в трудни моменти Господ ни изпраща своите ангели, за да ни помагат и съдействат в тежки ситуации. За нас тези служители бяха нашите ангели… Благодарение на тяхната бърза реакция, а най-вече на тяхната съпричастност и човечност беше спасен един човешки живот… Обръщаме се към Вас в знак на благодарност, знаейки, че за доброто трябва да се говори…“, споделя в писмото г-жа Цолова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 това им е работата

    2 0 Отговор
    а не да тормозят народа

    18:15 25.08.2025

  • 2 батерия

    4 0 Отговор
    Такива новини трябва да има! Това им е работата, но респект към полицаите! И дано се оправи човека.

    18:17 25.08.2025

  • 3 Баба ти

    2 2 Отговор
    Екскортирали го с белезници за всеки случай да не побегне луднал от слънчев удар. Очаква се му приложат домашен арест.

    18:19 25.08.2025

  • 4 А ако

    2 0 Отговор
    всички решили да ескортират колата , полицаи и жандармеристи , които са били на работа , са били нужни там , където трябва светкавично да са на място и реагират ? Тогава ? Другите да чакат ! При това госпожата с благодарностите не казва за диагнозата и лекарската помощ , нито пък евентуална благодарност ?

    18:19 25.08.2025

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор
    Тази история я е съчинил Къдравият през обедната почивка. Даже е вложил и нотка емоция като е избирал името на полицайката.

    18:23 25.08.2025

  • 6 БРАВО!

    0 0 Отговор
    Значи поне тези полицаи са заслужили увеличението на заплатите си с 50%...

    18:53 25.08.2025

