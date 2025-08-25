Полицаи и жандармеристи ескортираха мъж със симптоми на инфаркт до столична болница

На 21 август г-жа Рая Цолова и нейни близки пътуват по автомагистрала „Хемус“ към спешното отделение на столична болница, когато се натъкват на проблем – отклоняване на движението поради ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

На разклона за Ботевград те забелязват патрулна двойка и спират при униформените за помощ и съдействие – обясняват, че един от пътниците е с признаци на инфаркт и всяка минута е ценна. Мл. инсп. Атанас Каменов от ГДЖСОБТ и мл. инсп. Сара Гочева от РУ-Ботевград реагират незабавно и позволяват на автомобила да премине през затворения участък. Междувременно е организиран и ескорт. Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-София Николай Дионисиев и Филип Васев съпровождат автомобила през тунел „Ечемишка“, за да продължи бързо и безопасно придвижването си към болницата.

„Силно вярвам, че в трудни моменти Господ ни изпраща своите ангели, за да ни помагат и съдействат в тежки ситуации. За нас тези служители бяха нашите ангели… Благодарение на тяхната бърза реакция, а най-вече на тяхната съпричастност и човечност беше спасен един човешки живот… Обръщаме се към Вас в знак на благодарност, знаейки, че за доброто трябва да се говори…“, споделя в писмото г-жа Цолова.