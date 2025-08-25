Служител на парасейлинг в Несебър към майка на дете: Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик

Капитанът на лодката, теглила парашута, от който падна и загина 8-годишния Иван в Несебър, обжалва размера на обявената от съда гаранция, съобщи адвокатът на Христо Раев.
Той беше пуснат от ареста с наложена парична гаранция от 5000 лева.
Друга майка на 8-годишно дете се оплака пред БТВ за лошо отношение от служителите на подобен атракцион в Несебър.
Юли месец миналата година 7-годишната дъщеря на Цветелина се качва на парашут с баба си в Несебър. Декларация за детето не е попълвала, а отговори на въпросите си относно безопасността така и не е получила.
Докато им поставят коланите и въжетата, Цветелина пита служителите: „Какво ще се случи, ако въжето се скъса. Те се изсмяха, а аз им казах, че на мен не ми е смешно и искам да знам случвало се е. Ако се случи, какъв е редът, кой какво прави? Единият от служителите ме попита откъде съм. Аз казах, че съм от Пазарджик и той ми каза – „точно там ще се приземят, ако се скъса въжето.“ Служителите на атракциона тогава не са били същите като при инцидента в Несебър сега.
Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.
Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.
Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
19:09 25.08.2025
2 Нагли
Коментиран от #3, #22
19:11 25.08.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "Нагли":Когато напишат закон, казващ кога и дали можеш да ходиш на море, по-добре хващай гората направо.
Коментиран от #16
19:12 25.08.2025
4 Град Симитли
... Тоест, да препишат наредбата от 2013 година!
19:13 25.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
19:14 25.08.2025
7 Нещо се пренавива пружината
Коментиран от #9
19:20 25.08.2025
8 След дъжд качулка
Не е ли по-добре високи санкции на пишман бизнесмените така, че да не му отърва да не спазва закони и разпоредби.
Коментиран от #24
19:30 25.08.2025
9 След дъжд качулка
До коментар #7 от "Нещо се пренавива пружината":Това може да го кажеш на почернената майка.
Коментиран от #12
19:33 25.08.2025
10 Факт
19:34 25.08.2025
11 Кит
Мисирки, безотговорни, гаврещи се с паметта на едно убито дете безсрамни мисирки!
19:40 25.08.2025
12 Нещо се пренавива пружината
До коментар #9 от "След дъжд качулка":Майката да се съди с който и е изтървал детето. Не е работа на държавата да се занимава с всичко. Не е задължително да се висиш на парашут. Качваш се по твое желание. Едни скачаха еднопосочно от балон, е да регулираме и балоните?
Коментиран от #15
19:41 25.08.2025
13 Роза
19:47 25.08.2025
14 Софийски селянин,
За подобно безотговорно отношение там съответните институции отнемат децата от родителите!!
А тук цари хаос и анархия,и не ми говорете за човешки права свобода и демокрация!
Тук при нас всичко е криворазбрано и тотално сбъркано...
19:51 25.08.2025
15 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #12 от "Нещо се пренавива пружината":мyтрата Борисов обвини родителите за смъртта на детето, което загина в Несебър при трагедията с парашута!
БОЙКО, всички родители сме виновни, че позволихме боклyци като теб да превърнат държавата ни в кочина и гробище!
Всички родители сме виновни, че позволихме децата ни да бъдат управлявани от изpoди като теб!
Всички родители сме виновни, че търпим престъпници и мyтри да превземат властта.
Всички родители сме виновни, че оставихме мафията и нещacтници като Пеевски и теб да ни давят в корупция и беззаконие!
Всички родители сме виновни, че вместо да изринем отпaдъците като теб търпим и гледаме как мафията и корупцията yбиват децата ни.
Ще плащаш за всяка сълза, за всеки погубен човешки живот, за всички затрити бизнеси, съдби и мечти. Ще плащаш, изpoде!
19:51 25.08.2025
16 Нагли
До коментар #3 от "честен ционист":Не става дума за закон дали да ходиш на море или планина, а закон за туристическите атракциони, че поизбиха Марко народ, сега разбра ли
Коментиран от #18
19:52 25.08.2025
17 Любопитен
19:56 25.08.2025
18 Ц-ъ
До коментар #16 от "Нагли":Не ви разбирам. Това не е работа на Държавата.
20:01 25.08.2025
19 МВР служител
Коментиран от #21, #25
20:03 25.08.2025
20 Юуп
20:08 25.08.2025
21 Лопата Орешник
До коментар #19 от "МВР служител":Повече е! На Равда беше 150, а не е най скъпото място!;
20:13 25.08.2025
22 Да ама
До коментар #2 от "Нагли":те не са задължителни, пич!
20:15 25.08.2025
23 Добре
20:20 25.08.2025
24 Да, ама на
До коментар #8 от "След дъжд качулка":Тия ”нашенски бизнесмени” им е даден някакъв лиценз мутенски... Бизнесът да върви, че да има кой да снася...”под масата” и от по-долните нивА, пък те множко се навъдили и толерирани вече.
20:23 25.08.2025
25 Митко
До коментар #19 от "МВР служител":200 лева струва на слънчака за двама, за един 150
Коментиран от #27
20:24 25.08.2025
26 граф Монте Кристо
20:31 25.08.2025
27 Колко му е
До коментар #25 от "Митко":Да хукнеш да се трЕпеш за тия пари? Па и с детето барабар?
20:33 25.08.2025
28 Мария Атанасова Мисиркова!?
20:37 25.08.2025