Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото

Комуникацията за еврозоната е най-слабото звено за последните 20 години. България избра посоката на безумно и необмислено харчене - като шофиране с над 200 км/ч по магистралата. Държавата трябва да се върне към своята нормалност - да харчим по-малко от 40% от БВП, да няма бюджетни дефицити, да се намалят разходите и да няма увеличение на данъците. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред bTV, цитиран от news.bg
Той смята, че България не е била по-богата от хан Аспарух насам.
По думите му най-после България е част от клуба на първокласните европейски държави. Василев обясни, че вече е пазарувал в евро - всичко било спокойно, отлично и хората били спокойни с въвеждането на еврото.
Според него България трябваше да влезе в еврозоната през 2009 година. Много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат и работят. Еврото не е някаква бразилска валута, която въвеждаме, посочи Николай Василев.
"Хора, които не са икономисти си въобразяват неща, които не са верни. В България има над 100 000 търговски обекта и се продават над 100 000 стоки и услуги. Цялостно икономистите не видяха забележима инфлация от 21 европейски държави, които приеха еврото за валута. Да плашим хората с 3-4-5% инфлация, не е толкова страшно", коментира бившият вицепремиер. Неговата прогноза за 2026 г. е двуцифрен ръст на заплатите с ниска инфлация.
Според него няма държавата какво да се меси в ценообразуването.
Николай Василев не отписва 51-ото Народно събрание и възможността да се състави ново редовно правителство. Той е на мнение, че в един кабинет могат да влязат ГЕРБ, ПП-ДБ и "Има такъв народ" без участието на ДПС-Ново начало.
Според него, ако настоящият парламент извади "заек от ръкава" няма да има нужда да се говори дали президентът ще прави политически проект или не.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "зи3и Топ":България изпревари Унгария, Гърция, Словакия по покупателна способност.
Само копейките нямат кинти.
До коментар #6 от "Руски съдран галош":Значи осемдесет процента от населението на България е копейки
До коментар #6 от "Руски съдран галош":Значи осемдесет процента от населението е копейки 😁😕
от екипи обществени поръчкари и чекмеджари
С еврото вече е ясно. Да видим кои са следващите?
До коментар #12 от "Ахахах":амче нали тоз човечец е председател на фин комисия с тлъста заплатка
кво друго да пее
има време до народния гняв
на излъганите преизбиратели
когато съвсем огладенят
България от 27-мо място в света по социално-икономическо развитие падна на 77-мо. С га може и още по- назад да е...
Глас божи
С хиляди ножа
прободен
народ -
затъпен
унижен
по-нищ и от просяк,
останал
без мозък
без нерви -
въстана
из мрака тревожен
на своя живот
- и писа със своите кърви:
СВОБОДЕН!
До коментар #12 от "Ахахах":Шегаджия на чужд ъз . Голям не ,ами Голам-не го гледай каква тапа със запетайка е. Подла змия .
До коментар #15 от "Деций":Даже ще го копирам - Това джудже е тежък измамник.Плещи глупости,на всички е ясно ,че в страната има огромен дефицит и висока инфлация.Държавите съставляващи еврозоната също не отговарят на записаните критерии.Те не ги спазват от доста време,всичко е бля бля,приказки за наивници.Хубавото е ,че влязохме от гледна топка на това ,че не остана място къде да влизаме,е не зная как ще обясняват вече лошият живот и тежките провали,липсата на средства и переспектива.Всъщност перспектива има и тя е отрицателна .Изчезваме с бързи темпове ,сменя се етническият състав с умножаване на некачествено население ,пари няма,производство няма, икономика 80% в услугите,напускат производства и отиват повечето в Румъния,там където Тъпата Тиква каза ,че модела бил провален.За това при тях МРЗ е 860 евро а при нас 620 .
