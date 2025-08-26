Новини
След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"

26 Август, 2025

  • родилка-
  • смърт-
  • русе

Семейството ѝ все още няма официално обяснение за причината за смъртта

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Русе ще търси съдействие от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Здравното министерство по случая с починалата 21-годишна родилка от Две могили.

Младата жена издъхна два дни след като е родила здраво бебе в АГ отделението на болница "Канев". Семейството ѝ все още няма официално обяснение за причината за смъртта.

Предстои повторна аутопсия, назначена е и вътрешна проверка в лечебното заведение.

В хода на разследването е изискана медицинска документация, ще се снемат обяснения както от медиците, така и от близките на починалата жена.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипопотамова клетва

    5 0 Отговор
    Защо частните акционерни дружества, които се наричат "болници", не си правят застраховки за такива случаи, а само точат от здравната каца?

    08:14 26.08.2025

  • 2 Медицински надзор

    5 0 Отговор
    Виновни са родилката, че е забременяла и бебето, със сигурност виновни лекари няма.

    08:21 26.08.2025

  • 3 Смехоранка

    6 1 Отговор
    Цезарово сечение е много опасно. В нито 1 друга държава не се практикува масово.Една родилка може да ражда и 40 часа. Само в България скалпел се върти, като Мастър шеф.

    Коментиран от #6, #14

    08:23 26.08.2025

  • 4 Болница ЕООД

    5 0 Отговор
    Колко е заплатата на управителя - !!!!, а бонусите, а обществените поръчки ...

    08:26 26.08.2025

  • 5 Желязков

    6 0 Отговор
    Бог да пости детето. Повярвало в престъпната власт .То не знаело,че като влезе в родилното може да бъде екзекутирано ,чрез зараза - най често стрептокок, пробиване на маточната стена и още поредица от идиотизми,безхаберие и нечовешко отношение от лица с бели престилки. Нама да има виновни.

    Коментиран от #9

    08:27 26.08.2025

  • 6 Тази

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смехоранка":

    Жена е родила нормално.

    08:30 26.08.2025

  • 7 мдаа

    4 0 Отговор
    Слчушах обясненията на двамата лекари. Разбра се, че жената е родила по естествен път, бебето е живо и здраво, раждането е минало без усложнения. После се оплакала от болки в корема ниско долу. Давали й обезболяващи. По настояване на близките все пак й направили ехография и скенер и, според лекарите, всичко си било наред, но по неясни причини, тя починала. Сега, извинявайте, ама млада и здрава жена не умира просто така, без никаква причина. Очевидно е, че нещо са пропуснали, че са загубили ценно време да установят проблема и да предприемат адекватни мерки. В момента се водят много съдебни дела срещу частни и държавни болници, има огромен проблем с експертизите, лекари отказват да правят експертизи в знак на колегиалност, а когато все пак направят, са с много съмнителни заключения. Повечето дела се губят от пострадалите пациенти и те са осъждани да плащат хиляди левове разноски на болниците. Нещата са толкова зле, че много българи отказват да влизат в болнично заведение и нямат никакво доверие на лекарите, а това е изключително опасно, защото и без друго вече сме изчезващ вид.

    08:30 26.08.2025

  • 8 Хмммм

    1 0 Отговор
    Нормално или секцио е раждането?

    08:31 26.08.2025

  • 9 Детенцето

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Желязков":

    Е живо,майката е починала

    08:32 26.08.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Бизнесмените със бели престилки са електорат на гроб/гепи и са под протекция.

    08:33 26.08.2025

  • 11 Лекар

    1 0 Отговор
    Забравили са й плацентата в матката.. масово са преписвачи и не знаят, че жената след като роди детето трябва да роди и плацентата, която е 30 см диаметър

    08:36 26.08.2025

  • 12 някой знае ли

    1 0 Отговор
    Медицински надзор какво точно надзирава? Защото това, което се случва в болниците, очевидно не е надзиравано от никого.

    08:37 26.08.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Всички болници ще ги преименувам на аптеки 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:37 26.08.2025

  • 14 тц тц

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Смехоранка":

    Във всички държави цезаровото сечение се практикува масово, като в Европа е между 20% и 40% от ражданията, най малък е процента във Франция, най голям в Румъния, в САЩ процента е 35 и е почти колкото в България.

    08:38 26.08.2025

  • 15 Медсестра

    1 0 Отговор
    Шефът на болницата взема 110 000лв заплата на месец, а аз вземам 1690лв на месец...

    08:38 26.08.2025

  • 16 Гербер

    1 0 Отговор
    Да не излизат!

    08:40 26.08.2025

  • 17 Българин

    2 1 Отговор
    Добрата новина е,че е миганка и сега няма да роди още 10 😝

    08:41 26.08.2025

  • 18 Юрист

    2 0 Отговор
    Медицински надзор прикрива всички лекарски престъпления и мърлячества! Затова за 36 години няма нито един осъден лекар! Гарван гарвану око не вади!

    08:42 26.08.2025

  • 19 Софиянец

    1 0 Отговор
    Ако се разболеете отивайте в чужбина и ако раждате също в чужбина

    08:45 26.08.2025

