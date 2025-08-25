Новини
Любомир Каримански: Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично

25 Август, 2025 22:36 1 016 9

"Какви хвалебствия бяха като влязохме в Шенген за износа - а той изостава и е по-малко като сравним с миналата година", допълни още членът на УС на БНБ 

Любомир Каримански: Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инфлацията у нас достигна 5,3% на годишна база.

"Пазарът не успява да контролира цените така, че да се намали потреблението, а инфлацията, която наблюдаваме сега, е именно на потреблението. Освен външните фактори има и вътрешни. Още към полугодието бюджетът има силни притеснения, че може да стигне до дефицит повече от 3% до края на годината", заяви членът на УС на БНБ Любомир Каримански в "Денят ON AIR". Според него притесненията за дефицита на бюджета са най-вече свързани с ДДС.

"Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично. Това означава, че приходите няма да се случат. Към края на годината се правят и много повече разходи. Ползват капиталовата програма като буфер. Какви хвалебствия бяха като влязохме в Шенген за износа - а той изостава и е по-малко като сравним с миналата година", допълни Каримански за Bulgaria ON AIR.
Не опростяваме регулациите
Да бъдем износители на продукти зависи от качеството и цената на една услуга, категоричен е той.

"Трябва да се обърнем с лице към проблемите - ако не можем да бъдем конкурентоспособни с цените, няма да постигнем ръста, който искаме. Не опростяваме регулациите си, а създаваме нови. Не може да се прави народен магазин в един от най-богатите райони в Пловдив, а Северозападът да е с широко затворени очи", коментира гостът.
По думите му регулаторите би трябвало да могат да разграничат кога има монополна структура и покачване на цени, което няма пазарна логика.

"Имаме разходи за български пощи, според Закона за еврото разходите се увеличават от гледна точка на капацитета. България не само променя валутата си, а и паричната си политика. България много години не е имала парична политика, а е била във валутен борд", обясни Каримански.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    15 1 Отговор
    Какъв износ! Европа е в реална стагнация! За поредна година рецесия!
    При нас индустриалния индекс пада 4та година наред. Нищо не работи!
    Кой какво и къде да го произведе и къде да го продаде!
    Искате война - ето ви я! ИСкате европейски директиви - ето ви ги! СТОЙТЕ ГЛАДНИ!
    А Каримански си е откровен престъпник в костюмче! ПОРЕДНИЯ!

    Коментиран от #9

    22:55 25.08.2025

  • 3 БЕЗ МАЙТАП

    5 0 Отговор
    Каримански не говори лошо за магазините за ХОРАТА за да не сполети нещо лошо.Не забравяй за този който мисли за ХОРАТА.Знаеш методите.

    Коментиран от #5

    22:56 25.08.2025

  • 4 Лъжи мажи на филия

    5 0 Отговор
    Тоя терикат да не му дръпнат килимчето !?.

    23:05 25.08.2025

  • 5 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Ти не разбираш- Каримански се възмущава не от Магазина за хора,а от МЯСТОТО където ще се трои - Най-богатия Квартал на Пловдив,където Заможните купувачи няма да си направят труда да стъпят,нито пък предназначението на Магазина е за тях.В Бедния Северозапад ПРИ Хората с малки приходи трябва да се построи подобен магазин,ама Решенията се вземат на друго място!

    23:12 25.08.2025

  • 6 Искаме още

    4 1 Отговор
    Зелена сделка и още урсулизъм! И скоро ще си ядем ушите.

    23:13 25.08.2025

  • 7 Артилерист

    6 2 Отговор
    Не е нормално България, държава в ЕС, да няма износ, а Украйна-нацизирана държава във война-да залива Евросъюза с ГМО боклуците си. Що за съюзническа солидарност е това или военната политкоректност на водещите държави от г7 в ЕС е по-важна. Или по-ясно казано: да се помага на военния консуматив на г7 и съдружници във войната срещу Русия е по-належащо, отколкото да се помогне на държава-членка на ЕС да "върже" износа си. Пак сме от страната на булката...

    23:15 25.08.2025

  • 8 Никой

    5 0 Отговор
    Където барне ГЕРБ - следва мизерия - бегайте краченца.

    23:33 25.08.2025

  • 9 Друг един

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Доходна работа! ТУ ТУ три дена се шматка в Парламента и после четири дена почива!

    23:48 25.08.2025

