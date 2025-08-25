Новини
България »
Служител на парасейлинг в Несебър към майка на дете: Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик

Служител на парасейлинг в Несебър към майка на дете: Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик

25 Август, 2025 19:06 10 068 28

  • служител-
  • парасейлинг-
  • дете-
  • несебър

Юли месец миналата година 7-годишната дъщеря на Цветелина се качва на парашут с баба си в Несебър. Декларация за детето не е попълвала, а отговори на въпросите си относно безопасността така и не е получила

Служител на парасейлинг в Несебър към майка на дете: Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитанът на лодката, теглила парашута, от който падна и загина 8-годишния Иван в Несебър, обжалва размера на обявената от съда гаранция, съобщи адвокатът на Христо Раев.

Той беше пуснат от ареста с наложена парична гаранция от 5000 лева.

Друга майка на 8-годишно дете се оплака пред БТВ за лошо отношение от служителите на подобен атракцион в Несебър.

Юли месец миналата година 7-годишната дъщеря на Цветелина се качва на парашут с баба си в Несебър. Декларация за детето не е попълвала, а отговори на въпросите си относно безопасността така и не е получила.

Докато им поставят коланите и въжетата, Цветелина пита служителите: „Какво ще се случи, ако въжето се скъса. Те се изсмяха, а аз им казах, че на мен не ми е смешно и искам да знам случвало се е. Ако се случи, какъв е редът, кой какво прави? Единият от служителите ме попита откъде съм. Аз казах, че съм от Пазарджик и той ми каза – „точно там ще се приземят, ако се скъса въжето.“ Служителите на атракциона тогава не са били същите като при инцидента в Несебър сега.

Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.

Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.

Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 15 Отговор
    Този случай е като онзи със зъболекарската операция на детето в Пловдив. Ако им беше казал, че ако се скъса въжето ще се размажат, мислите ли, че на глуповатата майка на детето щеше да й мине през акъла да не подписва декларацията?

    Коментиран от #5

    19:09 25.08.2025

  • 2 Нагли

    26 3 Отговор
    Но са такива защото няма закон и кой да ги проверява. Оказва се, че морето е бойно поле, то не са балони, лодки, банани, АТВ, които са навсякъде. Слободия

    Коментиран от #3, #22

    19:11 25.08.2025

  • 3 честен ционист

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Нагли":

    Когато напишат закон, казващ кога и дали можеш да ходиш на море, по-добре хващай гората направо.

    Коментиран от #16

    19:12 25.08.2025

  • 4 Град Симитли

    14 0 Отговор
    "... Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя..."
    ... Тоест, да препишат наредбата от 2013 година!

    19:13 25.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    29 4 Отговор
    Само някой с половин мозък може да се довери на мърлящината и мързела на цървулите в България

    19:14 25.08.2025

  • 7 Нещо се пренавива пружината

    6 17 Отговор
    Нищо страшно няма да стане ако се скъса въжето. Страшно е ако се откопчаеш и се пльоснеш на брега. Иначе си на разперен парашут върху вода. И тия 50 метра, които ви обясняват, всъщност не са повече от 30.

    Коментиран от #9

    19:20 25.08.2025

  • 8 След дъжд качулка

    9 2 Отговор
    Сега се сетили, че някой трябва да контролира тези "бизнесмени, меринджеи".
    Не е ли по-добре високи санкции на пишман бизнесмените така, че да не му отърва да не спазва закони и разпоредби.

    Коментиран от #24

    19:30 25.08.2025

  • 9 След дъжд качулка

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо се пренавива пружината":

    Това може да го кажеш на почернената майка.

    Коментиран от #12

    19:33 25.08.2025

  • 10 Факт

    0 3 Отговор
    Панагюрище, София!

    19:34 25.08.2025

  • 11 Кит

    20 5 Отговор
    Поредният текст, в който се говори за всичко друго, освен за най-важното: кой е убиецът-собственик на този бизнес!
    Мисирки, безотговорни, гаврещи се с паметта на едно убито дете безсрамни мисирки!

    19:40 25.08.2025

  • 12 Нещо се пренавива пружината

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "След дъжд качулка":

    Майката да се съди с който и е изтървал детето. Не е работа на държавата да се занимава с всичко. Не е задължително да се висиш на парашут. Качваш се по твое желание. Едни скачаха еднопосочно от балон, е да регулираме и балоните?

    Коментиран от #15

    19:41 25.08.2025

  • 13 Роза

    8 3 Отговор
    Както винаги,след дъжд качулка!Никой няма да осъдят, май единствената полза ще е това,че хората вече може пък да се позамислят,преди да ползват тези "атракциони"-противна купешка дума-за себе си и за децата си!

    19:47 25.08.2025

  • 14 Софийски селянин,

    8 5 Отговор
    В Скандинавските страни особенно в Дания и Норвегия бабата и майката може да влязат в затвора!!
    За подобно безотговорно отношение там съответните институции отнемат децата от родителите!!
    А тук цари хаос и анархия,и не ми говорете за човешки права свобода и демокрация!
    Тук при нас всичко е криворазбрано и тотално сбъркано...

    19:51 25.08.2025

  • 15 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    28 6 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо се пренавива пружината":

    мyтрата Борисов обвини родителите за смъртта на детето, което загина в Несебър при трагедията с парашута!
    БОЙКО, всички родители сме виновни, че позволихме боклyци като теб да превърнат държавата ни в кочина и гробище!
    Всички родители сме виновни, че позволихме децата ни да бъдат управлявани от изpoди като теб!
    Всички родители сме виновни, че търпим престъпници и мyтри да превземат властта.
    Всички родители сме виновни, че оставихме мафията и нещacтници като Пеевски и теб да ни давят в корупция и беззаконие!
    Всички родители сме виновни, че вместо да изринем отпaдъците като теб търпим и гледаме как мафията и корупцията yбиват децата ни.
    Ще плащаш за всяка сълза, за всеки погубен човешки живот, за всички затрити бизнеси, съдби и мечти. Ще плащаш, изpoде!

    19:51 25.08.2025

  • 16 Нагли

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Не става дума за закон дали да ходиш на море или планина, а закон за туристическите атракциони, че поизбиха Марко народ, сега разбра ли

    Коментиран от #18

    19:52 25.08.2025

  • 17 Любопитен

    6 3 Отговор
    Кво да разбере бе? Понеже не разбират, оня с мустачки те ги е правил на сапун.

    19:56 25.08.2025

  • 18 Ц-ъ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нагли":

    Не ви разбирам. Това не е работа на Държавата.

    20:01 25.08.2025

  • 19 МВР служител

    2 4 Отговор
    Кой нормален човек се качва на подобна "атракция", че води и детето си. Това е хоби за хора с познания в летенето. Колко пари струва тази "атракция" ? Сигурно 100 лева

    Коментиран от #21, #25

    20:03 25.08.2025

  • 20 Юуп

    3 1 Отговор
    Сложете го тоя на скъсано въже да видим де ше се приземи

    20:08 25.08.2025

  • 21 Лопата Орешник

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "МВР служител":

    Повече е! На Равда беше 150, а не е най скъпото място!;

    20:13 25.08.2025

  • 22 Да ама

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нагли":

    те не са задължителни, пич!

    20:15 25.08.2025

  • 23 Добре

    1 0 Отговор
    че не е била от Перник или Благоевград, че голямо летене ще падне. Не разбрах само, будната майка, дето сега се сетила за миналата година, качила ли е все пак дятето на парашута!?

    20:20 25.08.2025

  • 24 Да, ама на

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "След дъжд качулка":

    Тия ”нашенски бизнесмени” им е даден някакъв лиценз мутенски... Бизнесът да върви, че да има кой да снася...”под масата” и от по-долните нивА, пък те множко се навъдили и толерирани вече.

    20:23 25.08.2025

  • 25 Митко

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "МВР служител":

    200 лева струва на слънчака за двама, за един 150

    Коментиран от #27

    20:24 25.08.2025

  • 26 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Напоследък всеки си измисля опасни спортове и ги прилага на други,срещу заплащане.Да си луд за връзване на днешно време е обществена рекомендация,тест за дързост и безразсъдство,подходящо като за бойно поле--България.

    20:31 25.08.2025

  • 27 Колко му е

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Митко":

    Да хукнеш да се трЕпеш за тия пари? Па и с детето барабар?

    20:33 25.08.2025

  • 28 Мария Атанасова Мисиркова!?

    0 1 Отговор
    Има Нормативна рамка от 2012г!!Какви Рамки нови ще рисува мин на Туризма и Спорта?? Недоразумения и безхаберници Навсякъде!! След дъжд Качулка!! Г ЕРБ ПОБЕДА!! Завод за Барут??? Кретени!!

    20:37 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове