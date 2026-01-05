Новини
Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото

5 Януари, 2026 09:37 951 42

  • николай василев-
  • държава-
  • подготовка-
  • евро-
  • българия

България не е била по-богата от хан Аспарух насам, коментира още бившият вицепремиер и министър на икономиката

Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комуникацията за еврозоната е най-слабото звено за последните 20 години. България избра посоката на безумно и необмислено харчене - като шофиране с над 200 км/ч по магистралата. Държавата трябва да се върне към своята нормалност - да харчим по-малко от 40% от БВП, да няма бюджетни дефицити, да се намалят разходите и да няма увеличение на данъците. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред bTV, цитиран от news.bg

Той смята, че България не е била по-богата от хан Аспарух насам.

По думите му най-после България е част от клуба на първокласните европейски държави. Василев обясни, че вече е пазарувал в евро - всичко било спокойно, отлично и хората били спокойни с въвеждането на еврото.

Според него България трябваше да влезе в еврозоната през 2009 година. Много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България за еврото. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат и работят. Еврото не е някаква бразилска валута, която въвеждаме, посочи Николай Василев.

"Хора, които не са икономисти си въобразяват неща, които не са верни. В България има над 100 000 търговски обекта и се продават над 100 000 стоки и услуги. Цялостно икономистите не видяха забележима инфлация от 21 европейски държави, които приеха еврото за валута. Да плашим хората с 3-4-5% инфлация, не е толкова страшно", коментира бившият вицепремиер. Неговата прогноза за 2026 г. е двуцифрен ръст на заплатите с ниска инфлация.

Според него няма държавата какво да се меси в ценообразуването.

Николай Василев не отписва 51-ото Народно събрание и възможността да се състави ново редовно правителство. Той е на мнение, че в един кабинет могат да влязат ГЕРБ, ПП-ДБ и "Има такъв народ" без участието на ДПС-Ново начало.

Според него, ако настоящият парламент извади "заек от ръкава" няма да има нужда да се говори дали президентът ще прави политически проект или не.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 19 гласа.
  • 1 зи3и Топ

    2 23 Отговор
    България влезе в еврозоната и изпревари Полша, Чехия и Унгария

    Коментиран от #6

    09:43 05.01.2026

  • 2 Пич

    27 0 Отговор
    Извинете.......но по добре отново повторете какво е казала астроложката !!! Тя все пак може и да уцели нещо , а този дори жена си не може да уцели!!!

    09:45 05.01.2026

  • 3 Коце Ман Гала от Възраждане

    1 19 Отговор
    къде изчезна?

    09:45 05.01.2026

  • 4 Хейт

    27 0 Отговор
    И нагъл, бе!

    09:46 05.01.2026

  • 5 Коцев

    20 1 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите и ползите от еврото, но странно защо повечето европейски държави са тежко задлъжнели ?

    09:47 05.01.2026

  • 6 Руски съдран галош

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "зи3и Топ":

    България изпревари Унгария, Гърция, Словакия по покупателна способност.
    Само копейките нямат кинти.

    Коментиран от #11, #13

    09:47 05.01.2026

  • 7 айлайклолипоп

    23 1 Отговор
    Подготвен си ти,Николайчо, с милионите си пари,а не цяла България.

    09:49 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 родено пиано

    5 0 Отговор
    само с токати мое да се освести

    09:52 05.01.2026

  • 10 е у нас то с евро боравят

    2 1 Отговор
    около 4-5 милиона . а едрите сметки са на 800-900 хиляди фирми . следователно се изключват около 2 милиона от населението . и там се насочва вниманието . който борави с еврото той е държавата . той е най подготвената държава в света за еврото . следователно и финансовите специалисти проследяват движенията на еврото между по заможните . слабите се игнорират в световен финансов мащаб . тук има разнородно население . хората се женят и с други от държави неприели еврото за собствена валута . следователно те си харчат други валути . и се изключват от зависимостта към тази единица .

    09:53 05.01.2026

  • 11 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руски съдран галош":

    Значи осемдесет процента от населението на България е копейки

    09:53 05.01.2026

  • 12 Ахахах

    12 0 Отговор
    Голям шегаджия е тоя

    Коментиран от #18, #36

    09:54 05.01.2026

  • 13 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Руски съдран галош":

    Значи осемдесет процента от населението е копейки 😁😕

    09:54 05.01.2026

  • 14 понито ники

    14 0 Отговор
    Никоя държава не е била толкова бедна в ес и по-подготвена да бъде ограбвана
    от екипи обществени поръчкари и чекмеджари

    09:55 05.01.2026

  • 15 Деций

    14 0 Отговор
    Това джудже е тежък измамник.Плещи глупости,на всички е ясно ,че в страната има огромен дефицит и висока инфлация.Държавите съставляващи еврозоната също не отговарят на записаните критерии.Те не ги спазват от доста време,всичко е бля бля,приказки за наивници.Хубавото е ,че влязохме от гледна топка на това ,че не остана място къде да влизаме,е не зная как ще обясняват вече лошият живот и тежките провали,липсата на средства и переспектива.Всъщност перспектива има и тя е отрицателна .Изчезваме с бързи темпове ,сменя се етническият състав с умножаване на некачествено население ,пари няма,производство няма, икономика 80% в услугите,напускат производства и отиват повечето в Румъния,там където Тъпата Тиква каза ,че модела бил провален.За това при тях МРЗ е 860 евро а при нас 620 .

    Коментиран от #41

    09:56 05.01.2026

  • 16 Иво

    8 0 Отговор
    Какви хапчета пият тези хора да си взема.

    09:56 05.01.2026

  • 17 България е винаги за всичко подготвена.

    4 1 Отговор
    И за това, който с нас се е хванАл се е пропаднАл!
    С еврото вече е ясно. Да видим кои са следващите?

    09:57 05.01.2026

  • 18 Голям шегаджия е тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахахах":

    амче нали тоз човечец е председател на фин комисия с тлъста заплатка
    кво друго да пее

    има време до народния гняв
    на излъганите преизбиратели
    когато съвсем огладенят

    09:58 05.01.2026

  • 19 Стенли

    3 0 Отговор
    Тъй тъй всичко е точно няма никакво вдигане на цените само смяна на валутата всичко което е струвало в лева сега на същата цена в евро 😁 пример осемнадесет лв за лична карта сега петнайсет евро всичко е точно 😁

    10:02 05.01.2026

  • 20 Докер

    5 0 Отговор
    Поредния глист с изказванията си....

    10:02 05.01.2026

  • 21 Новогодишни

    6 0 Отговор
    Този още не е изтрезнял!

    10:03 05.01.2026

  • 22 В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!

    7 0 Отговор
    ДОЛЕН МРЪСЕН НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ. ЛЪЖЕ ОТВРАТИТЕЛНО. ТОВА КОЕТО КАЗВА ТОЯ ЛЪЖЕЦ Е ТОЧНО ОБРАТНОТО. С ПСЕВДО ЦАРЧЕТО СИМЕОНЧА ВИ ОПРАВИХА ЗА 800 ДНИ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ А НЕ ПО МАЗНИТЕ ЛЪЖЛИВИ ПРИКАЗКИ!

    10:03 05.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нннн

    4 0 Отговор
    Шегаджия!
    България от 27-мо място в света по социално-икономическо развитие падна на 77-мо. С га може и още по- назад да е...

    10:04 05.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Наистина ли?

    3 0 Отговор
    Това е вицът за 2026-та година!

    10:06 05.01.2026

  • 27 дали

    4 0 Отговор
    по времето на Аспарух е имало подобни малоумници?!

    10:06 05.01.2026

  • 28 Николай Василев

    3 0 Отговор
    Нагъл крадец, Нагъл И. Д И. О. Т! М. А. Й. Н А. Т. А. Т. И

    10:07 05.01.2026

  • 29 Аква

    3 0 Отговор
    Глас народен:

    Глас божи
    С хиляди ножа
    прободен
    народ -
    затъпен
    унижен
    по-нищ и от просяк,
    останал
    без мозък
    без нерви -
    въстана
    из мрака тревожен
    на своя живот
    - и писа със своите кърви:
    СВОБОДЕН!

    10:08 05.01.2026

  • 30 хаха

    1 0 Отговор
    "Той смята, че България не е била по-богата от хан Аспарух насам". Съмнявам се, че е ял единствено неговата си пица с кристали, и с други опиати се е нагълтал явно.

    10:09 05.01.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Голяма мъка за копейките.

    10:10 05.01.2026

  • 32 Касандра

    1 1 Отговор
    Българските политици избраха посоката на тихото и сигурно ограбване на своя народ въпреки неговото намаляване на половина. Сдружавайки се в банди наречени партии всички отрочета на комунисти и бивша ДС сега НС се намърдаха в свои кланове ,пребоядисаха се ,замазаха и деца и внуци във властта с цел собствено обогатяване по всякакви начини и без значение на средства от народни данъци ,частни банки ,държавна банка или Европейски пари по програми . Създадоха си партийна номенклатура и кметски феодализъм в малките населени места . Резултата - унищожение и намаляване на населението . Тъмни прозорци на сгради в градовете вечер и обезлюдени села. Процъфтяващи махали на един недосегаем за закона и човешкия морал етнос много обичащ да гласува и тясно свързан с консумация на вече опосканите социални стълбове. Мафията няма никога да ти обяснява и никога не е обяснявала или допитвала за нещо. Тя налага и убива най-лесно чрез корупция.

    10:10 05.01.2026

  • 33 Сзо

    3 1 Отговор
    Вече дори няма смисъл да чета статиите и постовете под тях. Знам какво ще каже "анализатора", и какво ще пишат форумните специалисти отдолу.

    10:10 05.01.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    С влизането ни в Шенген и Еврозоната, копейките вкупом станаха никому не нужни.

    10:11 05.01.2026

  • 35 никойидиот не е по подготвен

    2 0 Отговор
    отмалкия мук за ПОДЛОГА !

    10:15 05.01.2026

  • 36 Тамам

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахахах":

    Шегаджия на чужд ъз . Голям не ,ами Голам-не го гледай каква тапа със запетайка е. Подла змия .

    10:16 05.01.2026

  • 37 Клоуни разни

    3 0 Отговор
    Този да иде в някоя телевизия да разказва анекдоти. Дори да изглеждат пълни глупости, за всеки влак си има пътници.

    10:16 05.01.2026

  • 38 Левски

    4 0 Отговор
    Тоя дребосък сигурно е пил екстази. Едни и същи лизачи.

    10:16 05.01.2026

  • 39 ПОДЛОГА И МАНИПУЛ

    0 0 Отговор
    Ти след нова година по магазини тото ходил ли си????!!?!?. Оди виж и тогава говори. СПЕКУЛА ТОРМОЗ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ ЗА СМЕТКА НА БЕДНИТЕ. ВСЕ ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ЯДЕ И ПОДАРЪК ДА КУПИШ. НО НА ВАС НЕ ВИ ПУКА ЩОТ СТЕ БОГАТИ МУШИКИ.

    10:17 05.01.2026

  • 40 ТИР

    0 0 Отговор
    Стига анализи, обясни думата суверенитет за една страна какво значи и има ли вече почва у нас...?

    10:18 05.01.2026

  • 41 Позволение

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Деций":

    Даже ще го копирам - Това джудже е тежък измамник.Плещи глупости,на всички е ясно ,че в страната има огромен дефицит и висока инфлация.Държавите съставляващи еврозоната също не отговарят на записаните критерии.Те не ги спазват от доста време,всичко е бля бля,приказки за наивници.Хубавото е ,че влязохме от гледна топка на това ,че не остана място къде да влизаме,е не зная как ще обясняват вече лошият живот и тежките провали,липсата на средства и переспектива.Всъщност перспектива има и тя е отрицателна .Изчезваме с бързи темпове ,сменя се етническият състав с умножаване на некачествено население ,пари няма,производство няма, икономика 80% в услугите,напускат производства и отиват повечето в Румъния,там където Тъпата Тиква каза ,че модела бил провален.За това при тях МРЗ е 860 евро а при нас 620 .

    10:18 05.01.2026

  • 42 преминаващ

    0 0 Отговор
    Още един корумпиран...

    10:18 05.01.2026

