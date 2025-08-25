Любомир Каримански: Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично

Инфлацията у нас достигна 5,3% на годишна база.
"Пазарът не успява да контролира цените така, че да се намали потреблението, а инфлацията, която наблюдаваме сега, е именно на потреблението. Освен външните фактори има и вътрешни. Още към полугодието бюджетът има силни притеснения, че може да стигне до дефицит повече от 3% до края на годината", заяви членът на УС на БНБ Любомир Каримански в "Денят ON AIR". Според него притесненията за дефицита на бюджета са най-вече свързани с ДДС.
"Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично. Това означава, че приходите няма да се случат. Към края на годината се правят и много повече разходи. Ползват капиталовата програма като буфер. Какви хвалебствия бяха като влязохме в Шенген за износа - а той изостава и е по-малко като сравним с миналата година", допълни Каримански за Bulgaria ON AIR.
Не опростяваме регулациите
Да бъдем износители на продукти зависи от качеството и цената на една услуга, категоричен е той.
"Трябва да се обърнем с лице към проблемите - ако не можем да бъдем конкурентоспособни с цените, няма да постигнем ръста, който искаме. Не опростяваме регулациите си, а създаваме нови. Не може да се прави народен магазин в един от най-богатите райони в Пловдив, а Северозападът да е с широко затворени очи", коментира гостът.
По думите му регулаторите би трябвало да могат да разграничат кога има монополна структура и покачване на цени, което няма пазарна логика.
"Имаме разходи за български пощи, според Закона за еврото разходите се увеличават от гледна точка на капацитета. България не само променя валутата си, а и паричната си политика. България много години не е имала парична политика, а е била във валутен борд", обясни Каримански.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Един
При нас индустриалния индекс пада 4та година наред. Нищо не работи!
Кой какво и къде да го произведе и къде да го продаде!
Искате война - ето ви я! ИСкате европейски директиви - ето ви ги! СТОЙТЕ ГЛАДНИ!
А Каримански си е откровен престъпник в костюмче! ПОРЕДНИЯ!
Коментиран от #9
22:55 25.08.2025
3 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #5
22:56 25.08.2025
4 Лъжи мажи на филия
23:05 25.08.2025
5 оня с коня
До коментар #3 от "БЕЗ МАЙТАП":Ти не разбираш- Каримански се възмущава не от Магазина за хора,а от МЯСТОТО където ще се трои - Най-богатия Квартал на Пловдив,където Заможните купувачи няма да си направят труда да стъпят,нито пък предназначението на Магазина е за тях.В Бедния Северозапад ПРИ Хората с малки приходи трябва да се построи подобен магазин,ама Решенията се вземат на друго място!
23:12 25.08.2025
6 Искаме още
23:13 25.08.2025
7 Артилерист
23:15 25.08.2025
8 Никой
23:33 25.08.2025
9 Друг един
До коментар #2 от "Един":Доходна работа! ТУ ТУ три дена се шматка в Парламента и после четири дена почива!
23:48 25.08.2025