След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"

Окръжната прокуратура в Русе ще търси съдействие от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Здравното министерство по случая с починалата 21-годишна родилка от Две могили.
Младата жена издъхна два дни след като е родила здраво бебе в АГ отделението на болница "Канев". Семейството ѝ все още няма официално обяснение за причината за смъртта.
Предстои повторна аутопсия, назначена е и вътрешна проверка в лечебното заведение.
В хода на разследването е изискана медицинска документация, ще се снемат обяснения както от медиците, така и от близките на починалата жена.
