Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото

Комуникацията за еврозоната е най-слабото звено за последните 20 години. България избра посоката на безумно и необмислено харчене - като шофиране с над 200 км/ч по магистралата. Държавата трябва да се върне към своята нормалност - да харчим по-малко от 40% от БВП, да няма бюджетни дефицити, да се намалят разходите и да няма увеличение на данъците. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред bTV, цитиран от news.bg

Той смята, че България не е била по-богата от хан Аспарух насам.

По думите му най-после България е част от клуба на първокласните европейски държави. Василев обясни, че вече е пазарувал в евро - всичко било спокойно, отлично и хората били спокойни с въвеждането на еврото.

Според него България трябваше да влезе в еврозоната през 2009 година. Много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат и работят. Еврото не е някаква бразилска валута, която въвеждаме, посочи Николай Василев.

"Хора, които не са икономисти си въобразяват неща, които не са верни. В България има над 100 000 търговски обекта и се продават над 100 000 стоки и услуги. Цялостно икономистите не видяха забележима инфлация от 21 европейски държави, които приеха еврото за валута. Да плашим хората с 3-4-5% инфлация, не е толкова страшно", коментира бившият вицепремиер. Неговата прогноза за 2026 г. е двуцифрен ръст на заплатите с ниска инфлация.

Според него няма държавата какво да се меси в ценообразуването.

Николай Василев не отписва 51-ото Народно събрание и възможността да се състави ново редовно правителство. Той е на мнение, че в един кабинет могат да влязат ГЕРБ, ПП-ДБ и "Има такъв народ" без участието на ДПС-Ново начало.

Според него, ако настоящият парламент извади "заек от ръкава" няма да има нужда да се говори дали президентът ще прави политически проект или не.